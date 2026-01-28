أعلنت ماركوم الخليج عن دخولها في شراكة مع شركة Rush-A-Way، الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال تعزيز مشاركة الموظفين وبناء فرق العمل، والحائزة على جوائز مرموقة، في خطوة تهدف إلى إدخال حلول تجريبية منظمة وعالية التأثير إلى سوق مملكة البحرين.

رسّختRush-A-Way حضورها الإقليمي من خلال تقديم تجارب تفاعلية هادفة تتجاوز النماذج التقليدية لأنشطة بناء فرق العمل. وحتى اليوم، نفذت الشركة أكثر من 1000 تجربة تفاعلية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، شارك فيها أكثر من 300 ألف مشارك، وقدّمت خدماتها لأكثر من 500 مؤسسة، من بينها شركات مدرجة ضمن قائمة مجلة فورتشتن لـ 500 وجهة حكومية. ويجسد هذا النهج مستوى الأداء المتميز للشركة، كما يتجلى في تحقيقها مؤشر رضا عملاء بلغ 9.7، ونسبة عودة العملاء بلغت 99٪.

ويتم تطوير كل تجربة من تجارب Rush-A-Way بعناية فائقة، تعتمد على ثقافة المؤسسة وديناميكيات فرق العمل وأهدافها الاستراتيجية، لضمان تقديم تجارب عالية الطاقة تُحقق أثراً ملموساً وقابلاً للقياس. كما تتميز برامجها بالمرونة العالية وقابليتها للتوسع، لتغطي احتياجات فرق القيادة والفعاليات المؤسسية الكبرى على حد سواء، بما يضمن ملاءمتها لمختلف القطاعات وأحجام القوى العاملة.

وتعكس هذه الشراكة التزام ماركوم الخليج المتواصل بتقديم حلول رائدة تواكب متغيرات السوق والتحولات المتسارعة في هذا القطاع. وفي سياق بيئة العمل في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث أسهمت نماذج العمل الهجين وأساليب العمل الجديدة في تقليص فرص التواصل الفعّال بين الفرق، ترى ماركوم الخليج أن المؤسسات باتت في حاجة متزايدة إلى حلول تفاعلية أكثر تركيزاً ووضوحاً في الهدف، وتساعد على إعادة بناء الروابط بين الفرق وتعزيز الانسجام والارتقاء بمستويات الأداء.

ومن خلال الجمع بين الخبرة الإقليمية المتقدمة لـ Rush-A-Way في تصميم التجارب التفاعلية، والرؤية المحلية العميقة والقدرات العالمية التي تمتلكها ماركوم الخليج عبر شبكة دنتسو الدولية، تقدم هذه الشراكة حلولاً عالمية المستوى لتعزيز مشاركة الموظفين في مختلف المؤسسات في البحرين.

وفي تعليقه على هذه الشراكة الجديدة، صرح ثامر المقلة، العضو المنتدب لمجموعة ماركوم الخليج قائلاً: "بصفتنا أول وكالة تأسست بأيدٍ بحرينية في مملكة البحرين، لطالما حرصنا على تقديم أفضل الحلول للمؤسسات في المملكة. ويسعدنا اليوم إطلاق خدمة متخصصة وحائزة على جوائز مرموقة، تلبي الحاجة المتنامية إلى تعزيز التواصل الهادف بين فرق العمل، وتحقيق التوافق، والارتقاء بمستويات الأداء".

ومن جانبها، قالت نيها غاغار الشريك الإداري في Rush-A-Way تعليقاً على هذه الشراكة: "قدّمنا تجارب تفاعلية ناجحة في مختلف أرجاء المنطقة، ويسعدنا دخول السوق البحريني بالشراكة مع جهة تتمتع بفهم عميق لهذه السوق، ومع قيادة ورؤية ماركوم الخليج، نتطلع إلى تصميم تجارب مؤثرة تساعد المؤسسات على تحفيز فرق عملها وإضفاء روح الهدف والطاقة على أدائها".

وتهدف كل من ماركوم الخليج وRush-A-Way معاً إلى إعادة تعريف الطريقة التي تتواصل بها فرق العمل في البحرين وتعزيز أدائها ونموها، من خلال ترتكز على الطاقة والهدف، مع ضمان تحقيق أثر مستدام وطويل الأمد.

