أعلنت شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده ("الشركة" أو "المصدر" أو "المجموعة")، وهي شركة وطنية رائدة في توفير حلول مواد البناء والتعدين وقطع الغيار الصناعية المتكاملة في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

عقب انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 45 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه سابقًا، والذي تراوح بين43 و45 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.

وبناءً على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح نحو 251 مليون ريال سعودي، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ حوالي 837 مليون ريال سعودي.

تكللت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بنجاح، حيث بلغت القيمة الإجمالية للطلبات المقدّمة أكثر من 16,991 مليون ريال سعودي، بما يمثل تغطية بلغت 67.7 مرة.

ويتكون الطرح من خمسة ملايين وخمسمائة وثمانين ألف (5,580,000) سهم عادي، تمثل ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، وجميعها أسهم قائمة مملوكة للمساهمين الحاليين ("المساهمون البائعون"). ولن تتلقى الشركة أي متحصلات من عملية الطرح، حيث سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي، بعد خصم مصاريف الطرح.

