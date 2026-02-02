أعلنت شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده )"الشركة" أو "المصدر" أو "المجموعة" (، وهي شركة رائدة في مجالات مواد البناء والتعدين وحلول قطع الغيار الصناعية المتكاملة في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وكذلك عن بدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

وقد تم تحديد النطاق السعري للطرح ما بين 43 ريال سعودي و 45 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري")، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح ما بين 800 مليون ريال سعودي 837 مليون ريال سعودي. تبدأ فترة اكتتاب الفئات المشاركة وبناء سجل الأوامر اليوم، بتاريخ 13 شعبان 1447 هـ (الموافق 1 فبراير 2026 م)، على أن تنتهي في تمام الساعة 3:00 مسا بتوقيت المملكة العربية السعودية بتاريخ 17 شعبان 1447 هـ (الموافق 5 فبراير 2026 م). وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.

وبتاريخ 30 ربيع الأول 1447 هـ (الموافق 22 سبتمبر 2025 م)، وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") على طلب الشركة بتسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام، والبالغة خمسة ملايين وخمسمائة وثمانين ألف (5,580,000) سهم عادي ("أسهم الطرح")، تمثل ما نسبته 30 % من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 186 مليون ريال سعودي، والمقسّم إلى 18.6 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ريالات سعودية (10 ريالات سعودية( للسهم الواحد. كما حصلت الشركة على الموافقة المشروطة من تداول السعودية )"تداول"( على إدراج أسهمها، وذلك بتاريخ 28 ذو الحجة 1446 هـ (الموافق 24 يونيو 2025 م). وسيتم بيع جميع أسهم الطرح من قبل المساهمين الحاليين ("المساهمون البائعون")، ولن تتلقى الشركة أي متحصلات من عملية الطرح. وسيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، بعد خصم تكاليف الطرح، وذلك بحسب نسبة مساهمة كل منهم في الأسهم المباعة.

للمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://ipo.salrashed.com.sa

-انتهى-

#بياناتشركات