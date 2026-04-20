(عمّان، الأردن ): في إضافة نوعية لشبكة معارضها في المملكة، دشنت "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي مؤخراً أحدث فرع لها، وذلك ضمن موقع حيوي على طريق المطار، وبالتعاون مع وكيلها الرسمي للأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي، شركة السحابة المتقدمة العالمية للتجارة ACI وتحت إدارته.

وقد جاء تدشين المعرض الجديد الكائن تحديداً في قلب مشروع البركة، الذي يعد من أضخم المشاريع التجارية المصصمة وفقاً لأحدث معايير البناء والتطوير العقاري في العاصمة، في إطار احتفالية أقيمت تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، وبحضور عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي مندوباً عنه، وإلى جانبه نخبة من الشخصيات الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن عدد من الضيوف وكبار المسؤولين لدى الشركة ووكيلها.

ومن خلال تدشين المعرض، تواصل الشركة ترجمة استراتيجيتها الاستثمارية في المملكة على أرض الواقع، بزيادة انتشارها وتسهيل وصول الزبائن والمستهلكين من الأفراد والشركات إلى منتجات علامة "سامسونج" وتلبية احتياجاتهم الفردية والمؤسسية، لا سيما في المناطق الحيوية التي تشهد نمواً متسارعاً وتوسعاً حضرياً، إلى جانب الإسهام في دعم النشاط الحضري والتجاري في المنطقة، وهو ما ينجسم مع دورها في تعزيز البيئة الاقتصادية المحلية.

وتقدم "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي في المعرض الجديد تجربة تسوق وشراء مثالية ومريحة لتشكيلة واسعة من منتجات "سامسونج" الفاخرة والاستثنائية من الأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي.

ويتميز المعرض الجديد الذي يعكس هوية سامسونج القائمة على الابتكار، بتصميمه بالاستناد إلى مفهوم تتحول في إطاره مساحات العرض إلى بيئات تفاعلية متنوعة، يتمكن عبرها الزوار من تجربة التكنولوجيا في سياقات تحاكي أنماط الحياة الواقعية بما في ذلك المنزل الذكي والعمل والترفيه، وهو ما يمنحهم الفرصة للتعرف إلى أهمية المنتجات المعروضة واستكشاف المستقبل الرقمي بأسلوب عملي وسلس.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، أعرب مدير عام شركة سامسونج الكترونيكس المشرق العربي، جونغ هو كانج، عن شكره للحضور وللمهندس يعرب القضاة لاهتمامه ورعايته لحفل الافتتاح، مشيراً لأهمية هذه الخطوة كامتداد لنهج الشركة في تعزيز تجربة المستخدم بما يتجاوز مفهوم البيع التقليدي، وبما يمنحه تجربة متكاملة تجمع بين الابتكار والتفاعل والإلهام، وكانعكاس لالتزام الشركة بتعزيز حضورها في المملكة ودعم مكانة علامة "سامسونج" في أحد أبرز أسواقها بما يعزز دورها في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، مختتماً بالإعراب عن تقديره لشركة ACI لمساندتها الدائمة ودورها المحوري في إنجاح خطط التوسع.

ويشار إلى أن "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تحرص على البقاء قريبة من المستهلكين في أماكن تواجدهم لخدمتهم عبر شبكتها الواسعة من معارضها أو معارض وكلائها الرسميين، وموزعيها المعتمدين في أنحاء المملكة، بدءاً من العاصمة عمان، مروراً بمحافظات إربد والزرقاء والعقبة وغيرها.

-انتهى-

#بياناتشركات