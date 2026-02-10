شركة رائدة في إنتاج العطور والنكهات والمواد الخام الطبيعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "روبرتيه"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة العطور والنكهات والمواد الخام الطبيعية، عن افتتاح مقرّها الإقليمي الجديد في مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات العلوم العالمية والإقليمية والتابعة لمجموعة تيكوم، في خطوة تعكس التزام مجموعة "روبرتيه" بخططها التوسّعية الإستراتيجية في المنطقة.

وحضر حفل افتتاح المقرّ الجديد لشركة "روبرتيه" الشرق الأوسط وأفريقيا كلّ من سعادة جان كريستوف باريس، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب كبار الشخصيات وأبرز المسؤولين في مجموعة "روبرتيه" ومجمّع دبي للعلوم.

وتضمّ مرافق هذا المقرّ الجديد، القائم في إحدى أبرز عواصم العطور الناشئة في العالم، عدداً من المختبرات المتطوّرة والمجهّزة بأحدث التقنيات والغرف المخصّصة للتقييم والمساحات التفاعلية التي تحفّز على الإبداع. كما يضمّ المقرّ مساحة إبداعية مخصّصة لابتكار العطور وركناً للاستلهام والتعاون ومركزاً لتركيب واختبار النكهات، يهدف إلى إيجاد الحلول التي تلبي احتياجات السوق المحلي، مع تركيزه على المشروبات والألبان والأطعمة الحلوة والمالحة.

وتلعب شركة "روبرتيه" الشرق الأوسط وأفريقيا منذ أكثر من عقد دوراً بارزاً في المنطقة، حيث أقامت العديد من الشراكات مع أبرز دور العطور. ويضمّ المقرّ الجديد مرافق متخصّصة ومساحات مكتبية متميّزة في مجمّع دبي للعلوم، بما يدعم مساعيه الطموحة لمواصلة التوسّع والنموّ على مستوى المنطقة من خلال بيئة العمل المتخصّصة التي يوفّرها مجمّع دبي للعلوم.

وفي هذه المناسبة، قال جيروم بروهات، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روبرتيه": "تُعدّ منطقة الشرق الأوسط من المناطق التي تحظى بالأولوية لدى مجموعتنا، نظراً لما تتغنّى به من إرثٍ عريقٍ ومواهب إبداعية استثنائية. ويأتي افتتاحنا لهذا المركز الإبداعي الجديد تأكيداً على التزامنا الراسخ بمواصلة تزويد شركائنا في المنطقة بأجود المكوّنات الطبيعية، بما يعزّز قدرتنا على التعاون في سبيل ابتكار العطور والنكهات الفريدة التي نستلهمها من المنطقة للتوصّل إلى حلول تجسّد تميّز المنتجات الفرنسية".

ومن جانبه، قال بنجامين أوجريزيك، المدير العام لشركة "روبرتيه" الشرق الأوسط وأفريقيا: "يوفّر مجمّع دبي للعلوم البيئة المثالية للابتكار والتعاون. ونطمح في شركة "روبرتيه" الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال مركزنا الإبداعي الجديد إلى ابتكار المنتجات المستدامة الفريدة من نوعها والمستوحاة من ثروات الطبيعة، بما يلبّي مختلف أذواق وتفضيلات عملائنا في المنطقة".

وأشار مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم، إلى أنّ افتتاح مقرّ شركة "روبرتيه" الإقليمي الجديد في مجمّع دبي للعلوم من شأنه أن يسهم في تعزيز الدور الذي يضطلع به المجمّع العلمي الرائد في دعم الابتكار في المجال العلمي ودفع عجلة النمو ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال: "يقدّم مجمّع دبي للعلوم بيئة أعمال متكاملة مدعومة بمجموعة واسعة من الحلول والخدمات والمرافق المتخصّصة ضمن بنية تحتية متطوّرة، تسهم في استقطاب نخبة عالمية من أبرز روّاد قطاع العلوم والمبتكرين الذي يدعمون مسيرة التقدّم العلمي في دبي، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج دبي للبحث والتطوير وأجندة دبي الاقتصادية D33".

تأسّست مجموعة "روبرتيه" في مدينة غراس الفرنسية في عام 1850، حيث تسهم منذ 175 عاماً في تقديم خبراتها الواسعة في مجال تركيب المكوّنات الطبيعية، بما في ذلك العطور والنكهات والمكونات الفعّالة. وتملك المجموعة عمليات قائمة في أكثر من 50 دولة حول العالم ويبلغ حجم مبيعاتها العالمية 3.4 مليار درهم إماراتي، علماً أنها تستفيد من المكوّنات الطبيعية الغنية لابتكار المنتجات الملهمة التي تجسّد ثقافة التميّز الفرنسي في صناعة العطور المبتكرة حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجمّع دبي للعلوم يوفر منظومة علمية متكاملة لروّاد علوم الحياة والطاقة والبيئة، حيث يضمّ مساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى ومختبرات حاصلة على شهادة "LEED" للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ووحدات للتخزين والخدمات اللوجستية تهدف إلى تسريع وتيرة التقدّم العلمي المنشود.

يُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

