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الرياض: أعلنت شركة دراية المالية ("دراية" أو "الشركة" أو "المصدر")، المنصة الرقمية الاستثمارية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، اليوم عن النطاق السعري لأســـــهم الطـــــرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.
تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 27 و 30 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري")، وبذلك سيتراوح حجم الطرح ما بين حوالي 1.35 مليار ريال سعودي (حوالي 360 مليون دولار أمريكي وحوالي 1.50 مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي)، وستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ما بين حوالي 6.74 مليار ريال سعودي (حوالي 1.80 مليار دولار أمريكي) وحوالي 7.49 مليار ريال سعودي (حوالي 2.00 مليار دولار أمريكي). ومــــن المقــــرر أن تبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة اليوم بتاريخ 2 فبراير 2025م، وتنتهي في يوم 9 فبراير 2025م في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال فترة عملية بناء سجل الأوامر.
لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: ipo.derayah.com
أبرز المعلومات الخاصة بالطرح
- وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت بتاريخ 25 ديسمبر 2025م على طلب الشركة بتسجيل رأس مالها وطرح 49,947,039 سهماً عادياً ("أسهم الطرح")، وهو ما يمثل 20% من الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، وذلك من خلال عملية بيع جزئي من قبل المساهمين الحاليين[2] في الشركة بما يتناسب مع حصص ملكيتهم الحالية ("المساهمون البائعون"). وسيتم تحديد السعر النهائي للمكتتبين في الطرح بعد انتهاء فترة عملية بناء سجل الأوامر.
- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 27 و 30 ريال سعودي للسهم الواحد.
- من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح ما بين حوالي 1.35 مليار ريال سعودي (حوالي 360 مليون دولار أمريكي) وحوالي 1.50 مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي)، وستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ما بين حوالي 6.74 مليار ريال سعودي (حوالي 1.80 مليار دولار أمريكي) وحوالي 7.49 مليار ريال سعودي (حوالي 2.00 مليار دولار أمريكي).
- سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- يمتلك المساهمون البائعون معاً جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 80% من أسهم الشركة.
- سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع. ولن تحصل الشركة على أي من صافي متحصلات الطرح.
- بعد الإدراج، يخضع ما لا يقل نسبته عن 60% من أسهم الشركة بعد طرح أسهمها في السوق الرئيسية لفترة حظر لا تقل عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية. ويخضع لهذه الفترة جميع كبار المساهمين بالإضافة إلى بعض المساهمين الذين يملكون أكثر من 3% من أسهم رأس مال الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين يمتلكون أسهم في الشركة. ولن يخضع المساهمون الجدد لفترة الحظر.
- سيتم طرح الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.
- وفيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" كمستشار مالي منفرد، ومدير سجل الاكتتاب، ومنسق عالمي، ومدير اكتتاب، ومتعهد التغطية.
- تمثل شركة دراية المالية، وشركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الاستثمار كابيتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الجزيرة كابيتال، وشركة الخبير المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة الرياض المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة العربي المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، وشركة سهم كابيتال المالية، وشركة يقين كابيتال كجهات مستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.
- يتعين على المكتتبين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلباتهم عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، وذلك من خلال المواقع والمنصات الرقمية التي توفرها جهات الاستلام، أو من خلال أي قنوات أخرى تقدمها الجهات المستلمة، بما يمكنهم من إتمام عملية الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح المحددة.
المستثمرون المؤهلون
سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمكتتبين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية").
يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
- الشريحة (أ):
الفئات المشاركة:
- تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بما في ذلك صناديق الاستثمار، والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب. يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر تسعة وأربعون مليون وتسعمائة وسبعة وأربعون ألف وتسعة وثلاثون (49,947,039) سهم عادي تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، وسيتم التخصيص النهائي للأسهم بعد انتهاء فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد (كما هو موضح في الشريحة (ب) أدناه). وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي، بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون سهماً عادياً (44,952,335) كحد أدنى تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح، باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي.
- الشريحة (ب):
المكتتبين الأفراد:
- وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصَر منزوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصَر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب استثماري نشط لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية (وعدا ذلك سيكون الاكتتاب لاغياً وسيتم رد المبالغ المدفوعة). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة أسهم عادية (4,944,704) من أسهم الطرح كحد أقصى، بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
- يجب أن يكون لدى المكتتبين الأفراد أثناء تقديم طلب الاكتتاب محفظة نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة التي تم الاكتتاب من خلالها، وخلاف ذلك سيعد الاكتتاب لاغيا وستتم إعادة المبالغ المدفوعة.
الجدول الزمني للطرح العام الأولي
- 23 يناير 2025: إعلان نية الطرح.
- 02 فبراير 2025: تحديد النطاق السعري للطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمكتتبين من المؤسسات.
- 09 فبراير 2025: الانتهاء من بناء سجل الأوامر للمكتتبين من المؤسسات.
- 13 فبراير 2025: الإعلان عن سعر الطرح النهائي.
- 20 فبراير 2025: بدء اكتتاب الأفراد.
- 22 فبراير 2025: انتهاء فترة الاكتتاب للأفراد.
- 27 فبراير 2025: التخصيص النهائي لأسهم الطرح.
-انتهى-
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