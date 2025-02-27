الرياض - أعلنت شركة دراية المالية ("دراية" أو "الشركة" أو "المصدر")، المنصة الرقمية الاستثمارية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، اليوم عن انتهاء فترة الطرح للمكتتبين الأفراد واكتمال التخصيص النهائي لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

بدأت فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد، والتي شملت 4,994,704 من أسهم الطرح كحد أقصى، بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح، يوم الخميس الموافق 20/02/2025م وانتهت يوم السبت الموافق 22/02/2025م. وقد شهدت عملية الاكتتاب مشاركة 586,422 من المكتتبين الأفراد، بنسبة تغطية بلغت حوالي 15 مرة، ووصلت القيمة الاجمالية للطلبات إلى ما يقارب 2.3 مليار ^ (600 مليون دولار أمريكي).

سيحصل كل من المكتتبين الأفراد على 8 أسهم لكل شخص كحد أدنى لكل طلب من الطلبات المقدمة، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص تبلغ حوالي 0.4299% بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

بعد انتهاء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بنجاح، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 30 ^ للسهم، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تقارب 7.5 مليار ^ (حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي). انتهت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بتغطية الأسهم المطروحة حوالي 162 مرة، وبلوغ قيمة الطلبات المسجلة حوالي 243 مليار ^ (64.8 مليار دولار أمريكي).

وبناءً على نتائج عملية اكتتاب الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 44,952,335 سهماً تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح، على ألا ينطبق هذا التخفيض على المستثمرين الأساسيين بحيث يكون التخصيص النهائي لعدد أسهم المستثمرين الأساسيين 4,687,500 من أسهم الطرح. وبناءً على ذلك، سيتم تخصيص 40,264,835 سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة باستثناء أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الأساسيين.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني ipo.derayah.com

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 30 ^ للسهم، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تقارب 7.5 مليار ^ (حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي).

يبلغ الحجم الإجمالي للطرح حوالي 1.5 مليار ^ (حوالي 400 مليون دولار أمريكي).

سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية ("الهيئة") وتداول السعودية، وسيتم الإعلان عن التاريخ في مرحلة لاحقة.

يمتلك المساهمون البائعون معاً غالبية أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 80% من أسهم الشركة.

سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع. ولن تحصل الشركة على أي من صافي متحصلات الطرح.

بعد الإدراج، يخضع ما لا يقل نسبته عن 60% من أسهم الشركة بعد طرح أسهمها في السوق الرئيسية لفترة حظر لا تقل عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية. ويخضع لهذه الفترة جميع المساهمين الذين يمتلكون 3% أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة. ولن يخضع المساهمون الجدد لفترة الحظر.

وفيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" كمستشار مالي منفرد، ومدير سجل الاكتتاب، ومنسق عالمي، ومدير اكتتاب، ومتعهد التغطية.

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