القاهرة: أعلنت شركة تي بي كى الدولية، الذراع التطويري لمجموعة تبارك القابضة في الخليج، وفنادق ماينور الرائدة عالميًا في صناعة الضيافة عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية لإطلاق مشروع" أوكس الرياض" في المملكة العربية السعودية، والذي يمثّل أول حضور لعلامة "أوكس" في السوق السعودي، إلى جانب تطوير مشروعات جديدة تحت علامة "إن إتش كولكشن" في مواقع رئيسية في جمهورية مصر العربية من خلال شركة تي بي كي TBK للتطوير العقاري، وهي الذراع التطويري للمجموعة في مصر، في خطوة تعزز من حضور الطرفين في قطاع الضيافة الإقليمي.

تم توقيع الاتقاقية خلال قمّة "توريز" التي أُقيمت في الرياض برعاية وزارة السياحة السعودية، وذلك بحضور السيد علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة، وديليب راجاكارير، الرئيس التنفيذي لفنادق ماينور والرئيس التنفيذي لمجموعة ماينور الدولية، إلى جانب كبار التنفيذيين من الجانبين، في تأكيد على التزامهما بدعم نمو وتطور قطاعي السياحة والعقار في المنطقة.

يقع مشروع "أوكس الرياض سويتس" في قلب العاصمة السعودية، ويضم 146 مسكناً راقياً مصمَّماً بعناية لتوفير أعلى درجات الراحة للإقامات الطويلة، مع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات التي تواكب أسلوب الحياة العصري، بما في ذلك حمام سباحة، نادٍ صحي ومركز لياقة بدنية، ومساحات مخصّصة للتجزئة والاستجمام والترفيه. ويُعد المشروع تطويراً سريع التنفيذ، حيث من المقرّر افتتاح المرحلة الأولى في بداية عام 2026 بعد استكمال أعمال التطوير وفقاً لأعلى المعايير العالمية في قطاع الضيافة،. وذلك تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، بما يعزز الالتزام بتقديم خدمات ضيافة عالية الجودة وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، صرّح علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة قائلاً: "يعد هذا التعاون خطوة استراتيجية تعزز حضور مجموعة تبارك القابضة في واحد من أسرع أسواق الضيافة نموًا في المنطقة. ويمثل دخول علامة أوكس إلى السعودية وإطلاق مشروعات جديدة لعلامة إن إتش كولكشن في مصر من خلال شركة تي بي كي TBK للتطوير العقاري انعكاسًا لرؤيتنا المشتركة في تطوير منتجات ضيافة ذات جودة عالمية ترتقي بتجربة العملاء وتواكب تطلعات أسواقنا في الخليج ومصر." وأضاف، "نحن ملتزمون بتوسيع محفظتنا عبر مشروعات ذات قيمة مضافة حقيقية، بالشراكة مع مؤسسات عالمية قادرة على إحداث أثر حقيقي في قطاعي السياحة والعقار."

وفي هذا السياق، صرّح ديليب راجاكارير، الرئيس التنفيذي لفنادق ماينور والرئيس التنفيذي لمجموعة ماينور الدولية قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن توقيع اتفاقية إنشاء فندق أوكس الرياض بالشراكة مع مجموعة تبارك القابضة، في خطوة تعكس التزامنا الراسخ بدعم قطاعي العقارات والسياحة في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي. يمثّل هذا المشروع إضافة مهمة لمحفظة علامة "أوكس" في واحدة من أبرز الأسواق الإقليمية، كما يسهم في دعم جهود المملكة نحو تحقيق مزيد من النمو والتنوع الاقتصادي."

وبموجب هذة الاتفاقية، تستعد فنادق ماينور ومجموعة تبارك القابضة لإطلاق علامة "إن إتش كولكشن" في مصر من خلال مشروعات جديدة دخلت بالفعل مرحلة التخطيط، على أن يتم افتتاحها في عام 2029، مستهدفة تقديم تجربة ضيافة استثنائية تجمع بين التصميم العصري ووسائل الراحة الفاخرة، ومفهوم الرقي الأوروبي الذي تشتهر به علامة إن إتش كولكشن، بما يعزز جاذبية السوق المصري كوجهة للسياحة والأعمال. وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة التوسع الاستراتيجي لمجموعة فنادق ماينور في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي إطار التوسع المحلي لمجموعة تبارك القابضة في مصر، يبرز دور ذراعها التطويري تي بي كي TBK للتطوير العقاري، التي تمتلك محفظة أراضٍ تبلغ 4.8 مليون متر مربع وتستثمر في مشروعات استراتيجية بارزة مثل 90 Avenue في التجمع الخامس بمزيج من الوحدات السكنية والتجارية والفندقية، وKey of Greens في الشيخ زايد بمساحات خضراء واسعة وفلل فاخرة، وKeystone في القاهرة الجديدة كمجمع إداري، طبي، تجاري وترفيهي متكامل، ما يعكس مكانة تي بي كي TBK للتطوير العقاري كلاعب رئيسي في قطاع التطوير العقاري المصري.

تأسست مجموعة تبارك القابضة عام 1980 كإحدى المجموعات الرائدة في قطاع التطوير العقاري، حيث تتميز بمحفظة واسعة من الشركات التابعة التي تقدم حلولًا متكاملة في التطوير العقاري منها تي بي كى الدولية، وشركة تي بي كي TBK للتطوير العقاري، وتبارك للتنمية وتبارك للاستثمار والتعمير وشركة ALL THE TIME SERVICES ( (ATSوتعمل المجموعة على تقديم مشروعات مبتكرة تخدم مختلف الشرائح، مع التركيز على الجودة والاستدامة. بفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، تواصل تبارك القابضة تعزيز مكانتها الريادية محليًا وإقليمي باعتبارها أقدم مطور عقاري يتوسع في السعودية.

تي بي كي TBK للتطوير العقاري هي الذراع التطويري لمجموعة تبارك القابضة، تركز على تقديم مجتمعات عصرية متكاملة عبر استخدام أحدث المفاهيم العمرانية العالمية. من أبرز مشروعاتها 90 Avenue في القاهرة الجديدة. وضمن جهود نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات العالمية، تعاونت الشركة سابقًا مع مجموعة من كبرى المكاتب والشركات الدولية في مجالات التصميم العمراني والمعماري، من بينها شركة BENOY "لندن" في مشروع 90 Avenue لتصميم مركز خدمي إداري وتجاري بمفهوم التصميم الابتكاري، وWATG لتطوير المخطط العام والواجهات السكنية في نفس المشروع، وكذلك Paul Cracknell لتنسيق المناظر الطبيعية في الاستخدامات المتنوعة بالمشروع. كما تعاونت مع CKD Creative Kingdom في مشروع Key of Greens لتصميم المخطط العام لمنطقة متعددة الاستخدامات.

فنادق ماينور هي مجموعة رائدة عالميًا في صناعة الضيافة، وتمتلك أكثر من 640 فندقًا ومنتجعًا ووحدات سكنية ذات علامات تجارية في 59 دولة. تقدّم المجموعة تجارب مبتكرة وملهمة من خلال علاماتها الفندقية، بما في ذلك أنانتارا، إليوانا كوليكشن، فنادق ذا وولسيلي، تيفولي، مجموعة ماينور ريزيرف، إن إتش كولكشن، أفاني، كولبرت كوليكشن، إن إتش، أوكس، وآي ستاي، بالإضافة إلى محفظة متنوعة من المطاعم والحانات وتجارب السفر ومراكز السبا والعافية.

