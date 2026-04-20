دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة تينابل Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB)، الرائدة في مجال إدارة التعرض للمخاطر، اليوم عن إطلاق محرك جديد لاكتشاف أصول التكنولوجيا التشغيلية حيث يتيح هذا المحرك لفرق الأمن إمكانية الدمج السريع للمخاطر المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية المادية (التي تشمل التكنولوجيا التشغيلية، وإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا المعلومات الظلية) ضمن رؤية موحدة للتعرض الإلكتروني. ومن خلال إمكانية النشر الفوري ودون الحاجة إلى أعباء إضافية على فرق تكنولوجيا المعلومات، توفر ميزة VM-Native OT Discovery (اكتشاف التكنولوجيا التشغيلية المدمجة في منصة إدارة الثغرات الأمنية) الجديدة من تينابل نقطة إدخال سريعة وسلسة تمكِّن المؤسسات من تحقيق رؤية شاملة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية معًا وتسريع مسار تطور إدارة التعرض للمخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بحسب Gartner، "من المتوقع أن تتضاعف الهجمات الإلكترونية والهجمات الإلكترونية المادية خلال السنوات الثلاث المُقبلة. وقد باتت القدرة على إدارة المخاطر بشكل مُتكامل وشفافية تامة، عبر الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية المادية، ضرورة تشغيلية مُلحة."1

تتزايد مسؤولية فرق الأمن تجاه حماية الأنظمة الإلكترونية المادية، بما في ذلك الأنظمة الموجودة في البنية التحتية الحيوية. بِيْد أن الحصول على رؤية واضحة غالبًا ما يستلزم عمليات نشر طويلة تشمل أجهزة متخصصة، ووكلاء جدد، وبرامج مضافة بشكل منفصل. وقد نجحت Tenable في إزالة هذه العقبات عبر دمج ميزة اكتشاف التكنولوجيا التشغيلية مباشرةً في حلولها الأساسية لإدارة الثغرات الأمنية بناءً على المخاطر داخل منصة إدارة التعرض للمخاطر Tenable One، دون الحاجة إلى أجهزة متخصصة، أو وكلاء إضافيين، أو وظائف إضافية.

باتت الأصول الإلكترونية المادية تُشكل سطح هجوم سريع النمو وغير منضبط، يمتد من خطوط الإنتاج وصولًا إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ومن أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) إلى طابعات المكاتب وقارئات البطاقات، متجاوزًا بذلك النطاق التقليدي للبنى التحتية الحيوية والصناعية. ويتحمل حاليًا ما يزيد عن نصف مديري أمن المعلومات مهام أمن أنظمة التكنولوجيا التشغيلية،٢ التي لطالما اعتُبرت نقطة عمياء محفوفة بالمخاطر عند دمج شبكات تكنولوجيا المعلومات بالأنظمة الإلكترونية المادية، حيث أدّت المخاوف من تعطّل العمليات إلى إعاقة تقدم الأمن الإلكتروني. ونتيجة لهذا التقارب، تنشأ 45% من عمليات اختراق بيئات التكنولوجيا التشغيلية الحديثة من بيئات تكنولوجيا المعلومات.٣

كشف عملاء تينابل المشاركون في برنامج الوصول المبكر من مختلف القطاعات — بما في ذلك الضيافة، والخدمات المالية، والتعليم، والأغذية والمشروبات، والوكالات الحكومية — عن عدد كبير من أصول التكنولوجيا التشغيلية وإنترنت الأشياء غير المعروفة عند عمليات النشر الأولية؛ حيث اكتشف معظم العملاء ما بين 100 إلى أكثر من 1000 أصل فريد، بعضها يحتوي على ثغرات أمنية خطيرة.

تشمل مزايا العملاء من محرك اكتشاف التكنولوجيا التشغيلية المدمج ما يلي:

تسريع الامتثال لأمن التكنولوجيا التشغيلية: يتيح النشر الفوري للمؤسسات الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ومعايير التدقيق المتطورة الخاصة بالأنظمة الإلكترونية المادية بكل ثقة، دون الحاجة لشراء ونشر مستشعرات أو أجهزة جديدة أو حلول متخصصة مصممة لمشكلات محددة.

القضاء على النقاط العمياء التشغيلية - الحصول على رؤية فورية وأساسية للأصول المخفية وخصائص الأجهزة — بما في ذلك تفاصيل المورِّد، والطراز، والبرامج الثابتة، ولوحة التوصيل بالشبكة، وحالة التشغيل وغيرها — دون التأثير على سير العمليات.

- الحصول على رؤية فورية وأساسية للأصول المخفية وخصائص الأجهزة — بما في ذلك تفاصيل المورِّد، والطراز، والبرامج الثابتة، ولوحة التوصيل بالشبكة، وحالة التشغيل وغيرها — دون التأثير على سير العمليات. إزالة الصوامع الأمنية: دمج بيانات الأصول الإلكترونية المادية وبيانات التعرض للمخاطر مباشرةً داخل منصة Tenable One، مما يمكن فرق الأمن مما يوفّر لفرق الأمن رؤية شاملة لكامل حالات التعرض الإلكتروني في المؤسسة عبر مجالات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والسحابة، والهوية، والتكنولوجيا التشغيلية.

صَرَّح إريك دور، مدير الإنتاج التنفيذي بشركة تينابل، قائلًا: "لا يمكن أن تظل مخاطر الأنظمة الإلكترونية المادية نقطة عمياء في استراتيجيات إدارة التعرض للمخاطر. إذ نوفر للمؤسسات وسيلة فورية وسلسة لدمج التكنولوجيا التشغيلية ضمن نطاق الرؤية، بحيث تتمكّن من تحقيق رؤية أوضح، وتلبية متطلبات الامتثال، والبدء في تقليل المخاطر منذ اليوم الأول، دون إضافة أي بنية تحتية جديدة." وأردف قائلًا: "أما بالنسبة لعملائنا الحاليين ممن لديهم حالات استخدام أكثر تعقيدًا، فإننا نقدم حل Tenable OT Security، وهو حل شامل للتكنولوجيا التشغيلية يوفر الرؤية والأمن والتحكم، لتقليل المخاطر بشكل استباقي عبر بيئات التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات التي تشهد تقاربًا متسارعًا في وقتنا الحالي."

أصبح محرك اكتشاف التكنولوجيا التشغيلية الجديد متاحًا فورًا لجميع عملاء Tenable One وTenable Vulnerability Management وTenable Security Center.

كما تقدم Tenable حل Tenable OT Security؛ وهو حل أمني موحد لأمن تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية حيث يوفر إمكانات المراقبة المستمرة واكتشاف التهديدات للأنظمة الإلكترونية المادية، ضمن منصة إدارة التعرض للمخاطر Tenable One. ويستفيد عملاء Tenable One من تكامل إمكانية التشغيل التفاعلي للبيانات بين مختلف الحلول، مع القدرة على نشر أي مجموعة من الأدوات عبر الفرق بما يتناسب مع الاحتياجات الفريدة لبيئاتهم. وقد صُنفت Tenable مؤخرًا ضمن فئة "Challenger" في تقرير ‎2026 Gartner® Magic Quadrant™ for CPS Protection Platforms.‏٤

1 Gartner: "تُعد تغطية أمن الأنظمة الإلكترونية المادية ركيزة أساسية لنجاح سوق إدارة التعرض للمخاطر"، روجيرو كونتو، 8 أبريل 2026.

٢ تقرير Fortinet: ‏OT Cybersecurity Risk Elevates within Executive Leadership Ranks، يوليو 2025

٣ تقرير منظمة SANS:‏ A Simple Framework for OT Ransomware Preparation، أبريل 2025

٤ منشور Gartner بعنوان "Magic Quadrant for CPS Protection Platforms"، من إعداد كيتيل تيليمان، وروجيرو كونتو، ووام فوستر، وسوميت راجبوت، 3 مارس 2026

تُعد GARTNER علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لصالح شركة Gartner, Inc.‎ و/أوالشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، وتُستخدم بموجب تصريح في هذه الوثيقة. جميع الحقوق محفوظة.

إخلاء مسؤولية شركة Gartner: لا تزكي شركة Gartner أي مورِّد أو منتج أو خدمة واردة في منشوراتها البحثية، كما لا توصي مستخدمي التكنولوجيا باختيار المورِّدين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيف آخر حصريًا. وتتكون منشورات أبحاث Gartner من آراء مؤسسة أبحاث Gartner ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات أو حقائق مؤكدة. وتتبرأ شركة Gartner من جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات خاصة بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.

Tenable® هي شركة متخصصة في إدارة التعرض للمخاطر، تعمل على كشف وإنهاء ثغرات الأمن الإلكتروني التي تؤثر سلبًا على قيمة الأعمال وسمعتها والثقة بها. وتعمل منصة إدارة التعرض للمخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة على توحيد الرؤية والنظرة والعمل في مجال الأمن على نحوٍ جذري عبر سطح الهجوم، مما يُزود المؤسسات الحديثة بالحماية من الهجمات، بدايةً من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ومرورًا ببيئات السحابة، ووصولًا إلى البنية التحتية الحيوية، وجميع النطاقات الوسيطة بينها. ومن خلال حماية المؤسسات من التعرض للمخاطر الأمنية، تعمل شركة Tenable على تقليل المخاطر المرتبطة بالأعمال لأكثر من 40000 عميل حول العالم. تعرف على المزيد على tenable.com.

