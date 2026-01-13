شانتيلي، فرجينيا : - أعلنت شركة بارسونز (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز PSN) هذا اليوم عن فوزها بعقد من شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق ، لتقديم الدعم الفني في مجال التصميم والإنشاء، ويمثل هذا العقد، الذي مدته60 شهرًا، إنجازًا جديدًا لبارسونز.

بموجب هذا العقد، وبصفتها استشاري التصميم الرئيسي للبنية سوف تقوم شركة بارسونز بتقديم خدمات التصميم والهندسة للبنية التحتية والمباني العامة والمناظر الطبيعية والأماكن العامة لوجهة المربع الجديد، وسوف تدعم بارسونز المربع الجديد في خلق تجربة مميزة في داون تاون الرياض، على مساحة أكثر من 14 مليون متر مربع من المساحات السكنية وأماكن العمل والمساحات الترفيهيه، وسوف يقع المعلم الرئيسي المكعب في قلب وجهة المربع الجديد وهو ناطحة سحاب أيقونية على شكل مكعب، تمثل أكبر إنشاء من نوعه.

قالت كاري سميث، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بارسونز: "تعدّ وجهة المربع الجديد مشروعًا استثنائيًا يُعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية المستدامة على نطاق واسع، وتفخر بارسونز بالعمل مع فريق المربع الجديد على إنشاء هذه الوجهة الجديدة"، وأضاف: "بفضل خبرتنا المحلية الواسعة في إدارة المشاريع الحضرية في المملكة، سيلتزم فريقنا بإتمام هذا المشروع العالمي المستوى والمتعدد الاستخدامات، وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة".

تمت تسمية هذه الوجهة تيمنًا بحي المربع بمدينة الرياض، ويتمحور المربع الجديد حول التكنولوجيا والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وسوف تلتزم شركة تطوير المربع الجديد بتوفير مجتمع سكني متوازن يجمع بين الحياة والعمل والترفيه، من خلال تمكين السكان من الوصول إلى أي مكان تقريبًا في المجمع سيرًا على الأقدام في غضون 15 دقيقة.

من جانبه صرح الرئيس التنفيذي للمربع الجديد أن الهدف من توقيع العقد هو تعزيز موقع المربع الجديد لجعله وجهةً ثقافيةً وسياحيةً عالمية المستوى حيث تغطي وجهة المربع الجديد مساحة أرضية تزيد عن 14 مليون متر مربع، صُمّمت لتكون وجهة متعددة الاستخدامات، تستضيف من خلالها فعاليات متنوعة، مع الحفاظ على عناصر العمارة النجدية، لتحقق مزيجاً متناغماً بين التراث والابتكار. وأضاف أنه بتوقيع العقد مع شركة بارسونز سيكون المربع الجديد وجهة ذات بينة تحتية متقدمة تسهم في تشكيل مستقبل المدن الذكية، حيث يمثل العقد خطوة كبيرة وذلك ضمن خططنا والتزامنا المستمر بأن تصبح الوجهة من أهم وأبرز الوجهات السياحية والتجمع الإنساني والثقافي في العالم، حيث سيمثل المربع الجديد مركزًا لاستقطاب أكبر الأحداث العالمية والزوار للاستمتاع في تجربة فريدة وشاملة تخدم الجميع.

بدأت بارسونز العمل مع صندوق الاستثمارات العامة عام ٢٠١٧، وكانت شريكًا موثوقًا به في رسم ملامح التنمية الحضرية في المملكة، من خلال مشاريع تشمل الدرعية ونيوم ذا لاين ونيوم أوكساجون وقمم السودة ورؤى المدينة. تُعدّ هذه المشاريع، إلى جانب محفظة بارسونز الواسعة في جميع أنحاء المملكة، ، جزءًا من رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصادها وترسيخ المملكة العربية السعودية كدولة رائدة عالميًا.

وتتمتع بارسونز بتاريخ يمتد لأكثر من 65 عامًا كشريك موثوق في تنفيذ المشاريع داخل المملكة، إذ تعمل حاليًا على أكثر من 50 مشروعًا قيد التنفيذ، بما في ذلك مشاريع كبرى، وتغطي خبرات الشركة مجالات التطوير الحضري والوجهات، والبنية التحتية للنقل والتنقل الذكي، والتطوير الصناعي والتجاري، وإدارة الأصول، إضافةً إلى الاستدامة والمرونة.

