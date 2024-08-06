أطلقت شركة تراستن المحدودة في الإمارات العربية المتحدة أول منصة رقمية لخدمات حسابات الضمان التجارية في المنطقة، كما أعلنت عن إنجاز هام في رحلتها حيث حصلت على تصريح تقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. علامة بارزة في مسيرة الشركة، حيث يعزز الالتزام بالامتثال التنظيمي والابتكار في مجال خدمات الضمان.

إن الحصول على تصريح تقديم الخدمات المالية يجعل شركة تراستن أول منصة رقمية لحسابات الضمان التجارية من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، حيث تعمل الشركة كشريك موثوق به للمؤسسات وعملاء التجزئة من أجل حماية عملية شراء وبيع السلع والخدمات.

تهدف شركة تراستن إلى تعزيز خدمات الضمان وتبسيطها، مما يجعلها متاحة من خلال منصة رقمية مريحة، وسيغير هذا الحل المنصه من واقع خدمات حسابات الضمان التجارية المصرفية التقليدية والتي عادةً ما تستغرق وقتاً طويلاً

تعمل شركة تراستن ضمن الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية، وتحرص على تعزيز الشفافية والأمان في الوقت الفعلي لجميع الأطراف المعنية، مما يضمن تجربة معاملات أكثر سلاسة وفعالية من حيث التكلفة للعملاء والشركات الصغيرة والمؤسسات.تخضع جميع الأطراف المشاركة في التعاملات لأعلى مستوى من المتابعة عملية "اعرف عميلك/اعرف عملك" بهدف ضمان الالتزام بقواعد التنظيم.توفر شركة تراستن حماية وثقة معززتين للمعاملات التجارية والمعاملات المالية، مما يجعلها الخيار المفضل للمستخدمين الذين يبحثون عن حلول ضمان موثوقة و تتمتع بالشفافية.

قال مؤمن أحمد، المؤسس المشارك وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة تراستن المحدودة"يسعدنا أن نعلن عن هذا الإنجاز المهم لشركة تراستن المحدودة.فمن خلال حصولنا تقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، فإننا نهدف إلى إنشاء نظام بيئي رقمي آمن يتمتع بالشفافية لغرض القيام بعمليات الشراء والبيع وتنفيذ المدفوعات للأفراد والشركات ضمن المنظومة الاقتصادية.سوف تعمل شركة تراستنكطرف محايد بهدف تسهيل المعاملات التجارية من البداية إلى النهاية من قبل جميع الأطراف المعنية.كما أننا نشكر سلطة تنظيم الخدمات المالية وسوق أبوظبي العالمي على دعمهم وتوجيهاتهم التحقيق هذا الإنجاز التنظيمي".

تعالج شركة تراستن مشكلة رئيسية، متمثلة في المخاطر المرتبطة بالتجارة المفتوحة، خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع سوق التجزئة غالباً ما تفتقر هذه المعاملات إلى أمان الأدوات المصرفية التقليدية مثل خطابات الاعتمادوالضمانات المصرفية.بالإضافة إلى ذلك، قد تفتقر هذه التجارة إلى الإطار القانوني والشفافية والسلامة فيما يتعلق بالمدفوعات وتسليم السلع والخدمات. لذلك توفر خدمات الضمان الرقمية التي تقدمها شركة تراستنأماناً وامتثالاً وشفافية معززة، مما يضمن معاملات آمنة وفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات البيع بالتجزئة. الآن، مع شركة تراستن، يمكن للشركات التخفيف من المخاطر وبناء الثقة في أنشطتها التجارية.

وقال بارويز أكرم صديقي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة تراستن المحدودة: "يسعدنا أن نشهد الإطلاق الناجح لموقع Trustin.ae كأول منصة خدمات ضمان رقمية محلية الإنشاء في المنطقة.لقد تم إنشاء المنصة بالكامل محلياً باستخدام أحدث التقنيات وتم استضافتها على خدمات الويب من أمازون(AWS) في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف ضمان التقيدبإرشادات حماية البيانات.وإن التكامل السلس مع أحد أكبر المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يخضع لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، يحمي أموال العميل ضمن حساب أموال منفصل للعميل.

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