دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تاكسي دبي، الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيه جيه للصناعات، المزود البارز لحلول السيارات المبتكرة والمستدامة، لاستكشاف آفاق التعاون الاستراتيجي بهدف توسيع نطاق خدمات التنقل وتعزيز حضور الشركة في إمارة عجمان.

وترسي الاتفاقية إطار عمل تعاوني يتيح توحيد خبرة إيه جيه للصناعات في السوق المحلي مع القدرات التشغيلية المتقدمة لشركة تاكسي دبي، وبنيتها التحتية الرقمية، وسجلها الحافل في تقديم حلول نقل عالية الكفاءة ترتكز على تجربة المتعاملين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "تمتلك الشركة حضوراً قائماً في إمارة عجمان من خلال تشغيل الحافلات المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فيما تمثل هذه المذكرة محطة مهمة ضمن استراتيجية تاكسي دبي الهادفة إلى توسيع نطاق خدماتها وتعزيز حضورها في مختلف أنحاء دولة الإمارات.. ونسعى من خلال شراكتنا مع إيه جيه للصناعات إلى الاستفادة من خبراتنا التشغيلية ومنصاتنا الرقمية وحلولنا المبتكرة للارتقاء بمنظومة التنقل في إمارة عجمان إلى أعلى المستويات والكفاءة وخدمة العملاء، بما يحقق عوائد إيجابية ملموسة للسكان والزوار ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي".

ومن جهته، قال عمر بن عمير المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيه جيه للصناعات: "ندرك في إيه جيه للصناعات بأن المرحلة المقبلة من نمو قطاع التنقل ستُبنى على أسس التعاون الوثيق بين الشركاء الذين يجمعون بين الريادة التكنولوجية والفهم المتعمق لمتطلبات السوق المحلية. ويتيح لنا التعاون مع شركة تاكسي دبي تقديم حلول نقل مستدامة مدعومة بالتكنولوجيا، ومصمّمة لتلبية الاحتياجات الفريدة لإمارة عجمان".

ويعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز رؤيتهما الاستراتيجية المشتركة، ومواءمة النماذج التشغيلية والتجارية بينهما، إلى جانب استكشاف إمكانية تطوير منصّة تنقّل قابلة للتوسّع، من شأنها المساهمة في تحسين جودة خدمات التنقّل، وإرساء نموذج عملي قابل للتطبيق في جميع أنحاء الدولة.

وتشمل أبرز مجالات التعاون بين الجانبين دمج منصّات الحجز الإلكتروني للمركبات، مثل تطبيق بولت، ضمن شبكة سيارات الأجرة المشغّلة حالياً في عجمان، إضافة إلى تحسين كفاءة تشغيل الأسطول المحلي، وتطوير منظومات الحجز الرقمي وإدارة وتوزيع السيارات حسب الطلبات، بما يساهم في تعزيز التجربة الشاملة للعملاء.

كما يسهم هذا التعاون في تحديد فرص تطوير حلول مرنة لتأمين السائقين والقوى العاملة، مما يرفد كلا الجانبين بالسائقين المؤهلين، لتلبية الطلب المتزايد على الخدمة والحفاظ على مستوى جودتها.

وتنصّ المذكرة أيضاً على دراسة فرص تطوير خدمات النقل الفاخر في عجمان، من خلال اعتماد معايير خدمة عالية، وتحديث الأسطول، ودمج منصّات التكنولوجيا المتقدمة. كما يسهم هذا التعاون في إرساء المعايير اللازمة لاستكشاف نماذج أعمال جديدة، تشمل حلول التنقّل الخاصة بالشركات، والشراكات السياحية، وخدمات النقل المتميزة عند الطلب.

وتؤكد الاتفاقية التزام شركة تاكسي دبي بالابتكار والتطوير المتواصل، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لبناء قطاع التنقل المتقدم والمستدام.

نبذة عن شركة تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 11,000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 6,800 مركبة أجرة. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل. تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 47%. وفي 2025، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 53 مليون رحلة.

