القاهرة– حصلت شركة بيتي – إحدى شركات المراعي على اعتماد "أفضل جهة عمل في مصر لعام 2026" من مؤسسة Top Employers Institute العالمية، وذلك للعام الثاني على التوالي، في تأكيد على قدرتها على بناء بيئة عمل عالية الأداء تعتمد على استراتيجيات موارد بشرية قائمة على البيانات، وتحقق توازنًا واضحًا بين أداء الأعمال، وتفاعل الموظفين، والنمو المستدام على المدى الطويل.

وتُمنح شهادة Top Employer بناءً على تقييم شامل ومستقل تجريه مؤسسة Top Employers Institute، ويغطي ستة مجالات رئيسية للتميز في ممارسات الموارد البشرية، من بينها استراتيجية الموارد البشرية، وبيئة العمل، واستقطاب المواهب، والتعلم والتطوير، والتنوع والشمول، ورفاهية الموظفين.

وفي هذا السياق، قال السيد كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي – إحدى شركات المراعي: "يعكس حصول بيتي على شهادة أفضل جهة عمل للعام الثاني على التوالي نضج استراتيجيتنا المؤسسية بنهج «أداء أفضل كل يوم»، والتزامنا ببناء نموذج عمل مستدام يضع الأفراد في صميم استراتيجية النمو. فنجاح الأعمال على المدى الطويل لا ينفصل عن وجود مؤسسة قوية وجاهزة للمستقبل تمكّن الكفاءات، وتدعم الابتكار، وتحافظ على المرونة في مواجهة التغيرات المتسارعة. ويؤكد هذا الاعتماد أننا نواصل خلق قيمة طويلة الأجل لكل من موظفينا وأعمالنا."

كما صرح السيد تامر الشريف، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لشركة بيتي – إحدى شركات المراعي، قائلًا: "على مستوى الثقافة المؤسسية، نحرص على أن يشعر كل موظف بالتقدير والتمكين. وتقوم بيئة العمل اليومية لدينا على الثقة والتعاون وتكافؤ الفرص. ومع قوة عاملة تضم أكثر من 6,000 موظف من الكفاءات المصرية بنسبة 100%، نولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القدرات المحلية وبناء مسارات مهنية واضحة وذات قيمة حقيقية. ويعكس هذا التقدير المتجدد تركيزنا على تقديم تجربة موظف متكاملة وحقيقية تبدأ بالاستماع، وتتكرس من خلال التطوير والتمكين، بما يتيح لموظفينا النمو والمساهمة الفاعلة في تحقيق نجاح الشركة."

بدوره، صرّح السيد أدريان سيليجمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Top Employers Institute، قائلًا: "إن حصول شركة بيتي على شهادة أفضل جهة عمل على مستوى الدولة لعام 2026 يعكس التزامها ببناء بيئة عمل متميزة تدعم تحقيق أداء أعمال مستدام. ويُظهر هذا الإنجاز قوة التوافق بين استراتيجية الأفراد والأهداف المؤسسية، إلى جانب الالتزام المستمر بالتطوير والتحسين. ونحن فخورون بتكريم شركة بيتي تقديرًا لدورها المؤثر في الإسهام ببناء مستقبل أفضل لعالم العمل في مصر."

ويمنح اعتماد Country Top Employer الشركات المعتمدة إمكانية الوصول إلى رؤى معيارية عالمية، وتوصيات قائمة على البيانات، وتقييمات خبراء، إلى جانب أفضل الممارسات المعتمدة عالميًا، بما يدعم تطوير استراتيجيات الموارد البشرية، ويُحسّن جودة اتخاذ القرار، ويعزز العلامة الوظيفية للشركة، ويساعد على إبراز أثر ممارسات الموارد البشرية أمام القيادات ومجالس الإدارة وأسواق المواهب.

تُعد مؤسسة Top Employers Institute مرجعًا عالميًا في اعتماد وتقييم أفضل ممارسات الموارد البشرية، حيث تعمل في أكثر من 131 دولة ومنطقة حول العالم. وخلال عام 2025، اعتمد برنامجها ما يقرب من 2,500 مؤسسة حول العالم، مسهمًا في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 14 مليون موظف.

نبذة عن شركة بيتي – احدى شركات المراعي:

تم تأسيس شركة بيتي – إحدى الشركات التابعة لشركة المراعي ، عام 1998 كشركة مصرية متخصصة في تصنيع المواد الغذائية، وتعد شركة بيتي من الشركات الرائدة في قطاع المواد الغذائية في السوق المصري فهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة و المصدرة للألبان والعصائر والزبادي في مصر. توفر بيتي منتجاتها الرائدة من ألبان المراعي، وزبادي المراعي، والمراعي تريتس Almarai Treats، والمراعي يوجوAlmarai Yogo ، وعصير المراعي، وكريمة المراعي، وجبنة المراعي بالإضافة إلى ألبان وعصائر بيتي.

