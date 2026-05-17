الرياض، المملكة العربية السعودية، يسر شركة بلو فايف كابيتال (BlueFive Capital) أن تعلن عن توقيعها اتفاقية اكتتاب ملزمة في أسهم شركة الخليج العامة للتأمين التعاوني (GGI)، وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية.

تحدد الاتفاقية سلسلة من الإجراءات لإعادة هيكلة رأس مال الشركة بهدف تعزيز وضعها المالي، وتشمل:

1. تخفيض رأس المال: ستقوم شركة الخليج العامة للتأمين التعاوني بتخفيض رأس مالها بمقدار 176 مليون ريال سعودي (من 300 مليون ريال سعودي إلى 124 مليون ريال سعودي) عن طريق إلغاء 17.6 مليون سهم. ستسهم هذه الخطوة في الحد من جزء كبير من خسائر الشركة المتراكمة.

2. إصدار الأسهم مع تعليق حقوق الشفعة: ستقوم شركة جي جي آي بزيادة رأس مالها إلى 300 مليون ريال سعودي عن طريق إصدار 17.6 مليون سهم جديد، موزعة على النحو التالي:

• سيتم إصدار 12.6 مليون سهم جديد (42% من أسهم جي جي آي بعد إعادة الهيكلة) لشركة بلو فايف أو كيان تابع لها.

• سيتم إصدار5 ملايين سهم جديد للمساهمين الرئيسيين في جيجي آي، لتمويل قرض سابق بقيمة 50 مليون ريال سعودي كانوا قد قدموه للشركة.

من المقرر أن تصبح جي جي آيحجر الزاوية في رؤية بلو فايف كابيتال لإنشاء أول شركة تأمين عالمية رائدة تنطلق من الشرق الأوسط. ترتكز الاستراتيجية على دمج شركات التأمين وإعادة التأمين ذات الحجم الصغير مع الجهات الفاعلة في المنظومة، مع اغتنام فرص النمو الواعدة. ستركز المنصة على تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل من خلال الاحترافية، وتعزيز القدرات التقنية، والتحول الرقمي والتشغيلي، وتطوير أوجه التآزر الاستراتيجية والتشغيلية على مستوى المنصة. وسيدعم ذلك نهج منضبط في تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ وتوظيف رأس المال.

بالاستفادة من خبرة المجموعة في إدارة الأصول، ستتبنى المنصة استراتيجية شراء وتوسع موجهة، تركز مبدئيًا على دول مجلس التعاون الخليجي قبل التوسع إلى أسواق أخرى ذات نمو مرتفع، مع إعطاء الأولوية للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقد صرّح السيد حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلو فايف كابيتال، قائلاً: "يسرّنا أن نقترح هذا الاستثمار في شركة جي جي آي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتوفير مسار واضح للنمو المستدام. تُعدّ جي جي آي الخطوة الأولى في رؤيتنا لبناء أول شركة رائدة عالميًا في مجال التأمين انطلاقًا من الشرق الأوسط. نرى فرصة واعدة في سوق التأمين السعودي، ونتطلع إلى التعاون مع جي جي آي لتعزيز مكانتها في السوق وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين وحاملي وثائق التأمين على حدّ سواء."

كما صرح السيد مازن هاني زكي التميمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العامة للتأمين التعاوني، قائلاً: "يمثل هذا الاتفاق لحظة محورية لشركة الخليج العامة للتأمين التعاوني. ويرى مجلس الإدارة أن إعادة الهيكلة هذه، المدعومة بالاستثمار الاستراتيجي لشركة بلو فايف، توفر أفضل مسار لتعزيز وضعنا المالي وخدمة حاملي وثائق التأمين لدينا. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة وتدفع عجلة النمو المستدام للشركة وجميع أصحاب المصلحة. كما نود أن نعرب عن خالص تقديرنا لهيئة التأمين وهيئة أسواق المال لتوجيهاتهما ودعمهما المتواصلين طوال هذه العملية، ونتطلع إلى استمرار تعاونهما في سبيل تطوير هذه الشراكة."

تتلقى شركة بلو فايف كابيتال الاستشارات من شركة إس إن بي كابيتال (SNB Capital) وشركة إيه آند أو شيرمان (A&O Shearman)، بينما تتولى شركة جي آي بي كابيتال (GIB Capital) وشركة إيه إس آند إتش كليفورد تشانس (AS&H Clifford Chance) تمثيل شركة الخليج العامة للتأمين التعاوني. ويخضع إتمام الصفقة للحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين اللازمة، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الاكتتاب في الأسهم.

