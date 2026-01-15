دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بتروكيم عن افتتاح محطة بتروكيميائية حديثة تابعة لها في جبل علي، باستثمار يبلغ 300 مليون درهم إماراتي. ويُشكل هذا المشروع خطوة بارزة في مسيرة رفد الإمكانات اللوجستية الصناعية ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويمثل المشروع الجديد أكبر محطة بتروكيميائية في تاريخ بتروكيم، حيث يجمع وظائفها التشغيلية والإدارية في موقع واحد ومخصص لتلبية احتياجاتها. وتهدف المنشأة الجديدة إلى دعم النمو طويل الأمد، كما تعزز البنية التحتية لتوزيع وتخزين ونقل المواد الكيميائية، بما يدعم سلاسل التوريد لقطاعات التصنيع والطاقة والصناعات المختلفة في دولة الإمارات وخارجها.

تعكس قيمة الاستثمار البالغة 300 مليون درهم إماراتي الطلب المتزايد من القطاع الخاص على بنية تحتية لوجستية متخصصة وواسعة النطاق، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للتنمية الصناعية. ويعزز هذا المشروع الرائد القدرات المتعلقة بالتعامل مع المواد الكيميائية وتوزيعها، الأمر الذي يدعم التصنيع المحلي ومرونة سلاسل التوريد، ويرتقي بمكانة دبي التنافسية بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة. ويساهم المشروع بدعم أولويات أجندة دبي الاقتصادية D33 بشكل مباشر، وذلك من خلال ترسيخ الأنشطة الصناعية عالية القيمة في دبي، واستقطاب تدفقات التجارة العالمية وتمكين الاستثمارات طويلة الأمد في القطاع الخاص ضمن منظومة "دي بي ورلد".

وقال روهان ميهتا، المدير التنفيذي لشركة بتروكيم: "إن افتتاح المقر الجديد لبتروكيم ليس مجرد انتقال إلى عنوان آخر، بل هو إعلان صريح عن رؤيتنا وطموحنا المستقبلي. وبعد ثلاثة عقود من النمو المتواصل، يسرنا الانتقال من المكاتب المستأجرة إلى امتلاك محطة ومقرّ رئيسي بمعايير عالمية، فهذه الخطوة تؤكد ارساء أسس لمواصلة النمو على المدى الطويل، وتنقل هذه الثقة الراسخة إلى موظفينا وشركائنا والجهات المعنية. لقد صُمّمت المنشأة الجديدة لتواكب تطلعات الشركة للنمو والابتكار في العقود الثلاثة المقبلة، ولتعزز مساهمتها في دعم اقتصاد دبي؛ كما تعكس التزامنا الثابت تجاه موظفينا بقدر تركيزنا على تطوير أعمالنا. ونهدف من خلال هذه الخطوة إلى تمكين فرقنا من الشعور بالثقة والاستقرار والفخر بالانتماء إلى شركة طموحة تسعى لترسيخ حضورها ونموها، وتتوافق بوضوح مع رؤية دبي المستقبلية طويلة الأمد".

وأضاف يوجيش ميهتا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة بتروكيم: "عندما أسسنا بتروكيم في دبي منذ حوالي 30 عاماً، كنا واثقين تماماً بالقيادة الحكيمة للإمارة، وبنيتها التحتية المتطورة وطموحاتها العالية. واليوم، نرى هذه الثقة قد أثمرت في افتتاح المنشأة الجديدة والمقرّ الرئيسي للشركة، ما يؤكد أيضاً التزامنا بدعم عجلة التنمية في دبي على المدى الطويل، وثقتنا الراسخة برؤيتها الاقتصادية. كذلك نواصل بهذه الخطوة الوفاء بمسؤوليتنا بوصفنا شركة محلية معنية بالاستثمار وتوفير القيمة، وتسهم بفاعلية في دعم المرحلة القادمة من النمو ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33".

يضم المشروع الجديد المحطة الثانية لشركة بتروكيم في دولة الإمارات، إضافةً إلى مجموعة من المباني المستقلة المخصصة للمكاتب، وجميعها حاصلة على شهادة LEED الذهبية للريادة في الطاقة والتصميم البيئي. وقد بُنيت المنشأة لتشكل دعامة استراتيجية أساسية لمسيرة نمو شركة بتروكيم على مدى السنوات الثلاثين القادمة، ما يُمكّن الشركة من تطوير قدراتها في مجال توزيع وتخزين ونقل المواد الكيميائية في الأسواق العالمية.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تعكس توسعة شركة بتروكيم لعملياتها في دبي الثقة الراسخة التي يوليها المصنعون العالميون بالإمارة كمركز رائد للنمو الصناعي المستدام على المدى الطويل. وتسهم المحطة الجديدة في تعزيز مرونة سلاسل التوريد ودعم نمو قطاعات التصنيع والكيماويات عالية القيمة في المنطقة. وتمثل هذه الخطوة نموذجاً للالتزام الذي يبديه القطاع الخاص في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية الصناعية وترسيخ أسس النمو الاقتصادي المستدام."

وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "تُسهم استثمارات مثل استثمار بتروكيم في توفير قيمة ملموسة عبر المنظومة الصناعية المتكاملة، من خلال تعزيز الثقة لدى المصنعين وتوفير مزيد من المرونة والقدرة على التوسع للشركاء. ومن خلال توحيد عملياتها وأنشطتها اللوجستية ومقرها الرئيسي في جبل علي، تتمكن الشركات من تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل مستويات التعقيد، وخدمة الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها بمزيد من الفاعلية. وهكذا تواصل دبي تحقيق رؤيتها الاقتصادية الطموحة من خلال مزايا عملية تُعزز تنافسية مجتمع الأعمال وتُرسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والصناعة."

تأسست شركة بتروكيم الشرق الأوسط في دبي عام 1995 في دولة الإمارات. وهي شركة مملوكة لعائلة واحدة، انطلقت كشركة صغيرة تضم مكتباً واحداً في جافزا، لتتحوّل اليوم إلى مؤسسة متعددة الجنسيات متخصصة في توزيع المواد الكيميائية، وتمتد عملياتها لتشمل الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. ويعكس نقل مقرّ الشركة الرئيسي إلى جبل علي سعيها إلى توسيع نطاقها وتكامل عملياتها وتعزيز قربها من البنية التحتية التجارية واللوجستية.

ويؤكد المشروع التزام بتروكيم طويل الأمد تجاه دبي، ودورها المحوري كمساهم من القطاع الخاص في دعم مسيرة النمو الاقتصادي للإمارة، خاصةً أن المشروع تحت قيادة المؤسس ورئيس مجلس الإدارة يوجيش ميهتا، إلى جانب ابنه المدير العام روهان ميهتا، والرئيس التنفيذي فينو نيار، وفريق الإدارة.

وتقدم بتروكيم، بصفتها جزءاً من منظومة "دي بي ورلد"، الدعم للبنى التحتية والقطاعات الصناعية، وذلك من خلال تعزيز المرونة وتوفير بنى تحتية متقدمة لسلاسل التوريد، ما ينسجم مع رؤية دبي الاقتصادية..

نبذة عن بتروكيم الشرق الأوسط

تأسست بتروكيم الشرق الأوسط في عام 1995، وهي أكبر موزع مستقل للمواد الكيميائية في الشرق الأوسط، وتُصنّف بين أكبر موردي المواد الكيميائية في العالم، وتتخذ الشركة من دبي مقراً رئيسياً لها. وتحظى الشركة بمكانة رائدة في جوانب التوزيع والخدمات اللوجستية والابتكار في سلاسل التوريد، إذ تتوزع عملياتها في أكثر من 10 دول، وتسهم عبر شبكتها الواسعة في دعم العديد من القطاعات، بدءاً من الصناعات الدوائية وصولاً إلى خدمات الحقول النفطية. وتمتلك الشركة مجموعة من المرافق الكبرى في جبل علي، كما تدير عمليات استراتيجية في كلّ من آسيا وأوروبا وأفريقيا.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 125 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالابداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

