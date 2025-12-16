الرياض، المملكة العربية السعودية: يسرّ شركة "ايجكس" للخدمات اللوجستية، شريك "دي إتش إل للتجارة الالكترونية" ومقرّها السعودية، الإعلان عن حصولها على "شهادة أفضل بيئة عمل" Great Place To Work®، وهي المؤسسة العالمية الرائدة في تقييم ثقافة بيئة العمل وتجربة الموظفين، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وجاء هذا الإنجاز استناداً بالكامل إلى آراء موظفي "ايجكس"، حيث أظهرت نتائج عام 2025 أن 83% من الموظفين وصفوا الشركة بأنها أفضل مكان للعمل، فيما بلغ مؤشر الثقة الإجمالي81% مقارنة بـ 72% في العام الماضي.

منذ انطلاقها في عام 2021، رسخت "ايجكس" مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، من خلال توسيع شبكتها ومنتجاتها وخدماتها، بما في ذلك حلول التجارة الإلكترونية وسلاسل التبريد، لتلبية احتياجات القطاعات الأسرع نمواً في المنطقة. ويعود نجاح الشركة إلى ثقافتها المتميزة الحائزة على جوائز، والتي تقوم على الثقة والشفافية والالتزام العميق برعاية موظفيها.

توفر "ايجكس" مسارات مهنية واضحة، وفرص تعلم مستمرة، وإمكانية الوصول إلى القيادة، لتمكين قوة عاملة تضم أكثر من 2000 موظف. وقد أسهم هذا النهج الذي يضع الإنسان أولاً في خلق بيئة يشعر فيها الموظفون بأنهم مسموعون ومقدَّرون ومدعومون، مما يعزز الابتكار والمساهمة في نمو الشركة. ويعكس تنوع القوى العاملة في "ايجكس" التزامها بالتمثيل الفعّال، حيث يمثل السعوديون 32% من الموظفين، مع وجود 38 جنسية مختلفة، و17% من النساء. وهذا ما يبرز تركيز الشركة المستمر على السعودة، والمساواة بين الجنسين، وبناء ثقافة شاملة ومتنوعة.

وفي هذا السياق، قال خالد الدوسري، الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في "ايجكس": "يسعدنا الحصول على هذا التقدير المرموق من مؤسسة "أفضل بيئة عمل" (Great Place To Work®) للعام الثاني على التوالي. يؤكد هذا الإنجاز التزام موظفينا وانفتاحهم وإيمانهم بـ"ايجكس"، ويعكس استمرار تفاني القيادة في خلق بيئة عمل يشعر فيها الجميع بالتقدير والدعم والتمكين".

من جهتها، قالت سارة لويس-كولين، نائب الرئيس العالمي للاعتراف العالمي في مؤسسة "أفضل بيئة عمل": "إن الحصول على شهادة "أفضل بيئة عمل" هو إنجاز مرموق يتطلب التزاماً مستمراً ومقصوداً بتحسين تجربة الموظفين. هذه الشهادة هي الاعتراف الرسمي الوحيد المستند إلى الآراء الفورية للموظفين حول ثقافة شركتهم "ومن خلال الحصول على هذا الاعتراف بنجاح، يتضح أن شركة "ايجكس" تبرز كواحدة من أفضل الشركات للعمل، حيث توفر بيئة عمل متميزة لموظفيها".

لمحة عن شركة "ايجكس"

شركة "ايجكس" للخدمات اللوجستية، شريك "دي إتش إل للتجارة الالكترونية"، هي شركة متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية وسلسلة التبريد في دول مجلس التعاون الخليجي. تأسست الشركة في عام 2021، ومقرّها المملكة العربية السعودية، وتتماشى مع رؤية السعودية 2030 لتوفير حلول لوجستية متطورة، لربط الشرق الأوسط بالعالم.

تتخصص شركة ايجكس في توزيع التجارة الإلكترونية وحلول الصناعة في منطقة الشرق الأوسط، وهي موجودة في المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا والصين. وتشمل شبكتها أكثر من 60 منشأة لوجستية ، و 1200 مركبة، و2000 موظف.

تقدم "ايجكس" مجموعة متكاملة من الحلول المخصصة للعملاء، تشمل توزيع الطرود، وخدمات التجارة الإلكترونية، والشحن البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى خدمات المستودعات، وسلاسل التبريد وحلول الرعاية الصحية.

تعود ملكية ايجكس إلى مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، إحدى أكبر الشركات القابضة الاستثمارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، وشركة "دي إتش إل للتجارة الالكترونية"، القسم المتخصص في حلول التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية العابرة للحدود التابعة لشركة "دي إتش إل".

الموقع الالكتروني: aj-ex.com/news

تابعونا على: linkedin.com/company/AJEX/

لمحة عن شهادة "أفضل بيئة عمل"

تُعد شهادة "أفضل بيئة عمل" أهم تقدير عالمي للشركات التي تطمح إلى أن تُصنَّف كـ "جهة عمل مفضلة". وهي الاعتراف الوحيد الذي يستند بالكامل إلى ما يصرّح به الموظفون عن تجربتهم في بيئة العمل، وبشكل خاص مدى اتساق شعورهم بالثقة العالية في مكان عملهم. تحظى هذه الشهادة باعتراف عالمي من الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء، وهي المعيار العالمي الذي يُستخدم للتعرف على التميز في تجربة الموظف والاعتراف بها. يشار إلى أن أكثر من10,000 شركة من 60 دولة تتقدم سنوياً للحصول على "شهادة أفضل بيئة عمل".

لمحة عن مؤسسة "أفضل بيئة عمل" Great Place To Work®

بصفتها المرجع العالمي في ثقافة بيئة العمل، تمتلك مؤسسة "أفضل بيئة عمل" (Great Place To Work®) خبرة تمتد لأكثر من30 عاماً من الأبحاث والبيانات الرائدة لمساعدة المؤسسات على أن تصبح أماكن عمل رائعة للجميع. ومن خلال منصتها الخاصة ونموذج For All™، تساعد المؤسسة الشركات على تقييم تجربة كل موظف، حيث تحصل المؤسسات المتميزة على شهادة "أفضل بيئة عمل" أو تُدرج في قوائم "أفضل أماكن العمل" المرموقة.

للاطلاع على المزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع greatplacetowork.com ومتابعة مؤسسة "أفضل بيئة عمل" Great Place To Work عبر لينكد إن، وتويتر، وفيسبوك، وانستغرام.

