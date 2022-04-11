· تقدم الصيدلية الجديدة خدمات وحلول ومنتجات متطورة تهدف إلى تلبية احتياجات وتوقعات ضيوف النهدي

· أنشأ الفرع الجديد على مساحة 2800 متر مربع، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تُعزز تجربة الضيف من خلال الربط بين متاجر النهدي ومنصاتها الالكترونية.

· من خلال شبكتها الموزعة عبر 144 مدينة وقرية، تدعمها سلسلة إمداد قوية، تقدم النهدي خدماتها لـ 97% من السكان وتتيح لهم سهولة الوصول إلى منتجاتها وخدماتها الخاصة في الصحة والرعاية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة النهدي الطبية، أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية ومزود رعاية صحية رائد، عن إطلاق أكبر صيدلية رائدة لها في الرياض في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في حي العليا الواقع على طريق الملك فهد، بالقرب من شارع التحلية. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة المتمثلة في توفير صيدليات أكبر تثري تجربة الضيف الذي يقع في صميم أعمالها، وتوفر له ما يحتاجه من خدمات ورعاية صحية، وأيضاً تغذي الابتكار المستمر الذي تتميز به صيدليات النهدي.

ومن بين إحدى الخدمات الرئيسية المُقدمة في الصيدلية الجديدة عيادة النهدي غير العاجلة (النهدي إكسبرس)، حيث يُمكن للضيوف الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية مثل الاختبارات الأولية والفحوصات التي يقوم بها الصيدلي سريرياً. وتمثل هذه الخطوة تطويراً إضافياً لشبكة النهدي المؤلفة من مراكز الرعاية غير العاجلة، والتي من المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً على المدى المتوسط.

حول افتتاح الصيدلية الجديدة، قال المهندس. ياسر جوهرجي - الرئيس التنفيذي في شركة النهدي الطبية: "تتيح لنا صيدلياتنا الرئيسية تلبية احتياجات وتوقعات ضيوفنا من خلال توفير تجربة تسوق رفيعة المستوى وميزة الوصول إلى مجموعة كاملة من منتجات وخدمات الصحة والعافية، وبذلك نضيف نبضات الأمل إلى حياتهم كل يوم". وأضاف بقوله: "في النهدي، نضع ضيوفنا في قلب كل قرار نتخذه، وقد تم تصميم الصيدلية الجديدة انطلاقاً من هذا الالتزام. فمن خلال ربط متاجرنا ومنصاتنا الالكترونية، نقدم تجربة فائقة تجمع بين أفضل ما في الفضاء الرقمي ومساحات البيع بالتجزئة".

تم تجهيز الصيدلية الجديدة التي تمتد على مساحة 2800 متر مربع، بمجموعة واسعة من الخدمات التي تُعزز راحة الضيوف وتتيح لهم الوصول بكل سهولة إلى خدماتها المتنوعة، والتي تشمل ما يلي:

· الاستلام في السيارة من خارج الصيدلية (curbside pickup): يتم تسليم الطلب لسيارة الضيف في رصيف انتظار السيارات.

· خدمة التوصيل إلى المنزل: تتيح للضيوف الطلب من منازلهم بكل راحة وسهولة.

· خدمة اسأل الصيدلي: استشارة عبر الإنترنت مع أحد صيادلة النهدي للحصول على توصيات بالمنتج الأنسب للضيف بناءً على المعلومات الصحية المقدمة من حسابه.

· المبيعات عبر الهاتف: تسليم المنتجات خلال ساعتين بعد الاتصال بمركز رعاية الضيوف.

· خدمة الالتزام بالأدوية: توفر إشعارات ورسائل تذكير بإعادة صرف الوصفات الطبية والاستشارات الإلكترونية للضيوف من ذوي الأمراض المزمنة.

· خدمة الدفع الذاتي (Scan & go): تقلل من وقت الانتظار من خلال السماح بمسح الباركود والدفع من خلال تطبيق النهدي.

· حرّك وتعلم (Wave & Learn): حل ذكي يعرض معلومات المنتج حسب الحاجة.

· مُحلل البشرة: تحليل البشرة من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي والتي توصي بمنتجات العناية بالبشرة المناسبة.

· الترفيه: مكتبة وسينما ومنطقة ألعاب للأطفال.

على مدار الأعوام الماضية، حازت الشركة على ثقة عشرات الملايين من الضيوف من خلال تلبية احتياجاتهم من المنتجات والحلول الصحية الأساسية في كل وقت عبر فروعها الموزعة في 144 مدينة وقرية، وهذا يمكّن الشركة من تقديم مجموعتها المميزة من المنتجات والخدمات فضلاً عن المشورة الصحية المتخصصة لأكثر من 97٪ من سكان المملكة. لذا، تتمتع النهدي بحصة سوقية رائدة عبر جميع فئات المنتجات الصيدلانية وغير الصيدلانية والتي تم الإشادة بها عالمياً من خلال منحها عدد من الجوائز.

تضمن سلسلة التوريد وشبكة التوزيع القوية للنهدي التوافر المستدام لأعلى جودة من المستودعات الدوائية في جميع أنحاء المملكة، مما يسمح بتقديم الخدمات والمنتجات في وقتٍ قياسي.

للمزيد من المعلومات حول خدمات النهدي، يُرجى زيارة موقعها الالكتروني الرسمي: ://www.nahdi.sa/https

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نبذة عن شركة النهدي الطبية

شركة النهدي الطبية هي شركة متخصصة في قطاع الرعاية الصحية والعافية، وهي أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية تدعمها قاعدة متنامية من خدمات الرعاية الصحية. تأسست الشركة في عام 1986 كشركة ملكية فردية تملك صيدليتين في مدينة جدة. واليوم، تدير النهدي 1151 صيدلية موزعة عبر 144 مدينة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عيادتين وسبع عيادات سريعة.

تخدم الشركة أكثر من 100 مليون ضيف سنوياً، وتركز فلسفتها المتمحورة حول الضيف على حصول جميع ضيوفها على منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية في الرعاية الصحية والطب والعافية ومنتجات الأم والطفل والجمال والسلع الاستهلاكية الأخرى. ومن خلال الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا وابتكارات سلسلة التوريد، تسعى النهدي إلى توفير خدمات متكاملة في الصحة والعافية لجميع ضيوفها.

كما تحرص النهدي على دعم موظفيها وتزويدهم بفرص التدريب اللازمة في مختلف جوانب أعمالها حتى يقدموا أفضل ما لديهم ويطوروا من إمكاناتهم. وإلى جانب الأعمال التجارية، تتطلع النهدي على الدوام إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المدروسة والهادفة، بدءاً من حملات التوعية إلى الحلول الصحية الشخصية.

تتمتع شركة النهدي الطبية بسجلٍ حافل من الانجازات التي حققتها طوال مسيرتها التي تمتد لأكثر من 35 سنة حيث عرفت "النهدي الطبية" بدورها في احتضان ثقافة العمل الإيجابية والتزامها الثابت تجاه المجتمع المحلي. ومن ضمن انجازاتها، اندراج اسم "النهدي الطبية" ضمن القائمة الافتتاحية لأفضل أماكن العمل في آسيا والمملكة العربية السعودية منذ العام 2014، وحصولها على جائزة "أفضل تطوير مجتمعي" ضمن جوائز الاستدامة الخليجية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في عام 2018.

النهدي موجودة لتضيف إيقاعاً جديداً لحياة ضيوفها كل يوم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.nahdi.sa/en/

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