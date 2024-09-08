الرياض، المملكة العربية السعودية، تعلن شركة المطاحن الرابع (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة")، الرائدة في مجال إنتاج الدقيق في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن عزمها المضي قدما في الطرح العام الأولي ("الاكتتاب" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية. حيث وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في 62 يونيو 2024م على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح 162,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية. وسيتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات. مع توزيع صافي عائدات الطرح على المساهمين البائعين. ولن تحصل الشركة على أي جزء من عائدات الطرح.

نبذة عن الشركة

تتمتع الشركة اليوم بخبرة إجمالية تزيد عن أربعة عقود في إنتاج الدقيق ومشتقات القمح الأخرى ومنتجات الأعلاف الحيوانية، وهي تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات المميزة ذات الجودة العالية التي تلبي احتياجات السوق السعودي من خلال قنوات البيع المختلفة وبطريقة مستدامة.

إن العلامة التجارية الرئيسية للدقيق المملوكة للشركة هي فوم، وهي علامة تجارية رائدة ومشهورة للدقيق الممتاز، وإحدى العلامات الوطنية الأقدم، والتي تتمتع بقيمة قوية وتستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في المملكة من بين العلامات التجارية الأخرى للدقيق.

تملك الشركة شبكة من مرافق التصنيع في أنحاء مختلفة من المملكة والتي تمكنها من الوصول إلى 80% من التعداد السكاني. يقع المركز الرئيسي للشركة في الدمام وتقع مصانعها في ثلاث مناطق في المملكة، في كل من الدمام والمدينة المنورة والخرج، وتبلغ طاقة طحن القمح الإجمالية الحالية للشركة 3,150 طنًا يوميًا، كما تبلغ طاقة مصنع الأعلاف 450 طنًا يوميًا.

تمتلك شركة المطاحن الرابعة شبكة مبيعات واسعة تضم تجار الجملة وعملاء الصناعة والتجارة الحديثة.

تمتلك الشركة عمليات تصنيع وتوزيع عالية الكفاءة وتستفيد من مرافق التصنيع والتخزين والنقل ذات المستوى العالمي.

تتمتع الشركة بسجل حافل من النجاح والربحية. حيث نمت الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 29.7 من 336 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م إلى 566 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023م. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة ارتفاعًا وتحسينًا مستمرين لهوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، من 32.1% في السنة المالية 2021 م، إلى 38.0 % في السنة المالية 2023 م (40% عند التعديل لمراعاة البنود غير المتكررة)، وذلك بدفعٍ من منتجات العلامات التجارية ذات هامش الربح الأعلى وتحسين الفعالية من حيث التكاليف . ونما صافي الهامش من 14.5٪ في السنة المالية 2021م إلى 25.2٪ في السنة المالية 2023م (28.4% عند التعديل لمراعاة البنود غير المتكررة).

تتلخص التطورات الرئيسية للشركة وأعمالها منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة على النحو التالي:

رسالة رئيس مجلس الإدارة

بدر حامد العوجان:

"تعتز شركة المطاحن الرابعة بدورها الريادي في صناعة المطاحن بالمملكة العربية السعودية. فعلى مدى أكثر من 40 عامًا من الخبرة الواسعة والالتزام بتقديم أعلى معايير الجودة، تمكننا من لعب دور جوهري في تحويل هذه الصناعة وتلبية احتياجات السوق المحلية. ومع استمرار النمو الاقتصادي السريع وزيادة الطلب على منتجات الدقيق والأعلاف الحيوانية عالية الجودة، نحن مستعدون جيدا للمرحلة التالية من النمو بفضل نهجنا المبتكر والمستدام.

ومع عملية الاكتتاب العام، نبدأ صفحة جديدة ومثيرة في مسيرتنا. نطمح خلالها لتعزيز مكانتنا في السوق، وتوسيع نطاق منتجاتنا، ومواصلة الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية والتكنولوجيا المتقدمة. وسيبقى التزامنا بالتميز والابتكار القوة الدافعة لتحقيق أهدافنا الطموحة.

وقد تعززت طموحاتنا والتزامنا بدعم مستهدفات رؤية 2030 بفضل الفرص الواعدة التي نراها للمستقبل. كما أننا عازمون على تقديم أداء استثنائي لمساهمينا، بما يضمن نمو رأس المال وتحقيق عوائد مجزية. وباعتبارنا شركة رائدة في السوق ممن تحظى بسمعة طيبة مدعومةً بأساسيات قوية وآفاق نمو مشجعة، فإن فريق شركة المطاحن الرابعة بأكمله يتطلع بشغف لاغتنام الفرص التي تنتظرنا".

رسالة الرئيس التنفيذي

خالد المقطري:

"يُعد هذا الاكتتاب العام تتويجاً لإنجازاتنا المتواصلة ومحطة فارقة في مسيرتنا الطويلة. نحن نفخر بإرثنا الغني الذي يمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال المطاحن، والذي بفضله تحولنا إلى شركة رائدة في السوق.

ومنذ خصخصتها في عام 2021 م، مضت شركة المطاحن الرابعة بخطى واثقة نحو التحول. وينصب تركيزنا اليوم على تعزيز عملياتنا، وترسيخ مكانتنا في السوق، وتحفيز نمو الإيرادات من خلال تبني أفضل ممارسات الحوكمة. كما يسرني أن أعلن أننا نحظى الآن بحصة تبلغ 31.1٪ (من حيث الحجم) في السوق الاستهلاكية، وهي الأعلى بين جميع العلامات التجارية المحلية للدقيق. وقد سجلت إيراداتنا معدل نمو سنوي مركب يقارب 29.7٪ بين عامي 2021 و2023 م. وبفضل دعم مجلس الإدارة والمساهمين، نجحنا في دمج السياسات والإجراءات التي تضمن استمرارية نمونا وتميزنا التشغيلي.

ومع قوة مركزنا في السوق وآفاق النمو الواعدة، نتطلع في المستقبل لمواصلة الدور الذي نقوم به لتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة. ويمثل هذا الاكتتاب العام فرصة لنا لتوسيع قاعدة مساهمينا، مع الاستمرار في رحلتنا التنموية واستقبال المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية مجزية ذات قيمة ومعنى."

استراتيجيات الشركة

رسمت الشركة خارطة طريق استراتيجية من أجل الدفع بعجلة النمو المستقبلي وتحقيق رؤيتها التي تركّز على تعزيز وتنمية أعمالها الرئيسية:

زيادة حصة الشركة في السوق من خلال اعتماد نموذج يركّز على العملاء/المبيعات

ستواصل الشركة تعزيز وتنمية علامتها التجارية الرائدة فوم، لتحقيق كامل قدراتها وتوسيع مجموعة منتجاتها.

ستعزز الشركة تركيزها على العملاء الرئيسيين في الصناعة من خلال الاستفادة من ممارسات إدارة علاقات العملاء القوية التي تضمن بناء شراكات طويلة الأمد وتحقيق مستويات عالية من الرضا.

احتلال الشركة الصدارة في مجال الجودة والابتكار

التكيف مع تفضيلات المستهلكين المتزايدة من خلال تطوير وتحسين المنتجات والخدمات بشكل مستمر لتلبية المتطلبات المتطورة.

تلتزم الشركة بالامتثال لأعلى معايير الجودة، لضمان تلبية جميع منتجاتها بالمتطلبات التنظيمية، وتجاوز توقعات المستهلكين فيما يتعلق بالسلامة، والطعم، والقيمة الغذائية.

تحقيق الكفاءة لتكون الأفضل في فئتها

تعزيز الأداء العام من خلال التحسين المستمر للعمليات، وتحسين سلسلة التوريد، والاستفادة من فرص التكامل .

تعزيز القدرة الإنتاجية مع استهداف المناطق التي تقترن بمعدل النمو الأسرع

تبني نهج مزدوج يركز على تحسين العمليات والاستثمار في المرافق الجديدة، مما يضمن تلبية الطلب المتزايد بكفاءة.

الاستثمار في تطوير رأس المال البشري

تطوير أفضل المواهب من خلال الاستثمار في التدريب المستمر للموظفين.

تعزيز ثقافة التعلم والابتكار، تمكّن شركة المطاحن الرابعة فريقها من دفع التميز التشغيلي والمساهمة بفاعلية في نجاح الشركة.

مواطن القوة والمزايا التنافسية للشركة

تتمتع الشركة بمزايا تنافسية فريدة تجعلها لاعبا رئيسيا وفاعلا في قطاع المطاحن وإنتاج الأغذية في المملكة. فلطالما كانت ولاتزال في طليعة الشركات المبتكرة والمتميزة من جانب التشغيل والاستدامة، وذلك بفضل بنيتها التحتية عالية الجودة والتزامها بالجودة.

احتلال مكانة جيدة في سوق الدقيق الآخذ في الازدهار والربح، بما يصب خيرًا في أجندة الأمن الغذائي السعودية

يعدّ قطاع المطاحن قطاعًا مهمًا جدًا لأجندة الأمن الغذائي السعودية لأنه يضمن توافر أحد المكوّنات الأساسية الداخلة في النظام الغذائي لمواطني ومقيمي المملكة، وهو «الدقيق» الذي يتم الحصول عليه من خلال معالجة القمح الذي يتم شراؤه وتوريده من قبل الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وبين عام 2018 م وعام 2022 م، حقق سوق القمح في السعودية نمواً ملحوظًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7%، ليصل إلى حجم 3.4 مليون طن في عام 2022 م. من المتوقع أن يرتفع استهلاك الدقيق في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.2%، ليبلغَ حوالي 4.1 مليون طن بحلول عام 2028 م. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعًا بما يلي:

الزيادة السكانية : ستؤدي هذه الزيادة في عدد السكان إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية، وهو ما سيعود بفائدة على الشركة.

: ستؤدي هذه الزيادة في عدد السكان إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية، وهو ما سيعود بفائدة على الشركة. ارتفاع مستويات الدخل : يؤدي ارتفاع مستويات التوظيف، لا سيما في المراكز الحضرية، إلى تحسين الدخل المتاح، وبالتالي الاستهلاك مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية .

: يؤدي ارتفاع مستويات التوظيف، لا سيما في المراكز الحضرية، إلى تحسين الدخل المتاح، وبالتالي الاستهلاك مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية زيادة استهلاك المنتجات الصحية ومنتجات القيمة المضافة : من المتوقع أن يستفيد استهلاك الدقيق من الطلب الكامن العائدة أسبابه إلى زيادة استهلاك المنتجات الصحية ذات القيمة المضافة (مثل الدقيق الوظيفي والخلطات والدقيق ذاتي التخمير). ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه الفئة إلى 28.0 مليار ريال سعودي بحلول عام 2027 م.

: من المتوقع أن يستفيد استهلاك الدقيق من الطلب الكامن العائدة أسبابه إلى زيادة استهلاك المنتجات الصحية ذات القيمة المضافة (مثل الدقيق الوظيفي والخلطات والدقيق ذاتي التخمير). ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه الفئة إلى 28.0 مليار ريال سعودي بحلول عام 2027 م. زيادة السياحة: تخطط الحكومة للاستثمار في مشاريع ثقافية وترفيهية في العقد المقبل بمبلغ قدره 810 مليار ريال سعودي، وذلك بغية زيادة اجتذاب الناس نحو المملكة وجعلها وجهة سياحية (100 مليون زائر بحلول عام 2030 م).

للشركة مرافق إنتاج موزعة استراتيجيا لدفع النمو الأسرع

تتّخذ مصانع الشركة مواقع استراتيجية داخل المملكة ضمن المناطق السكانية الأسرع نموًا.

يُعدّ مصنع الشركة الكائن في محافظة الخرج من الأصول الاستراتيجية ضمن بنيتها التحتية التشغيلية، ويرجع ذلك أولًا إلى موقعه المميز بالنسبة إلى مدينة الرياض، عاصمة البلاد، وقدرته الإنتاجية البالغة 600 طن في اليوم. بينما يُعدّ مصنع الشركة الكائن في الدمام بمثابة مركز توزيع مهم للمناطق الشرقية من المملكة. ويتميز هذا المصنع بقدرة كبيرة على الطحن تبلغ حوالي 1,350 طن يوميًا، وبقدرة على إنتاج علف تبلغ حوالي 450 طن يوميًا. أما مصنع الشركة الكائن في المدينة المنورة فهو عنصر محوري ضمن عمليات الشركة في المناطق الغربية من المملكة، وذلك بفضل قدرته على طحن الدقيق البالغة حوالي 1,200 طن يوميًا، وسعته التخزينية البالغة حوالي 66,000 طن.

امتلاك علامة «فوم» التجارية يعطي قيمة قوية للعلامة التجارية ويتيح نمو المبيعات وتحسين هوامش الربح والتوسع في تشكيلة إضافية من المنتجات ذات القيمة المضافة

إنّ امتلاك الشركة للعلامة التجارية «فوم» يعطيها ميزة تتجلى في تحسّن تواجدها السوقي وولاء عملائها وتنوّع مصادر إيراداتها وفرص نموها الاستراتيجي.

في عام 2023 م، استحوذت العلامة التجارية «فوم» على حصة كبيرة تبلغ 26% في شريحة السوق التي يتراوح وزنها من 1 إلى 10 كجم، مما يشير إلى تفضيل المستهلك القوي لـ «فوم». وارتفعت الحصة السوقية إلى حوالي 31٪ في المتوسط خلال آخر 12 شهرًا (حتى يوليو 2024).

تتيح علامة «فوم» تموضعًا استراتيجيًا لمنتجات الشركة في القطاع الاستهلاكي سريع النمو، مثل قطاع المخبوزات والمعجنات. مع منحها فرصةً لتنويع تشكيلة منتجاتها تحت مظلة هذه العلامة. وتتمتع تشكيلة الشركة من المنتجات التي يتراوح وزنها بين 1-10 كجم بأفضل هوامش الربح وهي الفئة الأسرع نموا.

وتحظى علامة «فوم » التجارية بسمعة حسنة بين العملاء، مما يسهّل على الشركة إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الرئيسية الفاعلة في السوق، مثل محلات السوبر ماركت ومقدمي خدمات الأغذية والموزعين. وبفضل قوّة العلامة التجارية، لدى الشركة فرص أكبر للتوسع الجغرافي والسوقي.

لدى الشركة بنية تحتية قوية للمبيعات

وظّفت الشركة موارد لتطوير بنية تحتية واسعة وفعالة للمبيعات تضم فرقًا مخصصة معنية بالمبيعات وذلك بحسب كل قناة، وشبكة لوجستية لدعم التسليم وإدارة العلاقات مع العملاء، مع خدمة الدعم ما بعد البيع.

شكّلت الشركة فرق مبيعات مخصصة لعملاء التجارة الصناعية وتجارة الجملة والتجارة الحديثة، تلبي احتياجات مجموعة كاملة من العملاء من الشركات الكبرى لتصنيع المواد الغذائية الصناعية إلى عملاء التجزئة.

توافر منتجات الشركة ضمن منطقة جغرافية واسعة ووصولها إلى العملاء في المراكز الحضرية والمناطق الريفية وحتى الأماكن النائية، لما لذلك من زيادة في النفوذ إلى السوق وتوسعة لقاعدة العملاء.

التميز التشغيلي هو الركيزة الأساسية لتحقيق الكفاءة

تسعى الشركة باستمرار إلى تحقيق النجاح والتميّز، من خلال تطبيق إدارة شاملة للجودة، حيث تشكّل الجودة إحدى الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها الشركة لبناء سمعة منتجاتها. وقد حازت الشركة عدداً من الشهادات عن إدارة الجودة، بما فيها: أيزو 22000، شهادة نظام سلامة الأغذية (FSSC)، أيزو 17025.

وقد تمكّنت الشركة من الحدّ بشكلٍ كبيرٍ من فترات التوقف عن العمل غير المخطط لها من 13% في السنة المالية 2021 م إلى 4% في السنة المالية 2023 م، مستخدمةً أفضل المعايير العالمية، ونظم المراقبة المحسنة.

في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 م، حققت الشركة منذ يناير 2022 م، مئتا ألف (200,000) ساعة تصنيع آمنة بدون تسجيل أي حوادث تتعلق بالسلامة، ولدى الشركة خطط أخرى لتعزيز بروتوكولات وإجراءات السلامة من أجل الحصول على شهادتي أيزو 14001 و45001 في عام 2024 م.

في العام 2023 م، نجحت الشركة في تحديث مصنع طحن الأعلاف في الدمّام، من خلال إضافة معداتٍ وتقنياتٍ جديدٍة، مما من شأنه أن يمكّن الشركة من مواصلة نموها، وتحقيق التميّز التشغيلي ورضا العملاء.

في العام 2023 م، حلّلت إدارة الإنتاج في الشركة بعنايةٍ عمليات الطحن التي تضطلع بها، محددةً المجالات التي يمكن فيها تحسين الكفاءة بدون التأثير على جودة المنتجات النهائية، ومن المتوقّع أن تُثمر هذه الجهود عن زيادةً بنسبة 8% في الطاقة التصميمية للمطاحن (أي من 3,150 طنًا في اليوم إلى 3,400 طن في اليوم).

كما استثمرت الشركة في تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات من SAP والذي يدعم مجموعة واسعة من عمليات الشركة، بما يتيح تعزيز عملية اتخاذ القرارات من خلال التحليلات المتقدمة، وتعزيز التعاون داخل المنظمة.

فريق إداري ومساهمون يتمتعون بخبرة عالية

يدير الشركة فريق إداري يتمتع بخبرة واسعة في إدارة شركات المطاحن والمواد الغذائية والمشروبات.

وتستفيد الشركة أيضًا من شبكتها من المساهمين والشركاء الدوليين الذين يتمتعون بشكلٍ خاصٍ بالقدرات اللازمة لتوجيه ودعم تنميتها المستقبلية. ويشمل هؤلاء المساهمون والشركاء: شركة ألانا الدولية، وهي مساهم رئيسي في مجموعة إفكو وصاحبة خبرة في أعمال الدقيق وأعمال ما بعد الإنتاج؛ وشركة أسواق عبدالله العثيم، التي تعمل في قطاع تجارة التجزئة والجملة للمواد التموينية وتدير شبكة واسعة من منافذ بيع التجزئة تزيد عن 380 منفذاً؛ والشركة المتحدة لتصنيع الأعلاف، التي تتميز بقدراتها في مجال توريد الحبوب والأعلاف الحيوانية.

حققت الشركة أداء مالي قوي مدعوم بمصادر إيرادات متنوعة، وهيكل تكاليف منخفضة، وقدرة على تحقيق التدفقات النقدية

مضاعفة الإيرادات بين عامي 2021 و2023: حققت الشركة نموًا ملفتًا لمبيعاتها، حيث تضاعفت تقريبًا الإيرادات البالغة 336 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021 م، فوصلت إلى 566 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023 م.

حققت الشركة نموًا ملفتًا لمبيعاتها، حيث تضاعفت تقريبًا الإيرادات البالغة 336 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021 م، فوصلت إلى 566 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023 م. ارتفاع وتحسين مستمر لهوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ، حيث بلغت هذه الهوامش نسبة 38.0% في السنة المالية 2023 م، مقارنةً بنسبة 32.1% في السنة المالية 2021 م، وذلك بدفعٍ من نمو الإيرادات، والزيادات في أعداد منتجات العلامات التجارية ذات هامش الربح الأعلى وتحسين الفعالية من حيث التكاليف.

، حيث بلغت هذه الهوامش نسبة 38.0% في السنة المالية 2023 م، مقارنةً بنسبة 32.1% في السنة المالية 2021 م، وذلك بدفعٍ من نمو الإيرادات، والزيادات في أعداد منتجات العلامات التجارية ذات هامش الربح الأعلى وتحسين الفعالية من حيث التكاليف. أفضل الهوامش في فئتها : يعد الهامش الإجمالي للشركة وهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء والهامش الصافي من بين أعلى المعدلات عند مقارنتها مع الشركات النظيرة المحلية. وبفضل قوة علامتها التجارية ومواقعها الاستراتيجية وخططها التوسعية، فإن الشركة تتمتع بقدرة كبيرة على تحسين هذه الهوامش مستقبلاً.

: يعد الهامش الإجمالي للشركة وهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء والهامش الصافي من بين أعلى المعدلات عند مقارنتها مع الشركات النظيرة المحلية. وبفضل قوة علامتها التجارية ومواقعها الاستراتيجية وخططها التوسعية، فإن الشركة تتمتع بقدرة كبيرة على تحسين هذه الهوامش مستقبلاً. نموذج أعمال يتمتع بكفاءة عالية في توليد النقد: مع انخفاض النفقات الرأسمالية والإدارة الفعالة لرأس المال العامل تُولي الشركة اهتماماً كبيراً بإدارة دورة رأس المال العامل، حيث تُنفّذ معظم مبيعاتها نقداً، بالإضافة إلى تقليل أيام جرد المواد الخام والسلع تامة الصنع، مع استمرارها في تحسين شروط الائتمان.

مع انخفاض النفقات الرأسمالية والإدارة الفعالة لرأس المال العامل تُولي الشركة اهتماماً كبيراً بإدارة دورة رأس المال العامل، حيث تُنفّذ معظم مبيعاتها نقداً، بالإضافة إلى تقليل أيام جرد المواد الخام والسلع تامة الصنع، مع استمرارها في تحسين شروط الائتمان. ارتفاع التدفق النقدي الحر التشغيلي (وهو التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية مطروحاً منه التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية) من 37 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021 م إلى 163 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023م.

(وهو التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية مطروحاً منه التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية) من 37 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021 م إلى 163 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023م. استراتيجية توزيع الأرباح: تسعى الشركة إلى توزيع ما لا يقل عن 70٪ من صافي أرباحها السنوية كأرباح للمساهمين كل عام، مع مراعاة أي احتياجات استثمارية لتحقيق النمو.

شركة خالية من الديون

كما في 31 ديسمبر 2023 م، ليس لدى الشركة أي مديونية خارج النشاطات واجبة السداد، ما يمنح الشركة قوة تنافسيةً بارزةً بالمقارنة مع الشركات النظيرة. ما يضمن لها موقعًا فريدًا في السوق وقدرة أكبر على توزيع الأرباح النقدية والحصول على تمويلات لدعم توسعاتها المستقبلية.

أبرز ملامح العرض

سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والإدراج لدى كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية. وسيتألف الطرح من مائة واثنين وستين مليون (162,000,000) سهم تمثل 30٪ من إجمالي رأس مال الشركة. وسيتم طرح الأسهم للمكتتبين الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه). وبعد الانتهاء من الطرح، سيمتلك المساهم الحالي (ويشار إليه فيما بعد بـ «المساهم الحالي») 70٪ من رأس مال الشركة.

المساهم الحالي الذي يمتلك 100٪ من أسهم الشركة هو شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية. بعد الإدراج مباشرة، من المتوقع أن يكون للشركة تداول حر بنسبة 30٪ من الأسهم. وفيما يتعلق بالطرح، فقد قامت الشركة بتعيين شركة الرياض المالية مستشاراً مالياً، ومديراً للاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية. في حين تم تعيين بنك الرياض والبنك العربي الوطني كجهات استلام (يشار إليهم مجتمعين باسم "الجهات المستلمة") للمكتتبين الأفراد.

ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (ويشار إليهم فيما بعد بـ «المستثمرين ») وهما:

الشريحة (أ) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد ب «الهيئة ») (ويشار

إلى تلك التعليمات فيما يلي بـ «تعليمات بناء سجل الأوامر») (ويشار إٍلى تلك الفئات فيما يلي مجتمعة ب «الفئات المشاركة » وإلى كل منها ب «الفئة المشاركة». ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل الأوامر مائة واثنان وستون مليون (162,000,000) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100٪) من إجمالي أسهم الطرح. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة «ب» أدناه)، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى مائة وتسعة وعشرين مليوناً وستمائة ألف (129,600,000) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته ثمانون بالمائة (80٪) من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة.

الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب باسمها وبأسماء أولادها القصر لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية (يشار إليهم مجتمعين ب «المكتتبين الأفراد » ومنفردين ب «المكتتب الفرد»)، ويُعد الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيُطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعد أحد الاكتتابات لاغياً ويتم أخذ اكتتاب واحد فقط. وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى اثنان وثلاثون مليوناً وأربعمائة ألف (32,400,000) سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرون (20%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

-انتهى-

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