أبوظبي: أعلنت المسعود للسيارات، الموزع المعتمد والحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، ونادي الجزيرة، أحد أكبر وأعرق الأندية الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تمديد شراكتهما الاستراتيجية، بما يؤكد استمرار المسعود للسيارات كشريك رسمي للسيارات للنادي.

ويأتي هذا التجديد امتداداً لتعاون ناجح انطلق في عام 2020، حيث ستستمر الشراكة في دعم المبادرات المجتمعية وتفعيل دور الشباب من خلال برامج تطوير رياضي وأنشطة تفاعلية موجهة للجماهير، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز حيوي للرياضة، ويدعم رؤيتها طويلة الأمد للارتقاء بجودة الحياة المجتمعية.

وفي إطار الشراكة، ستواصل المسعود للسيارات نيسان توفير حلول التنقل والدعم اللوجستي لنادي الجزيرة لكرة القدم، بما يدعم جاهزية الفريق، ويعزز كفاءة عملياته التشغيلية، ويلبي متطلبات الفعاليات المختلفة. وفي المقابل، تحظى المسعود للسيارات بحضور تسويقي متكامل عبر أصول النادي الإعلامية، يشمل ظهور شعارها على القمصان الرسمية للفريق خلال المباريات، ولوحات الإعلان المحيطة بأرضية الملعب، والعناصر البصرية داخل الاستاد، إلى جانب الشاشات الرقمية والخلفيات الإعلامية.

وإلى جانب الحضور خلال أيام المباريات، سيتعاون الطرفان على إطلاق مبادرات نوعية تستهدف فئة الشباب، وتنظيم أنشطة جماهيرية تفاعلية، وتنفيذ برامج هادفة تسهم في تنمية القطاع الرياضي المحلي، بما يضمن تحقيق أثر مجتمعي مستدام يتجاوز حدود الملعب.

وفي هذا السياق، قال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: "يعد نادي الجزيرة جزءاً لا يتجزاً من هوية أبوظبي الرياضية وقيمها المجتمعية الأصيلة، وهي قيم تنسجم على نحو مثالي مع جهود المسعود في تعزيز المشهد الرياضي في عاصمتنا. ويسعدنا تجديد هذه الشراكة الاستراتيجية مع النادي، دعماً لريادته في رعاية المواهب الوطنية وتعزيز الروابط بين جماهير النادي عبر الأجيال. الرياضة لغة عالمية، تتجاوز الحدود وتجمع الناس معاً، وتجسّد كرة القدم العديد من القيم التي نتقاسمها في نيسان والمسعود للسيارات، من بينها قيم التعاون والعزيمة والإصرار. ونهدف عبر تجديد شراكتنا مع نادي الجزيرة لكرة القدم، إلى التفاعل مع الشباب بطرق هادفة وفعالة، والتشجيع على تبني أنماط حياة نشطة وصحية، إلى جانب تعزيز ارتباطنا بالمجتمع."

ومن جانبه قال السيد / جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة: "يسعدنا مواصلة مسيرتنا التعاونية مع المسعود للسيارات ونيسان، العلامتان اللتان تجمعان بين الإرث المحلي والحضور العالمي. ويعكس هذا التعاون طموحنا المشترك للريادة، سواء خلال المنافسات الرياضية على أرض الملعب أو في خدمة المجتمع. وسنستمر من خلال هذه الشراكة معاً في بناء روابط أعمق مع الجماهير والعملاء، والاحتفاء بروح أبوظبي وهويتها عبر الرياضة وكرة القدم".

وتعكس هذه الشراكة التزام مجموعة المسعود بركيزة المسؤولية المجتمعية في مجالي الرياضة والشباب، من خلال إعداد جيل يتمتع بالوعي الصحي والروح التنافسية. كما تعزّز مكانة نادي الجزيرة كمؤسسة رياضية ومجتمعية رائدة تُسهم في صقل المواهب الإماراتية والمقيمة عبر مسارات تطوير منظمة ومبادرات تشجّع أنماط الحياة النشطة والصحية. وتُجسّد هذه الجهود التزام الطرفين بدعم الطموحات الرياضية لإمارة أبوظبي، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتميّز الرياضي.

نبذة عن المسعود للسيارات

تعد شركة "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في أبوظبي لأكثر من 38 عاماً، وتوفر للعملاء مجموعة واسعة من طرازات السيارات، والتي تشمل سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة والصالون والتجارية، والتي تخدم شريحة واسعة من العملاء بما في ذلك الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وتضم الشركة 10 صالات عرض للسيارات الجديدة و3 صالات للسيارات المستعملة في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تشمل المبنى المتكامل في منطقة المصفح، والذي يحتوي على مركز مخصص لتسليم السيارات الجديدة، و5 مراكز للصيانة 6 مرافق لبيع قطع الغيار. وافتتحت الشركة عام 2019 متجر "آر-ستور" (R-Store') المتطور والذي يعتبر متجرًا مبتكرًا وشاملًا لتلبية احتياجات عملاء "رينو".

ومؤخراً، نجحت "المسعود للسيارات" في الحصول على جائزة نيسان العالمية لخدمة ما بعد البيع للسنتين الماليتين 2020 و2021، وذلك بعد تفوقها على وكلاء "نيسان" الآخرين على المستوى الدولي ضمن فئتها. وكانت "المسعود للسيارات" قد حصدت سابقاً جائزة نيسان العالمية المرموقة في عامي 2013 و2019، وحصلت على جائزة الأداء المتميز في المبيعات وتجربة العملاء من نيسان في العام 2017. كما فازت بالجائزة العالمية لوكلاء رينو 2019 (P.A.R.I.S. Challenge) . وتواصل شركة "المسعود للسيارات" تحقيق المزيد من النجاحات عبر تقديم باقة متميزة من المزايا لعملائها، تشمل توفير حلول تمويلية سلسة تندرج ضمن علاقات الشراكة القوية مع أبرز وأهم البنوك في الدولة، إضافة إلى تسهيل إجراءات شراء السيارات، والتأمين وقطع الغيار، ما يرسّخ مفهوم تقديم كافة احتياجات العملاء تحت سقف واحد. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة بوابة التجارة الإلكترونية لشركتنا.

للمزيد من المعلومات حول منتجات وخدمات "نيسان" والتزامهم بدعم النقل المستدام، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني ومتابعة صفحات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي:

نبذة حول نادي الجزيرة الرياضي:

يُعد نادي الجزيرة واحدا من أكبر الأندية وأكثرها عراقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتميّز بتاريخه الغني، وقاعدة جماهيرية واسعة، وسعي دائم نحو التميّز داخل الملعب وخارجه. تأسس النادي عام 1974 إثر اندماج ناديي الخالدية والبطين، ويقع في قلب العاصمة أبوظبي، وقد تطور ليصبح قوة رئيسية في كرة القدم الإماراتية، حيث ينافس باستمرار على ألقاب البطولات التي يشارك فيها.

يُعرف النادي بلقب «فخر أبوظبي» نظراً لتاريخه الحافل بالإنجازات، من أبرزها الفوز بكأس الاتحاد عام 2006، وبطولة أندية مجلس التعاون الخليجي عام 2007، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في عامي 2010 و2025. كما توّج الفريق بلقب دوري أدنوك للمحترفين في أعوام 2011 و2017 و2021، إلى جانب الفوز بكأس رئيس الدولة ثلاث مرات (2011، 2012، و2016)، وكأس السوبر الإماراتي عام 2022 وحقق إنجازاً رائعاً بحصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية عام 2017.

ويُدير نادي الجزيرة واحدة من أفضل أكاديميات كرة القدم في المنطقة، حيث يرفد المنتخبات الوطنية الإماراتية بمواهب في مختلف الفئات العمرية، ويشتهر أيضًا بالتعاقد مع أبرز اللاعبين والمدربين العالميين. كما يضم النادي مجمّعًا متكاملًا للرياضة والترفيه يوفّر مرافق عالمية المستوى، مثل استاد محمد بن زايد، أكبر استاد نادي في الإمارات بسعة 35,000 متفرج، إلى جانب قبة مغطاة تتسع لـ 2,000 متفرج كما يمتلك النادي فندقاً ومجمعاً ترفيهياً يضم ملاعب بادل، وملاعب كرة قدم مصغّرة، وألعاب كرة قدم تفاعلية.

ومن خلال رؤيته القائمة على الابتكار والنمو، وتفاعله الإيجابي مع المجتمع المحلي وشركائه التجاريين، يواصل نادي الجزيرة تعزيز مكانته كقوة رائدة في كرة القدم الإماراتية والآسيوية، وفي القطاع الرياضي بشكل عام.

