دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الفطيم للمشروعات التجارية، الشركة المتخصّصة في بيع السيارات ذات العلامات التجارية الأمريكية والسويدية والتابعة لمجموعة الفطيم، عن إطلاق برنامجها المُطَوَّر للسيارات المستعملة المعتمدة والذي يشمل العلامات التجارية "كرايسلر" و"دودج" و"جيب" و"رام". ويُتيح البرنامج للعملاء اقتناء سيارات مستعملة بمعايير متفوقة تُضاهي السيارات الجديدة من جميع صالات العرض التابعة للشركة في دولة الإمارات.

ويؤكد البرنامج التزام شركة الفطيم للمشروعات التجارية، والتي تحتل مكانةً رائدة في سوق دولة الإمارات، بتوفير مجموعة واسعة من السيارات المستعملة فائقة الجودة، ما يتيح للعملاء اقتناء سيارة تُلبي احتياجاتهم بأسعار معقولة. ويركز البرنامج على العملاء في المقام الأول، حيث تخضع السيارات المستعملة لاختبارات صارمة لضمان أعلى مستويات الجودة. ويحصل العملاء بموجب البرنامج على مجموعة من المزايا تشمل السجل الكامل لصيانة السيارة مع ضمان الوكيل لمدة عام واحد على الأقل، بالإضافة إلى تجهيز السيارة بقطع الغيار الأصلية، ما يوفر للعملاء راحة البال طوال فترة امتلاكهم للسيارة.

وفي إطار حرص الشركة على تقديم تجربة استثنائية للعملاء، يتولّى مستشارو المبيعات الإجابة على أي أسئلة أو استفسارات تتعلّق بهذه السيارات بفضل التدريبات المكثّفة التي تلقّوها عن طريق شركة "ستيلانتيس" المصنعة لهذه السيارات، ما يضمن تقديم مشورة دقيقة ومهنية. وبالإضافة إلى ذلك، يُوفر البرنامج مجموعة من خيارات الشراء المرنة تتضمن حلول التمويل وإمكانية استبدال السيارة الحالية بأسعار منافسة.

وقال آرون براساد، مدير العلامات التجارية "كرايسلر" و"دودج" و"جيب" و"رام" في شركة الفطيم للمشروعات التجارية: "يؤكد البرنامج المُطَوَّر للسيارات المستعملة المعتمدة التزام مجموعة الفطيم بتلبية متطلبات العملاء، ومساعدتهم على امتلاك سيارات مستعملة بمعايير فائقة تضاهي نظيراتها الجديدة. ونُدرك الصعوبات التي يُواجهها العملاء في الشرق الأوسط عند شراء سيارة مستعملة. ولذلك فقد صمّمنا هذا البرنامج خصيصاً ليوفر مجموعة شاملة من أعلى مستويات الجودة والموثوقية، ما يُسهّل قرار الشراء ويمنح العملاء راحة البال".

وتُوفر شركة الفطيم للمشروعات التجارية مجموعة واسعة من السيارات التي تُلائم مختلف رغبات العملاء ومتطلباتهم، مثل سيارة "رانجلر" التي يفضلها هواة المغامرة بفضل قدراتها الفائقة وأدائها الاستثنائي على الطرق الوعرة، أو سيارة "جراند شيروكي" وسيارة "جراند واجونير" اللتين تجمعان بين التقنيات الحديثة وتجهيزات الراحة المتطورة وتعتبران مثاليّتين للرحلات العائلية. أما عشاق الأداء الفائق، فيجدون ما يلائم تطلعاتهم في "دودج تشالنجر "و"دودج تشارجر" الشهيرتين بالسرعة وقوة الأداء. وتشمل العلامات التجارية للسيارات المستعملة المعتمدة المتاحة مجموعة سيارات "رام" التي ترقى إلى تطلعات محبي سيارات الـ "بيك أب" القوية، وتتميز بتصميمها الجريء وتوفر تجربة قيادة لا مثيل لها على الطرق الوعرة.

ويُمكن للعملاء التعرف على تشكيلة سيارات "كرايسلر" و"دودج" و"جيب" و"رام" المستعملة المعتمدة في جميع صالات عرض المشروعات التجارية. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال على الرقم 8005119.

نبذة عن مجموعة الفطيم للسيارات:

تعتبر الفطيم للسيارات واحدة من خمسة أقسام رئيسية لمجموعة الفطيم التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي مجموعة من الشركات المتخصصة بالسيارات، وتوفر عدداً من خدمات السيارات وعلاماتها التجارية الأكثر شهرة في العالم.

وتنشط المجموعة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، في 10 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحظى بدعم حوالي 9,000 شريك، وتتنوع خدماتها بين توزيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتصنيع، والتأجير، والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع.

وتقدم المجموعة خدمات تبدأ بسيارات الركاب وصولاً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات التجارية، والمعدات الصناعية والإنشائية، والدراجات النارية. وتوفر مجموعة الفطيم للسيارات تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى لتبوء مكانة رائدة في مجال حلول النقل المصممة خصيصاً.

نبذة عن مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل المجموعة تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يومياً. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.alfuttaim.com

نبذة عن الفطيم للمشروعات التجارية:

تأسست شركة الفطيم للمشروعات التجارية في العام 1971، وهي الموزع الرسمي لسيارات كرايسلر ودودج ورام التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيارات جيب في دبي والإمارات الشمالية.

رسخت شركة الفطيم للمشروعات التجارية مكانتها الرائدة في قطاع السيارات، حيث تمتلك تاريخاً حافلاً بالتميز في خدمة العملاء. وتقدم الشركة أعلى مستويات الدعم من خلال صالات العرض ومراكز خدمات ما بعد البيع المنتشرة في 12 موقعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويديرها فريق من الخبراء والفنيين المدربين على أعلى مستوى. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.tradingenterprises.ae.

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