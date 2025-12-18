دبي، الإمارات العربية المتحدة - بادرت شركة الغرير للتطوير العقاري، الذراع المتخصصة بعقارات التملّك الحرّ ضمن الغرير، إلى تعيين مجموعة جيو فاونديشن كمقاول للأعمال التمهيدية لمشروعها السكني المتميّز ذا وييف في قرية جميرا الدائرية. ويأتي هذا التعيين بعد ستة أسابيع من الإطلاق الرسمي للمشروع، الذي شهد بيع جميع وحداته للمرحلة الأولى. ويشكّل هذا التعيين محطة مهمة في عملية البناء، إذ ينتقل أوّل مشاريع الفاخرة للتملّك الحرّ من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، على أن يتم بدء الأعمال الميدانية فوراً.

ستتولى مجموعة جيو فاونديشن، وهي شركة متخصصة في الهندسة الجيوتقنية وهندسة الأساسات مقرها الإمارات العربية المتحدة ولديها سجل حافل يمتد عبر مشاريع تطوير رئيسية في جميع أنحاء الإمارات، الإشراف على الأعمال التمكينية الكاملة للمشروع.

وبهذه المناسبة، صرّح سلطان الغرير، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للتطوير العقاري، قائلاً: "يعكس مشروع ذا وييف التصميم العملي والقيمة طويلة الأمد، حيث يؤدي كل شريك ينضم إلينا دوراً محورياً في تحقيق هذه الرؤية. تمنحنا خبرة مجموعة جيو فاونديشن الفنية وسجلّها الحافل بالإنجازات الثقة التامة لنخطو نحو مرحلة البناء. ومع بدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع، نؤكّد التزامنا بوضع أساس متين للمراحل التالية."

يضم مشروع ذا وييف 130 وحدة سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة، غرفتَين وثلاث غرف نوم +، بمساحات تتراوح بين 700 و2200 قدم مربعة، وبأسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم إماراتي. وقد تم بيع جميع الوحدات المطروحة في المرحلة الأولى، مما يعكس الإقبال الكبير من العملاء على تصميم المشروع العصري وتركيزه على نمط حياة راقٍ.

تمّ تصميم المشروع بالتعاون مع المهندس المعماري الأسترالي الحائز على جوائز، جو أدسيت، في أوّل مشروع له بالشرق الأوسط. فقد استمدّ الإلهام من "فن السّفافة" التقليدي القائم على نسج سعف النخيل، وترجمه في الواجهة العصرية التي تضمّ شرفات منحوتة متشابكة. وتركّز كل وحدة سكنية على الإضاءة الطبيعية والخصوصية والراحة، مع إمكانية الوصول إلى نادٍ على السطح يضمّ مرافق استجمام، مسبح إنفينيتي ، سينما خاصة ومساحات اجتماعية.

يقع مشروع ذا وييف على أطراف قرية جميرا الدائرية، مما يُتيح للسكّان وصولاً سهلاً إلى سيركل مول وشارع الخيل، إلى جانب مراكز الأعمال الرئيسية مثل مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت، فضلاً عن مطارَي المدينة الدوليين.

يُعدّ ذا وييف أوّل مشروع ضمن محفظة شركة الغرير للتطوير العقاري السكنية الفاخرة، ومن المتوقع استكماله بحلول عام 2028، مع خطط لإطلاق مشاريع إضافية بالقرب من مجمّعَي البراري وذا وايلدز في عام 2026. وسيتمّ الإعلان عن المزيد من مراحل البناء مع تقدّم الأعمال.

نبذة عن شركة الغرير للتطوير العقاري

تعتبر شركة الغرير للتطوير العقاري الشقّ العقاري ضمن "الغرير" من أعرق كيانات الأعمال في الشرق الأوسط. تأسّست الغرير في دبي عام 1960 وأدّت دوراً محورياً في مسيرة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات لأكثر من ستة عقود، حيث ساهمت في إنجازات بارزة في قطاعات استراتيجية رئيسية تشمل الأغذية، التطوير، التنقل، البنية التحتية وإدارة العقارات. كما أنشأت الغرير أوّل مركز تسوّق ومفهوم متعدّد الاستخدمات في البلاد، إلى جانب أوّل بنك خاص وأوّل شركة تأمين خاصة في الإمارات، وساهمت في وضع أسس دبي الحديثة.

تحت شعار الغرير "سعياً نحو التميّز"، تستكمل شركة الغرير للتطوير العقاري هذا الإرث العريق بتقديم جيل جديد من المشاريع السكنية التي تُشكّل وجهات فريدة من نوعها. فهي تتميّز بتصميم هادف ومدروس لتحافظ على قيمتها مع مرور الوقت، وتعكس حيوية دبي والتزام الشركة برسم ملامح مستقبل الحياة الحضرية.

نبذة عن الغرير

تشكّل الغرير واحدة من أكبر كيانات الأعمال العائلية المتنوّعة في الشرق الأوسط، حيث تعمل في خمسة قطاعات استراتيجية وهي الأغذية، التطوير، التنقل، البنية التحتية وإدارة العقارات. تأسّست الغرير عام 1960 كشركة تجارية، وكانت إحدى الركائز الأولى للصناعة والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمن بدايات متواضعة وتاريخ عريق في الابتكار وريادة الأعمال، أصبح اسم عائلة الغرير مرادفاً لتراث دولة الإمارات وتطوّرها ورؤيتها الطموحة.

يقع المقر الرئيسي لشركتنا في مدينة دبي، وتمتد أنشطتنا المختلفة لتشمل أكثر من 20 بلداً ويعمل لدينا قرابة 28 ألف شخص. واليوم، تواصل الغرير إرثها الذي يمتد لأكثر من 60 عاماً، مستندةً إلى شعارها "سعياً نحو التميّز"، وتُسهم في إحداث تغيير ملموس ومستدام في المجتمعات التي تعمل بها.

للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.al-ghurair.com.

-انتهى-

