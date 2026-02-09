دبي، أعلنت شركة الرستماني للاتصالات، الرائدة في مجال تكامل الأنظمة في الإمارات، وعضو في مجموعة الرستماني التي أسسها عبد الله حسن الرستماني في أوائل الخمسينيّات، أنه تم اختيارها من قبل شركة عزيزي للتطوير العقاري لتزويد برج عزيزي، الذي سيصبح ثاني أطول مبنى في العالم، بأنظمة المراقبة والأمن المتقدمة.

تضع هذه الخطوة شركة الرستماني للاتصالات في قلب أحد أكثر مشاريع التطوير العقاري تعقيداً وتطلباً من الناحية التقنية على مستوى العالم، حيث تعدّ متطلبات الأمن، ومرونة الأنظمة، والأداء المتواصل والفعال عناصر أساسية لضمان استمرارية التشغيل على المدى الطويل.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة الرستماني للاتصالات مسؤولية تصميم وتوريد ودمج منظومة متكاملة من أنظمة المراقبة التي تعتمد على الكاميرات التلفزيونية المغلقة والفيديوهات الذكية من شركة هانوا فيجن لبرج عزيزي. وتشمل هذه المنظومة كاميرات مراقبة عالية الدقة، أجهزة تسجيل فيديو شبكية متطورة، أنظمة ذكية لتحليل الفيديوهات، ومنصة مراقبة متكاملة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات التوسع، مع زمن استجابة منخفض وتشغيل مستمر داخل بيئة متعددة الاستخدامات وفائقة الارتفاع.

واستناداً إلى عقود من الخبرة الإقليمية في مجال تكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الجهد المنخفض، ستوفر شركة الرستماني للاتصالات بنية تحتية متقدمة للمراقبة، مصممة لضمان الموثوقية طويلة الأمد، والكفاءة التشغيلية العالية، وحماية الأصول طوال دورة حياة المبنى.

وفي تعليقه على المشروع الجديد، أعرب يوسف فوّاز، المدير العام لشركة الرستماني للاتصالات، عن تطلّعه بأن تكون الشركة جزءاً من هذا المشروع الرائد، الذي يعكس رؤية دبي للابتكار والتميز العالمي. وأضاف: "تحرص الشركة على تقديم تقنيات متطورة تجعل الأبراج أكثر ذكاءً وأماناً وترابطاً. ومن خلال شراكتنا مع عزيزي للتطوير العقاري وهانوا فيجن، نهدف إلى إرساء معيار جديد لأنظمة المراقبة المتكاملة التي تدعم البنية التحتية العالمية المستوى لبرج عزيزي."

من جهته، أعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري:، عن سعادته بالتعاون مع شركة الرستماني للاتصالات بهدف دمج أنظمة المراقبة المتطورة من هانوا فيجن في هذا المشروع الرائد. ولفت إلى إن خبرة مجموعة الرستماني التي تمتد لأكثر من 50 عاماً، إلى جانب موثوقيتها ومعرفتها العميقة بالمنطقة، تجعلها شريكاً مثالياً لتوفير بنية تحتية متقدمة للمراقبة تعزز تجربة السكان والزوار لعقود قادمة."

ويقع برج عزيزي، الذي يتألف من 140 طابقاً بارتفاع يبلغ 725 متراً، على شارع الشيخ زايد. ويُعدّ إضافةً مميزةً لأفق مدينة دبي، حيث يجمع بين الوحدات السكنية والفندقية ومراكز التجزئة والترفيه، ومن المتوقع اكتماله بحلول العام 2029.

وأفاد فخري ليمديوالا، المدير الإقليمي لشركة هانوا فيجن، أن هذا التعاون بين الرستماني للاتصالات وعزيزي للتطوير العقاري وهانوا فيجن، يعكس قوة الشراكة في تقديم حلول مبتكرة تُعزز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. وأعرب عن سعادته باختيار تقنيات هانوا فيجن لإرساء بيئة آمنة ومرنة وعالية الأداء في برج عزيزي.

ويُسهم هذا المشروع في ترسيخ مكانة الرستماني للاتصالات كمُزود رائد لأنظمة في مشاريع البنية التحتية الكبرى والحيوية، كما يؤكد قدرتها على تنفيذ مشاريع تقنية مُعقدة على نطاق واسع مع الحفاظ على أعلى مستويات الموثوقية والأداء.

لمحة عن شركة الرستماني للاتصالات

تعتبر شركة الرستماني للاتصالات الذراع التكنولوجي لمجموعة الرستماني، حيث تأسست في عام 2002 لتقديم حلول تقنية مخصصة لمختلف القطاعات العامة والخاصة في الإمارات. وتدعم الشركة، من خلال شراكاتها مع أكبر مزودي خدمات التكنولوجيا الرائدين عالميًا مثل شركة هواوي ومايكروسوفت وسيسكو وإتش بي، وعلاقاتها الوثيقة مع مشغلي الاتصالات في الإمارات وهما شركتي اتصالات ودو، عملية تطوير البنية التحتية المستدامة للاتصالات وتقنية المعلومات. وتشمل خدماتها تقديم الدعم ما قبل وما بعد البيع، وخدمات بقيمة مضافة وذلك باستخدام شبكات مشغلي الاتصالات وشبكة الإنترنت وشبكات الهاتف العامة والرقمية والمتكاملة وشبكات الجوال. تضم الشركة أكثر من 100 خبير تقني متخصص في أحدث التقنيات، مما يعزز مكانتها كمزود موثوق به يتميز بخبرته ونهجه الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء.

للاستفسارات الصحفية، يُرجى التواصل مع:

ميادة جبريل

رئيسة قسم الاتصالات المؤسسية

مجموعة الرستماني

البريد الإلكترونيmedia@alrostamanigroup.ae

-انتهى-

#بياناتشركات