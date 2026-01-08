الدرعية : أعلنت شركة الدرعية، عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك جديدة مع شركة مِداد للتطوير والاستثمار العقاري، لبناء فندق فورسيزونز الدرعية ومساكن فورسيزونز الخاصة.

وتسهم هذه الشراكة الجديدة في ترسيخ التعاون بين الشركتين، من خلال تطوير فندق فورسيزونز الدرعية الفاخر الذي يضم 159 غرفة، إضافة إلى وحدات فورسيزونز السكنية الخاصة، على مساحة تمتد نحو 235 ألف متر مربع ضمن المخطط العام للدرعية. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 827 مليون دولار أمريكي (3.1 مليار ريال سعودي)، شاملة تكاليف الاستحواذ على الأرض والأعمال الإنشائية.

وتُعد شركة مداد من أبرز المطورين العقاريين في المملكة، إذ تواصل توسيع شبكة أعمالها التي تضم مجموعة متنامية من المشاريع الراقية، ولديها العديد من الشراكات الاستراتيجية مع كثير من العلامات التجارية المرموقة، مما يعزّز مكانتها كاسم موثوق في تطوير المشاريع السكنية ومشاريع الضيافة المتميزة في جميع أنحاء المملكة.

وتمثل هذه الشراكة أول تعاون رئيسي بين شركة الدرعية ومِداد، ضمن خطط الدرعية لتطوير 40 فندقًا فاخرًا ضمن المخططين الرئيسيين للدرعية، وهما: مشروع الدرعية الممتد على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا، ومشروع وادي صفار الذي تبلغ مساحته 62 كيلومترًا مربعًا، ويعد وجهة فاخرة تمزج بين جودة الحياة والثقافة والترفيه.

وقال معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب الأمين العام لشركة الدرعية: "تواصل المملكة وضع معايير جديدة في تطوير الوجهات السياحية، والدرعية تعد في طليعة تلك الوجهات، كما أن مثل هذه الشراكات تعزز ما تقدمه المملكة من تجارب سياحية عالمية، وتعزز مكانتنا كوجهة رائدة بهذا المجال".

من جانبه، قال السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: "سيكون فندق ومنتجع فورسيزونز الدرعية أحد أكبر فنادقنا الفاخرة، ونحن فخورون بالإعلان عن اتفاقية التطوير المشترك مع مداد، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة. تعكس هذه الاتفاقية التزامنا المستمر بتمكين الشركاء السعوديين من المساهمة في رحلة التحول التي تشهدها الدرعية، وتؤكد ثقة شركة مداد في الفرص التي يقدمها المشروع".

وقال عبدالإله بن محمد العيبان، رئيس شركة مداد للتطوير والاستثمار العقاري: "يمثّل هذا المشروع محطة مفصلية لشركة مداد، إذ يتيح لنا تقديم تجربة فورسيزونز في إحدى أبرز الوجهات التراثية في المملكة العربية السعودية. ونحن متحمسون لتقديم مشروع يجسّد التميّز في التصميم، والخدمة عالمية المستوى، والقيمة المستدامة، مع الإسهام الفاعل في تحقيق الطموحات السياحية والثقافية والاقتصادية للمملكة".

يأتي هذا التعاون في إطار التقدم والإنجاز المتسارع في مشروع الدرعية، الذي تبلغ قيمته 63.2 مليار دولار أمريكي (236 مليار ريال سعودي)، والذي منح حتى الآن عقود إنشاءات تتجاوز قيمتها 27 مليار دولار أمريكي (101.25 مليار ريال سعودي).

وستسهم الدرعية بما يقارب 18.6 مليار دولار أمريكي (70 مليار ريال سعودي) بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما ستوفر أكثر من 180 ألف فرصة عمل، وستحتضن 100 ألف ساكن، وتستقبل حوالي 50 مليون زيارة سنويًا. وستضم الدرعية مساحات مكتبية عصرية لعشرات الآلاف من المبدعين في قطاعات مثل التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم، إلى جانب المتاحف، ووجهات التسوق، وجامعة، ودار الأوبرا في الدرعية، والدرعية أرينا، ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي وما يقرب من 40 منتجعًا وفندقًا عالمية المستوى منتشرة في مخططيها العامين الرئيسيين.

لمحة عن الدرعية:

تُعَد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727م، وهو ما يمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعدُّ أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر. على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية، وتمتدُّ مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا.

وستُصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبّي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة، والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحّبُ مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضمُّ أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصّص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

أُطلقت شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023م، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيُتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطوّر لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيثُ تُقدّم مفهومًا متجدّدًا لتحديد التخطيط العمراني، لتُصبح الدرعية "مدينة الأرض"، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

