أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "الاتحاد للأدوية" التابعة لـ "مبادلة بايو"، توقيع اتفاقية مع شركة "باير"، بما يعزز تعاونهما الممتد منذ سنوات، ويوسّع نطاق الوصول إلى مجموعة أوسع من منتجات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقد وقّع الاتفاقية كلٌّ من حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي في "مبادلة بايو"، وأوفيه داليشو، العضو المنتدب ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع الأدوية لدى شركة "باير".

تؤكد الاتفاقية التزام الجانبين المشترك بتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الطبي، وضمان استمرار استفادة المرضى ومقدّمي الرعاية الصحية في مختلف أنحاء دولة الإمارات من الحلول المبتكرة وعالية الجودة. واستناداً إلى خبرتها الواسعة في التواصل مع المتخصصين في الرعاية الصحية والمستشفيات والصيدليات، عملت شركة "الاتحاد للأدوية" على تشكيل فريق عمل متخصص ومتكامل لدعم التوسّع في نطاق هذه الشراكة، بما يضمن كفاءة التنفيذ واستدامة تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلية.

نبذة حول "مبادلة بايو":

"مبادلة بايو"، شركة رائدة في قطاع الصناعات الدوائية مملوكة بالكامل لـ مبادلة للاستثمار، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتلتزم بتحقيق نتائج جوهرية في قطاعات الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ومن موقعها كمحفز للتقدم والابتكار، تسعى لتسريع نمو منظومة الصناعات الدوائية من خلال تعزيز الأمن الدوائي، وتوفير العلاجات الحيوية للجميع وبأسعار تنافسية.

تعمل "مبادلة بايو" عبر محورين استراتيجيين: الصناعات الدوائية الحيوية المتكاملة والخدمات اللوجستية الدوائية، مع تركيز محوري على التطوير والإنتاج وتمكين التصنيع المحلي لضمان توافر الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية ذات الطلب المرتفع وفي الوقت المناسب. ومن خلال بصمتها المتنامية عبر قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، تساهم الشركة بنشر الأثر الإيجابي المستدام محلياً ودولياً.

وتركز "مبادلة بايو" على العلاجات الحيوية الرئيسية المخصصة للاحتياجات الصحية عالمياً، مما يدعم منظومة رعاية صحية متكاملة بدءاً من الوقاية مروراً بالعلاج والدعم المستدام، ووصولاً إلى الطب التكميلي. وتصب مبادلة بايو تركيزها على تعزيز الابتكار وتنمية الخبرات والكفاءات الوطنية، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بهدف توفير حياة صحية أفضل، للجميع.

نبذة حول "باير"

تُعد "باير" شركة عالمية رائدة تتمتع بخبرات أساسية في مجالات الصناعات الدوائية، بما يشمل الرعاية الصحية والتغذية. وانطلاقاً من رسالتها "الصحة للجميع.. ولا أحد يجوع"، تركّز الشركة على تطوير منتجات وخدمات تسهم في دعم الإنسان والكوكب، من خلال المساهمة في مواجهة التحديات الرئيسية الناتجة عن النمو السكاني العالمي وارتفاع متوسط الأعمار.

وتلتزم "باير" بدفع مسيرة التنمية المستدامة وإحداث أثر إيجابي من خلال أعمالها، بالتوازي مع تعزيز قدراتها الربحية وخلق قيمة مضافة عبر الابتكار والنمو. وتمثل علامة "باير" حول العالم مفاهيم الثقة والجودة.

وخلال السنة المالية 2025، بلغ عدد موظفي المجموعة نحو 88 ألف موظف، فيما سجلت مبيعات بقيمة 45.6 مليار يورو، في حين بلغت نفقات البحث والتطوير 5.8 مليار يورو.

