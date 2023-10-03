الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن عدم تسجيل أي إصابات مرتبطة بالحرارة للصيف الثاني على التوالي.

تشكل الأمراض المرتبطة بالحرارة خطراً على أي شخص يعمل في المناطق المكشوفة خلال أشهر الصيف والتي قد تسبب الوفاة في حال عدم معالجتها. ويعمل موظفو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مدار الساعة كل يوم من أيام السنة في أقسام العمليات الصناعية والتي تولد درجات حرارة عالية.

وبدورها قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتطوير نظام لمكافحة الأمراض المرتبطة بالحرارة على مدار أكثر من عشرة سنوات. ويُعد برنامج "تغلب على الحرارة" التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم مبادرة سنوية تمتد خلال أشهر الصيف في جميع مواقع الشركة يتم في إطارها تدريب الموظفين للتعرف على العلامات المبكرة للإجهاد الحراري لديهم ولدى زملائهم مع تمكينهم وتجهيزهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعملت الشركة أيضاً على تجربة أجهزة الوقاية المتطورة القابلة للارتداء من أجل تعزيز الكشف المبكر عن حالات الإجهاد الحراري قبل ظهور الأعراض أو العلامات المبكرة. وقد قامت الشركة بتوسيع نطاق تجربتها لتقنيات كينزن القابلة للارتداء لتشمل 350 موظفاً متطوعاً هذا الصيف بعد نجاح التجربة التي ضمت 50 موظفاً متطوعاً خلال الصيف الماضي.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تشكل الأمراض المرتبطة بالحرارة خطراً على صحة العاملين في المناطق المكشوفة خلال فصل الصيف. ويعد نجاح الإمارات العالمية للألمنيوم في مكافحة تلك الأمراض أمراً هاماً لجميع الشركات التي تواجه التحدي ذاته في دولة الإمارات وكذلك في مناطق أخرى من العالم بصورة متزايدة بسبب تغير المناخ. ويمكننا أن نقول بفخر بأن الأمراض المرتبطة بالحرارة يمكن الوقاية منها بشكل كامل، حتى في درجات الحرارة العالية التي نشهدها في دولة الإمارات كل عام".

تم تطوير تقنية الأجهزة القابلة للارتداء التي تختبرها الإمارات العالمية للألمنيوم من قِبل شركة كينزن الأمريكية، وهي مشابهة للأجهزة التي يستخدمها نخبة الرياضيين. وتقوم هذه التقنية بمراقبة درجة حرارة الجسم الأساسية، ومعدل ضربات القلب، ومستويات النشاط، وغيرها من المؤشرات الحيوية بصورة مستمرة، لتنبيه مرتديها وفريق السلامة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بأي تغييرات.

يخضع خضوع الموظفين لعدد من الفحوصات لقياس نسبة ترطيب الجسم قبل مناوبات العمل وخلالها ضمن برنامج "تغلب على الحرارة"، بالإضافة إلى الالتزام بفترات منتظمة للراحة والاغتسال لتبريد الجسم. وتنتشر محطات الاغتسال والشرب وأجهزة الثلج ووحدات تكييف الهواء المتنقلة في مختلف مواقع الشركة لمساعدة الموظفين والمقاولين على الحفاظ على برودة أجسامهم وتعزيز الراحة أثناء العمل.

الجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لم تسجل أي إصابة مرتبطة بالحرارة خلال الصيف في عامي 2020 و2022. وسجلت الشركة في العام 2021 حالتين من الإصابات المرتبطة بالحرارة فقط والتي تطلبتا العلاج في المراكز الطبية التابعة للشركة. وتم علاج الموظفان من الجفاف عن طريق الحقن الوريدي وتعافيا تماماً في غضون بضع ساعات.

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