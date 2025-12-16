القاهرة، جمهورية مصر العربية: وقعت شركة إنفورما ماركتس، الرائدة عالمياً في مجال المعارض والمنظمة لمعرض الصحة العالمي، مذكرة تفاهم مع الهيئة الموحدة للمشتريات في مصر وإدارة المؤتمرات العالمية لتسريع نمو المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي، أحد أكثر معارض ومؤتمرات الرعاية الصحية تأثيراً في القارة.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية ستلعب شركة إنفورما ماركتس دورًا محوريًا في التوسع العالمي للمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي، الذي يُعقد سنويًا في مصر منذ عام 2022.

وبهذه المناسبة صرح بيتر هول، رئيس قسم الشرق الأوسط والهند وتركيا وأفريقيا في شركة إنفورما ماركتس، قائلاً: "تعكس هذه الشراكة جوهر مهمة إنفورما ماركتس، ألا وهي بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون في قطاع الرعاية الصحية، حيث يتيح لنا العمل مع اتحاد وكالات التأمين الصحي ومجلس أسواق أفريقيا لتنظيم مؤتمر أفريقيا الصحي في عام 2026 توسيع نطاق تأثيره، كما يمكّننا من دعم دولة باتت اليوم مركزاً إقليمياً للتميز في مجالات التوريد والتصنيع والنظام الصحي".

بدوره علق الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة الموحدة للمشتريات في مصر قائلاً: "تتيح لنا الشراكة مع إنفورما ماركتس استقطاب المصنّعين والمستثمرين وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم، حيث نرى في إنفورما ماركتس شريكاً استراتيجياً سيوفر لنا الخبرة والشبكات والانتشار العالمي اللازم لتعزيز معرض الصحة الأفريقي، ورفع مستوى تأثيره، وإبراز التقدم الذي أحرزته مصر على الساحة العالمية".

هذا وستتعاون كل من إنفورما ماركتس والهيئة الموحدة للمشتريات في مصر وإدارة المؤتمرات العالمية لتعزيز مكانة المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health ExCon كحدث رائد في مجال الابتكار والشراكة، حيث يضمن هذا التعاون استمرار نمو تأثير المعرض وتوسعه في أفريقيا وخارجها.

