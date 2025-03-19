منحت الهيئة الرقابية المالية البريطانية (FCA) شركة "أوفا"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "الخليج للإستثمار الإسلامي" (GII)، ترخيصاً لتقديم خطط شراء العقارات (HPPs)، وهو بديل شرعي للرهون العقارية السكنية التقليدية، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

سيُمكّن هذا الترخيص قريباً شركة أوفا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية المتخصصة في التمويل العقاري الإسلامي في المملكة المتحدة، والتي تشهد توسعاً سريعاً من خلال عمليات الاستحواذ وتعيين الكفاءات وإطلاق المنتجات، من أن تصبح المزود الثالث النشط لخطط شراء المنازل في السوق.

ويُعد هذا الترخيص الأول من نوعه الذي تمنحه الهيئة الرقابية المالية البريطانية (FCA) لكيان جديد في هذا المجال منذ أكثر من سبع سنوات، وهو إنجازٌ هامٌ آخر يُضاف إلى سجل أوفا، أول مزود للتمويل العقاري الإسلامي قصير الأجل في المملكة المتحدة، وهو الفريق الذي قدم سابقًا أول منتج شراء للتأجير (BTL) متوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة.

وفي هذا السياق، صرح الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لمجموعة "الخليج للإستثمار الإسلامي"، محمد الحسن وبانكاج جوبتا: " يسرنا أن تمنح الهيئة الرقابية المالية البريطانية (FCA) شركة أوفا، إحدى الشركات التابعة لمحفظتنا، ترخيصاً لتقديم خطط شراء العقارات للعملاء البريطانيين. هذه خطوة هامة أخرى في خطط نموهم الطموحة، ونتوقع المزيد من الإعلانات المثيرة في المستقبل القريب."

من جانبه، قال سلطان تشودري "الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية"، الرئيس التنفيذي لشركة أوفا:" يُعد هذا الترخيص إنجازًا بارزًا جاء ثمرة جهود كبيرة بذلناها في أوفا. ولكن المستفيد الأكبر من هذا الإنجاز هم عملاؤنا، الذين سيتمكنون الآن من الوصول بسهولة إلى خدماتنا السريعة والمبسطة للتمويل العقاري الإسلامي، بفضل أنظمتنا الرقمية الحديثة التي تُغني عن المعاملات الورقية."

وأضاف: "من خلال الجمع بين خبرة فرقنا التي تمتد لعقود في هذا المجال وأحدث التقنيات، فإننا نرتقي بالتمويل الإسلامي إلى مستوى جديد، بعيدًا عن التعقيدات الورقية والإجراءات التقليدية التي لطالما أرهقت العملاء.. ويُعد هذا الترخيص خطوة أخرى في طريق تحقيق رؤيتنا."

نظراً لأن تقاضي الفائدة محظور في التمويل الإسلامي، فإن خطة شراء العقار تتضمن مبادئ التمويل الإسلامي القائمة على الملكية المشتركة مع التأجير، حيث يكتسب العملاء العقار بالشراكة مع أوفا ويسددون مدفوعات شهرية لزيادة حصتهم، ليصبحوا في النهاية مالكين للعقار بمرور الوقت.

استحوذت أوفا مؤخراً على محفظة التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية "Alburaq" التابعة لـ بنك أيرلندا في صفقة تاريخية باستخدام هيكل تمويلي فريد، تضمنت أكثر من 350 خطة شراء عقارات.

تقدم الشركة نموذجاً تمويلياً أخلاقياً مصمماً وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث لا يتم فرض الفوائد، كما يتم تجنب الاستثمار في القطاعات التي تُعتبر ضارة بالمجتمع، مثل الكحول، والتبغ، وتجارب الحيوانات، وتجارة الأسلحة.

نبذة عن شركة GII

تُعد GII واحدةً من أكبر الشركات الرائدة في مجال الإستثمار البديل. وتزيد قيمة الأصول التي تديرها الشركة على 3.5 مليارات دولار، تسعى من خلالها إلى تقديم عائدات عالية، وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين، من خلال الإستثمار في فرص رائعة لتحقيق الدخل والنمو.

تؤمن شركة GII بفكرة "الابتكار الهادف لتحقيق الغرض"، وبالتالي تعمل على تحقيق استدامة المنظومة التي تعمل فيها. وتحت قيادة فريق إداري ملتزم يدعمه مساهمون بارزون من المنطقة، توظف شركة GII رأس المال الخاص ضمن فئات أصول بديلة متنوعة، مثل العقارات والملكية الخاصة، ورأس المال الإستثماري. وأبرز مستثمرين الشركة هم أصحاب الثروات الضخمة والشركات العائلية والبنوك والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.

يقع المقر الرئيسي لشركة GII في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع جهاتها في الإمارات لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات