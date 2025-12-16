تتولى “أسمو " إدارة ثلاثة مرافق تشغيلية مما يعزز دورها كشريك إستراتيجي لأرامكو السعودية في سلاسل الإمداد

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة “أسمو”، وهي مشروع مشترك بين شركتي دي أتش إل، وأرامكو السعودية، اليوم، عن بدء عملياتها في ساحة الأنابيب المركزية بالقرب من بقيق. وتمتد المنشأة التابعة لأرامكو السعودية على مساحة 5 ملايين متر مربع، وتُعدّ واحدة من أكبر مراكز الخدمات اللوجستية لمنتجات الأنابيب المستخدمة في إنتاج النفط والغاز في العالم.

وتسهم ساحة الأنابيب المركزية في دعم أعمال أرامكو السعودية في قطاعي التنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات والتسويق، والمشاريع الصناعية، من خلال تخزين وتوزيع منتجات أنابيب النفط والغاز المستخدمة في أنشطة الحفر والإنتاج. وتسعى “أسمو” من خلال إدارتها لهذه المنشأة إلى رفع مستويات الخدمة، وتسهيل عملية تدفق المواد، وتعزيز الشفافية في مجال مراقبة المخزون، وضمان كفاءة عمليات التسليم ضمن سلاسل الإمداد الخاصة بأرامكو السعودية.

كما تولّت “أسمو” في وقت سابق من هذا العام، إدارة مرافق تخزين تابعة لأرامكو السعودية في الرياض وجازان، مما يجعل ساحة الأنابيب المركزية ثالث منشأة تديرها الشركة ضمن شبكة سلاسل الإمداد الخاصة بها، لتُشكل بذلك الركيزة الأساس لإطار عمل وطني يدعم التحول في سلاسل الإمداد الخاصة بأرامكو السعودية على المدى الطويل، والإسهام في تحقيق رؤية 2030 والتي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا لسلاسل الإمداد.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب الأعلى للرئيس للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد في أرامكو السعودية، الأستاذ سليمان بن محمد الربيعان: "تشكل ساحة الأنابيب المركزية دورًا حيويًا في دعم أعمالنا في أرامكو السعودية. وتمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة في مسيرة التحوّل الذي تشهده سلاسل الإمداد لدينا، حيث تهدف “أسمو” لتقديم حلول تقنية مُتقدمة، وتحسين الأداء، وتحقيق الكفاءة التي من شأنها رفع مستويات خدمات سلاسل الإمداد في عملياتنا. وستسهم هذه الشراكة في إرساء الأسس المتينة لسلاسل إمداد أكثر مرونةً وكفاءةً، بما يدعم أعمال أرامكو السعودية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات وطموحات المملكة".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أسمو، كريغ روبرتس:" يمثّل تولّي “أسمو” إدارة عمليات ساحة الأنابيب المركزية خطوة مهمة في مسار نمو الشركة، حيث تواصل “أسمو” توسيع نطاق عملياتها في المملكة. ومع وجود ثلاث منشآت لوجستية ضمن سلاسل الإمداد الخاصة بأرامكو السعودية تحت إدارة “أسمو”، أصبح لدينا أساسًا متينًا لرفع الكفاءة وتحسين العمليات وتحفيز الابتكار. ينصب اهتمامنا على بناء منظمة توريد متكاملة ومرنة، ونحن واثقون من أن خبرة فريقنا، بالإضافة إلى استثماراتنا في أحدث التقنيات في هذا المجال، ستمكننا من إحداث نقلة نوعية وخلق قيمة مضافة في سلاسل الإمداد في المملكة".

وتعتزم “أسمو” بحلول عام 2030، تشغيل ستة مرافق لوجستية ذات مواقع إستراتيجية في المملكة، ثلاثة منها تابعة لأرامكو السعودية وتحت إدارة “أسمو” حاليًا، وثلاث منشآت حديثة ومتقدمة سيتم بناؤها ضمن إطار خطتها التوسعية الطويلة المدى. ومع سعة تخزين إجمالية متوقعة تتجاوز 8 ملايين متر مربع، وحجم مشتريات يتوقع أن يتجاوز 8 مليارات دولار سنويًا، تعمل “أسمو” على تطوير بنية تحتية محلية عالمية المستوى تسهم في صياغة مستقبل سلاسل الإمداد في المملكة والمنطقة.

تتمثل رسالتنا في “أسمو” بتقديم خدمات متكاملة وموثوقة وذات مستوى عالمي لسلاسل الإمداد، بما يحقق قيمة مضافة للشركات العاملة في قطاعات الطاقة والكيميائيات والصناعات في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تركز “أسمو” على تحقيق الكفاءة والابتكار وتحسين التكاليف لتقديم حلول سلسة ومستدامة في مجال سلاسل الإمداد. خبراتنا تشمل مشتريات المواد، وإدارة المخزون، والخدمات اللوجستية، والخدمات اللوجستية العكسية، والتخزين، المدعومة جميعها بأحدث التقنيات المتقدمة. وباعتبارها مساهمًا أساسيًا في رؤية المملكة 2030، تدعم “أسمو” التنوع الاقتصادي والمرونة من خلال تعزيز جهود التوطين وبناء شراكات استراتيجية.

