الشركة تؤكد التزامها تجاه المملكة ودعمها لرؤية السعودية 2030 من خلال تقديم حلول عالمية المستوى لتجهيزات المتاجر الفاخرة والمنافذ المؤقتة

من خلال تقديم حلول عالمية المستوى لتجهيزات المتاجر الفاخرة والمنافذ المؤقتة الشركة تتمتع بسجل حافل على مدار 30 عاماً في توفير المساحات الفاخرة للبيع بالتجزئة لأبرز العلامات التجارية في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أبرا، الشركة المتخصصة في مجال تجهيز المتاجر الفاخرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن احتفالها بمرور عام على إطلاق عملياتها في المملكة العربية السعودية. ويعكس النجاح الذي حققته الشركة في المملكة التزامها بالابتكار وأعلى معايير الجودة في جميع أنحاء المنطقة. وساهمت الشركة منذ انطلاق عملياتها في الرياض في الارتقاء بمشهد تجارة التجزئة في المملكة، وتلبية متطلبات سوق المتاجر الفاخرة المتنامي.

وتتماشى خطط أبرا لتوسيع عملياتها مع ازدهار سوق تجهيز المتاجر الفاخرة في المملكة، الذي تبلغ قيمته اليوم حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بأن يواصل السوق نموه بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 6.85%، ليصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. كما تتمتع الشركة بمكانة مميزة تؤهلها لتلبية الطلب على منظومات التسويق الفاخرة والغامرة داخل المملكة، بالتوازي مع التقدم الكبير نحو تحقيق مبادرات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى الارتقاء بمكانة المملكة كمركز عالمي للمتاجر الفاخرة والسياحة.

وتعليقاً على الموضوع، قال أناند كومار، المدير الإداري لشركة أبرا: "يعزز الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق عملياتنا في المملكة التزامنا الراسخ وطويل الأمد تجاه سوق المملكة المتنامي. ويعكس النجاح الكبير الذي حققته الشركة العام الماضي حجم إمكانيات النمو المتاحة، حيث أنجزنا بنجاح أكثر من 90 مشروعاً، بما في ذلك توفير التجهيزات الكاملة لأحد المتاجر التابعة لعلامة تجارية فرنسية فاخرة، إلى جانب متجر مؤقت كبير لإحدى العلامات الإيطالية الفاخرة".

وأضاف: "تسعدنا مواصلة تقديم الحلول المخصصة التي تتماشى مع الأهداف التحويلية لرؤية المملكة 2030. وتتمتع شركة أبرا بجاهزية كاملة لمواصلة دعم مشهد تجارة التجزئة المتنامي في المملكة من خلال الابتكار وتقديم الحلول عالية الجودة، لا سيما مع توفر الإمكانات الإنتاجية والعمليات المستقلة على الصعيد المحلي".

وبدورها، قالت إندو جوفيندان، المديرة في شركة أبرا: "تعكس أعمالنا في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي التزامنا بتقديم أعلى مستويات التميز وبناء علاقات متينة مع عملائنا. ونتطلع إلى تعميق شراكاتنا ومواصلة العمل على رسم ملامح التجزئة الفاخرة في المملكة".

وتمتد المرافق المتخصصة لشركة أبرا في دولة الإمارات على مساحة تبلغ 150,000 قدم مربع، وتوفر مختلف الخدمات من الأعمال الخشبية والمعدنية وأعمال الكهرباء والدهان. ويستند توسيع عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية إلى بنية تحتية متينة وفريق متمرس يزيد عدد أفراده على 300 شخص. وتقدم الشركة باستمرار تجهيزات مخصصة لأشهر العلامات التجارية، وتجمع أعمالها بين الجودة والدقة في التصميم والحرفية العالية التي تلبي أذواق العملاء السعوديين واحتياجاتهم.

وتلتزم شركة أبرا بمعايير الاستدامة، بما يتماشى مع الأولويات الإقليمية والعالمية، حيث تستخدم في تجهيزاتها الفاخرة مواد صديقة للبيئة وتقنيات عالية الكفاءة من حيث استهلاك الطاقة. ويعكس منهج الشركة المستدام الأهمية المتنامية للتصميم الصديق للبيئة ضمن قطاع المتاجر الفاخرة في المملكة، مما يضمن إحداث تأثير إيجابي على السوق والمجتمع.

لمحة عن أبرا:

أبرا هي شركة رائدة إقليمياً في مجال تجهيزات المساحات الداخلية للمتاجر الفاخرة. وتأسست الشركة عام 1992 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص أبرا في تصميم وإدارة المشاريع وإنتاج مساحات مخصصة لأفخم المتاجر في مختلف الأسواق المحلية وقطاعات المتاجر ومنافذ السفر في الشرق الأوسط وأفريقيا. توسعت أبرا إلى المملكة العربية السعودية في عام 2023 بمركز في الرياض لتلبية احتياجات قطاع تجهيز متاجر التجزئة الفاخرة الديناميكي. وتلتزم الشركة بتقديم خدماتٍ سلسلة وفق أعلى مستويات الجودة والحرفية، إذ توفر حلولاً متكاملة، بما في ذلك الإنتاج الكامل ضمن المواقع مع النماذج الأولية والتركيب والخدمات اللوجستية وعمليات الدعم في مرحلة ما بعد البيع.

وتملك الشركة منشأة بأحدث التقنيات تبلغ مساحتها 150 ألف قدم مربع ويعمل لديها قوة عاملة ماهرة تضم أكثر من 350 مهنياً، كما توظف خبرتها العالية للتعامل مع مجموعة متنوعة من المواد، مثل الخشب والأكريليك والمعادن والزجاج والطلاء، مما يضمن الالتزام الكامل بالجداول الزمنية وتقديم خدمات معقولة التكلفة بجودة عالية. وتحمل الشركة شهادة آيزو 9001 لنظم إدارة الجودة وشهادة آيزو 14001 لنظم الإدارة البيئية وشهادة السلامة المهنية وتقييم السلامة (OHSAS)، وتتميز مشاريعها باعتماد ممارسات الاستدامة والكفاءة من حيث استهلاك الطاقة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، وتتمتع بخبرة تزيد على ثلاثة عقود، فضلاً عن شهرتها بتقديم خدمات موثوقة مع الاهتمام بأدق التفاصيل. وتواصل الشركة إعادة رسم ملامح مساحات المتاجر الفاخرة، لترسي معاييراً جديدة في هذا القطاع.

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