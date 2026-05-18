مسقط: احتفلت شراكة، الشركة الرائدة في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، بالتعاون مع مؤسسة محمد البرواني للأعمال الخيرية، ذراع العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية لمجموعة شركات محمد البرواني، بتخريج منتسبي برنامج "أسرتي"، المبادرة التنموية التي امتدت لمدة ستة أشهر بهدف دعم وتطوير مشاريع الأسر العمانية المنتجة.

وكان البرنامج قد انطلق بموجب اتفاقية وقّعها الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة، والفاضلة إيمان البرواني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد البرواني للأعمال الخيرية، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتمكين الأسر المنتجة من خلال ريادة الأعمال، والتدريب الحرفي، ودعم تطوير الأعمال.

وركّز برنامج "أسرتي" على تطوير قدرات 15 مستفيدًا من قطاعات متعددة شملت الخشبيات، والأطعمة والمشروبات، والحرف اليدوية، والعطور والبخور، والتجارة، إلى جانب الخياطة والتطريز. ومن خلال إطار تطويري متكامل، حصل المشاركون على تدريب فني وإداري متخصص، وخدمات استشارية مخصصة، وإرشاد عملي ساهم في رفع كفاءة المشاريع وتعزيز استدامتها على المدى البعيد.

وخلال مدة البرنامج، استفاد المشاركون من 229 ساعة استشارية، و96 ساعة تدريب وبناء قدرات، تضمنت 5 ورش تقنية و7 ورش إدارية، إلى جانب 45 ساعة تدريبًا تقنيًا و51 ساعة تدريب إدارية، مدعومة بـ16 زيارة ميدانية وإعداد 16 خطة عمل تطويرية مخصصة.

وحقق البرنامج نتائج ملموسة على مستوى أداء المشاريع، حيث سجلت المؤسسات المشاركة متوسط نمو بلغ 21.39%، إلى جانب إطلاق 37 منتجًا جديدًا، والتوسع إلى 15 نقطة بيع جديدة. كما نجح المشاركون في استقطاب 182 عميلًا جديدًا، وشهد 15 مشروعًا تحولًا رقميًا ساهم في تعزيز كفاءة الأعمال وتوسيع الوصول إلى الأسواق. كما ساهم البرنامج في تسجيل مشروعين جديدين وتوفير فرصة عمل جديدة.

وفي تعليقه على نجاح البرنامج، قال الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة:

"تعكس النتائج التي حققها منتسبو برنامج "أسرتي" أهمية الدمج بين التدريب العملي، والإرشاد، والدعم الاستشاري المستمر. ومن خلال تعاوننا مع مؤسسة محمد البرواني للأعمال الخيرية، تمكّنا من تزويد الأسر المنتجة بالأدوات والمهارات التي تساعدها على تطوير مشاريعها وتحقيق فرص اقتصادية مستدامة."

ومن جانبها، قالت الفاضلة إيمان البرواني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد البرواني للأعمال الخيرية:

"يجسد برنامج "أسرتي" التزامنا بإحداث أثر اجتماعي واقتصادي حقيقي من خلال مبادرات مجتمعية هادفة. ونحن فخورون بما حققه المشاركون من تطور خلال البرنامج، ونتطلع إلى رؤية مشاريعهم تواصل النمو والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية المحلية.”

كما ساهم البرنامج في تعزيز ارتباط المشاركات بمنظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، من خلال مشاركتهم في 6 جلسات "شراكة كونكت" و ندوات إلكترونية.

نبذة عن شراكة

أنشئت شراكة، إحدى المبادرات الرائدة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، في عام 1998 بموجب الـمرسوم السلطاني رقم (76/98). ومنذ تأسيسها، تقدم شراكة الدعم للعديد من المشاريع في مختلف القطاعات من خلال جهود التوعية والبرامج التدريبية وتقديم الدعم المالي وخدمات المشورة وغيرها. وتؤدي شراكة دور استرايجي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، حيث تتبنى رؤية تركز على تحقيق أثر إيجابي، فيما تهدف استراتيجياتها إلى دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

