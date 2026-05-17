رأس الحكمة، جمهورية مصر العربية: أعلنت كل من مجموعة "مدن القابضة" الإماراتية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، و"مونتاج للفنادق والمنتجعات"، عن إطلاق مشروع "مونتاج رأس الحكمة"، والذي سيقدم أول وحدات سكنية تحمل علامة تجارية متاحة للتملك ضمن مشروع مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط في مصر. ويُعد هذا المشروع أول منتجع لعلامة "مونتاج" في مصر، في خطوة تدعم نمو المدينة الجديدة كوجهة عالمية للترفيه والأعمال والسياحة.

ومن المقرر أن يضم "مونتاج رأس الحكمة" 200 غرفة وجناحاً فندقياً، إلى جانب 96 وحدة سكنية تحت العلامة التجارية "مونتاج"، بالإضافة إلى باقة متكاملة من مرافق اللياقة والترفيه، تشمل المسابح المجاورة للشاطئ، ومركز "سبا مونتاج" الذي يضم 13 غرفة علاجية، وستة مطاعم، إلى جانب مساحات للتجزئة وتجارب مخصصة للعائلات. وقد تم تصميم المنتجع ليشكل وجهة راقية للحياة العصرية في مجتمع "رأس الحكمة"، حيث يضم مساحات مخصصة للفعاليات، وحدائق وتراسات خارجية واسعة، إضافة إلى نادٍ خاص للمالكين يتكامل مع الطابع السكني الخاص للمشروع.

يقع المنتجع في قلب مشروع رأس الحكمة، ليقدّم تجربة معيشة قائمة على مفاهيم الضيافة الراقية، تجمع بين التملك الخاص ونهج "مونتاج" القائم على الفخامة الهادئة والخدمة المتكاملة، في أجواء مريحة ومفعمة بالخصوصية. ونظراً لعدم وجود مراحل إضافية ضمن هذه المجموعة، تمثل الوحدات السكنية فرصة تملك نادرة وحصرية ضمن وجهة ساحلية متكاملة تمتد على 2.25 كيلومتر من الشاطئ، وتضم مساحات خضراء واسعة، ومرسى متكاملاً، وتجارب ضيافة عالمية المستوى.

بهذه المناسبة قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة": "تقدم ’مونتاج للفنادق والمنتجعات‘ تجارب راقية للضيوف والمالكين على حد سواء، من خلال التركيز على أسلوب حياة يعكس الاهتمام بالتفاصيل ويحافظ على هوية المكان. وينسجم هذا التوجه مع الرؤية التطويرية التي تعتمدها ’مدن‘ في مشروع رأس الحكمة، حيث يتمثل هدفنا في تطوير وجهة ساحلية متوسطية متميزة ترتكز على توفير تجربة استثنائية وتحقيق قيمة كبيرة على المدى الطويل".

ويحتضن "مونتاج ريزيدنسز رأس الحكمة" مجموعة خاصة تتكون من 96 فيلا تحمل علامة "مونتاج" التجارية، تقع في "وادي يم"، أول أحياء مشروع رأس الحكمة، وقد تم تصميمها بما يعزز المساحات والإضاءة الطبيعية والخصوصية، إلى جانب تحقيق انسيابية بين المساحات الداخلية والخارجية. وتتوفر الفلل بتصاميم متنوعة تتراوح بين ثلاث إلى ست غرف نوم، وتتميز بموقعها المواجه للبحر بما يعزز ارتباطها بالبيئة الطبيعية المحيطة، فيما تتمتع بعض الوحدات بإطلالات مزدوجة على البحر الأبيض المتوسط وملعب الجولف العالمي.

ويمثل "مونتاج رأس الحكمة" أول وجهة للعلامة التجارية العالمية فائقة الفخامة في مصر، وبداية شراكة أوسع بين "مدن" و"مونتاج"، مع إمكانية توسيع التعاون مستقبلاً عبر وجهات "مدن". وستنضم المشاريع الجديدة إلى محفظة "مونتاج للفنادق والمنتجعات" الحالية، التي تضم 6 منتجعات ووحدات سكنية فائقة الفخامة في الولايات المتحدة والمكسيك، إلى جانب مشاريع إضافية مخطط لها في جزر البهاما، وبونتا ميتا، ووادي غوادالوبي.

من جانبه قال آلان جيه. فورستمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "مونتاج إنترناشيونال": "يمثل إطلاق علامة ’مونتاج‘ في مصر بالتعاون مع ’مدن‘ محطة مهمة في مسيرتنا العالمية. ويعد مشروع رأس الحكمة وجهة استثنائية تجمع بين الإرث الغني والتصميم المدروس، بما يرسي معايير جديدة للرقي والفخامة على الساحل المتوسطي. ويسعدنا التعاون مع ’مدن‘ لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، مرتكزين إلى خبرتها الواسعة في تطوير مجتمعات نابضة بالحياة وتقديم تجارب رياضية وترفيهية عالمية المستوى".

ويعتبر "مونتاج رأس الحكمة" جزءاً رئيسياً ضمن المخطط الرئيسي لمشروع رأس الحكمة البالغة قيمته 35 مليار دولار أمريكي، الذي يمتد على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وباستثمارات تراكمية متوقعة تصل إلى 110 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2045. ويقع المنتجع والوحدات السكنية الجديدة ضمن "وادي يم"، أول أحياء رأس الحكمة ضمن 17 حياً تخطط المدينة لتطويرها، والذي دخل مرحلة التنفيذ. وباعتباره أول مجتمع ساحلي متكامل في المشروع، يمثل "وادي يم" الانطلاقة الأولى لتنفيذ الرؤية الشاملة للمخطط الرئيسي.

ويحتضن "وادي يم" عدداً من العناصر الثقافية التي ترسم ملامح الطابع العام للمدينة الجديدة، بما في ذلك منارة رأس الحكمة التي تتوسط المشروع كرمز بصري بارز، إلى جانب مسرح صُمم ليتسع لنحو 10 آلاف شخص ويستضيف فعاليات ثقافية وترفيهية عالمية على مدار العام.

وتحيط بمدينة رأس الحكمة بيئة طبيعية متكاملة، مع ارتباط مباشر بشبكات النقل الإقليمية والدولية، ما يوفّر سهولة الوصول إليها براً وبحراً وجواً، ويضعها ضمن نطاق أربع ساعات طيران لما يقارب نصف سكان العالم. وتضم المدينة مطاراً دولياً جديداً متكاملاً مع شبكة قطارات سريعة، وطرق رئيسية، ومراسٍ بحرية، إلى جانب محطة مخصصة للسفن السياحية واليخوت.

وستوفر رأس الحكمة مجموعة واسعة من مرافق الترفيه والضيافة والثقافة على امتداد 44 كيلومتراً من الواجهة البحرية. وفي قلب المدينة، تقع منطقة المال والأعمال المركزية، بالإضافة إلى مناطق تعليمية وسكنية ومتعددة الاستخدامات تم تصميمها لوضع أسس قوية لمجتمع ينبض بالحيوية على مدار العام. . ويُنتظر أن يوفّر مشروع رأس الحكمة نحو 750 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن يُساهم في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بما يقارب 25 مليار دولار أمريكي سنوياً، مما يجعله أحد أكبر المشاريع التنموية والاستثمارية في المنطقة.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

"مدن" هي شركة قابضة عالمية مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تقود مدن مسيرة الابتكار في التطوير العمراني، وتحرص على تطوير تصاميم أيقونية وتجارب تتخطى التوقعات. وتشمل قطاعات أعمالها الأساسية عدة مجالات حيوية، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الأصول والاستثمارات، والفعاليات والتموين والسياحة والبنية التحتية الحضرية. وتسهم الشركة من خلال هذه القطاعات في بناء مدن نابضة بالحياة عبر تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل.

