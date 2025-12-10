أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت جامعة «نيويورك أبوظبي» عن شراكة جديدة مع جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج «فارماج»، كراعي رئيسي لمسابقة «بحوث طلبة الجامعات»، التي تنظمها الجامعة سنوياً بدعم من غرفة التجارة الأمريكية في أبوظبي.

وتعد هذه المسابقة «بحوث طلبة الجامعات» فعالية سنوية تنظمها جامعة «نيويورك أبوظبي»، يتنافس فيها طلبة الدراسات العليا على شرح أبحاثهم المعقّدة بلغة مبسّطة وشَيّقة ومفهومة للجمهور العام خلال ثلاث دقائق فقط، ويُقَيَّم المشاركين بناء على مدى نجاحهم في جذب انتباه الجمهور ووضوح إيصال الفكرة الرئيسية خلال الزمن القصير المتاح. وأسهمت المسابقة، في تسليط الضوء على ابتكارات نوعية في مجالات العلوم الطبية الحيوية، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة، وحلول الذكاء الاصطناعي، مؤكدةً مكانتها كمنصة انطلاق جيل جديد من قادة علوم الحياة في المنطقة.

وبصفتها الراعي الرئيسي وعضواً في لجنة التحكيم، تسعى «فارماج» لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والصناعية على مستوى الإمارات والخليج، بما يسهم في تطوير قطاع العلوم الحياتية والبحث العلمي وتحسين الخدمات الصحية ودعم التنمية المستدامة.

أكد البروفيسور «سونيل كومار»، نائب عميد برامج الدراسات العليا وما بعد الدكتوراه في جامعة «نيويورك أبوظبي»، أن الشراكة تجسّد توجه الجامعة نحو دعم الأفكار التي تترك أثراً ملموساً في المجتمع. وأوضح أن المسابقة تمنح طلبة الدراسات العليا مساحة لعرض أبحاثهم بطريقة تتيح ربط العلم بحياة الناس، مشيراً إلى أن التعاون مع «فارماج» يساهم في إعداد جيل جديد من المبتكرين القادرين على قيادة مستقبل العلوم الحياتية في دولة الإمارات والمنطقة.

من جهته، أوضح «سامح الفنجري»، رئيس مجلس إدارة جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج «فارماج»، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز للابتكار والاكتشاف العلمي، مشيراً إلى أن مبادرات مثل مسابقة «بحوث طلبة الجامعات» تعكس ما يمتلكه الباحثون الشباب من طاقات واعدة قادرة على صياغة مستقبل البحث العلمي. وأوضح أن الشراكة مع جامعة «نيويورك أبوظبي» تأتي ضمن جهود «فارماج» لدعم الكفاءات العلمية وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة بما يسهم في تطوير مجالات الرعاية الصحية وغيرها.

تأتي الشراكة بين جامعة «نيويورك أبوظبي» و« فارماج» في عام تحتفل فيه الجمعية بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، لتؤكد أهمية التعاون بين القطاعات الأكاديمية والعلمية في دعم تطور مجالات العلوم الحياتية. ويتماشى هذا التعاون مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء منظومة متكاملة للابتكار والبحث العلمي، تجسّدها مبادرة «مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة(HELM)» في أبوظبي، الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وعلوم الحياة عبر دعم تطوير الأبحاث العلمية، والابتكارات والحلول الرائدة.

نبذة عن جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج "فارماج"

تأسست جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج "فارماج" عام 2005، وتمثل مجموعة من 29 من كبرى الشركات العالمية في مجال الأبحاث الدوائية الحيوية العاملة في منطقة الخليج. وتلتزم الشركات الأعضاء بتطوير علاجات مبتكرة تُسهم في تحسين جودة حياة المرضى، وتمكينهم من العيش بصحة أفضل وإنتاجية أعلى.

وتهدف الجمعية إلى تعزيز التعاون مع الجهات الصحية والهيئات التنظيمية لتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية، وتهيئة بيئة شفافة تدعم قطاع الأدوية الحيوية. وانطلاقًا من ميثاق الأخلاقيات العالمي الذي تتبناه، تحرص الجمعية على ترسيخ ممارسات مسؤولة وشفافة تعزز الثقة في القطاع.

وتواصل "فارماج" العمل عن كثب مع صناع القرار لدعم الأبحاث الطبية المبتكرة، وتسريع وتيرة التطورات العلاجية، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، بما يضمن للمرضى اليوم فرصًا علاجية متقدمة، ويمنح الأمل لمستقبل علاجي واعد في منطقة الخليج.

نبذة عن جامعة «نيويورك أبوظبي»

تُعد جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للفنون والعلوم والبحوث في الشرق الأوسط تُشغّله إحدى الجامعات البحثية الأمريكية الكبرى خارج الولايات المتحدة.

وفق تصنيف مؤسسة «Times Higher Education » تأتي جامعة نيويورك ضمن أفضل 31 جامعة عالمياً، ما يجعل جامعة نيويورك أبوظبي الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات.

تجمع الجامعة بين مناهج أكاديمية انتقائية في مختلف التخصصات ومركز عالمي للأبحاث المتقدمة، وتتيح لطلبتها في مجالات العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون اكتساب مهارات تؤهلهم للنجاح في عالم مترابط وتعزز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة للبشرية.

يضم مجتمع الجامعة طلبة من أكثر من 120 دولة يتحدثون أكثر من 100 لغة. تشكل فروع جامعة نيويورك في نيويورك وأبوظبي وشنغهاي الركيزة الأساسية لجامعة عالمية فريدة، تمنح طلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية فرصاً للتعلّم في بيئات أكاديمية متنوعة، والانفتاح على ثقافات مختلفة من خلال المراكز التعليمية التي تديرها الجامعة عبر 6 قارات.

الموقع الإلكتروني للجامعة: www.nyuad.nyu.edu

