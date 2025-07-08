الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، التي تمتلك وتدير شبكة قنوات الوسائط الإعلانية والإعلامية لقطاع مبيعات التجزئة "بريسيجن ميديا"، اليوم عن شراكة استراتيجية مع "ريتيلو" التابعة ل"عربي آدز"، المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا الوسائط الإعلانية والإعلامية لقطاع مبيعات التجزئة. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير فرص إعلانية شاملة وسلسة عبر جميع القنوات في كارفور في كل من المملكة العربية السعودية ومصر. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم بريسيجن ميديا بتوسيع نطاق انتشارها عبر الاستفادة من قاعدة العملاء الواسعة لـريتيلو ورؤي كارفور المُعتمدة على بيانات، لتعزيز مستويات التخصيص والاستهداف الدقيق للعملاء عبر نقاط الاتصال الرقمية المتنوعة.

وتعليقا على الشراكة الاستراتيجية، قال الدكتور غونثر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة": "تُعد الوسائط الإعلانية في قطاع التجزئة عنصرًا أساسيًا في التفاعل الحديث القائم على البيانات بين العلامات التجارية والمستهلكين. ويُشكّل تعاوننا مع منصة "ريتيلو" خطوة استراتيجية تعزز مكانة "ماجد الفطيم" الريادية في هذا المجال، من خلال الاستفادة من النطاق الواسع لعمليات كارفور، بما يتيح استهدافًا أكثر ذكاءً، وعوائد أعلى، وتجارب أكثر تخصيصًا. يُسهم هذا التعاون في خلق قيمة مشتركة، إذ يتيح للعلامات التجارية فرصة الوصول إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب، مما يحقق تفاعلًا فعّالًا ونتائج قابلة للقياس على مستوى الأعمال. ويأتي ذلك انسجامًا مع التزامنا الدائم بالابتكار في قطاع التجزئة، واستمرارنا في تطوير التجربة لتلبية احتياجات عملائنا اليوم والمساهمة في تشكيل مستقبل التسوق."

وقال توني بوراشيد الرئيس التنفيذي في "ريتيلو": تمثل شراكتنا مع شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" خطوة مهمة في تطوير مستقبل الإعلانات الرقمية في قطاع التجزئة. نُعيد من خلال تقنياتنا صياغة كيفية تفاعل العلامات التجارية مع المستهلكين، عبر حملات مخصصة تُحقق نتائج ملموسة وتعزز مكانة العلامة التجارية. ونتطلع من خلال هذا التعاون مع كارفور إلى إحداث تأثير حقيقي على تجربة العملاء وتمكين المعلنين من الوصول بدقة إلى جمهورهم المستهدف في السعودية ومصر. تقدّم "ريتيلو" حلاً متكاملاً يمكّن الشركات من الاستفادة من الإمكانات المتنامية للإعلانات الرقمية في قطاع مبيعات التجزئة، بما يواكب تطلعات السوق ويعزّز فعالية الحملات التسويقية."

ويجري حالياً تطبيق هذه الشراكة عبر منصات كارفور الرقمية في المملكة العربية السعودية ومصر.

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