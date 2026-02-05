الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت «مجموعة نيميتشك» العالمية، المتخصصة في تطوير الحلول البرمجية لمجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاءات وإدارة المباني، عن شراكة استراتيجية مع «إنجرام مايكرو»، الشركة العالمية المتخصصة بتوزيع الحلول التكنولوجية للمؤسسات، بهدف دعم التحول الرقمي وتسهيل إتاحة التقنيات الرقمية الحديثة لقطاع العمارة والبناء في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، ينفّذ الطرفان أنشطة مشتركة لتطوير السوق، تشمل حملات تسويقية، وتنظيم فعاليات وورش تعريفية بالحلول، وبرامج تدريب تعزز جاهزية فرق «إنجرام مايكرو» وشبكة شركائها لتقديم حلول نيميتشك في المنطقة، إلى جانب توفير دعم متكامل للعملاء في مرحلتيْ ما قبل البيع وما بعده.

وأكد «إيف بادرين»، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نيميتشك»، أن الشراكات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيهم لدفع عجلة التحول الرقمي على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد فرصًا واعدة مدفوعة ببرامج بنية تحتية طموحة وتوجه واضح نحو الرقمنة. وأوضح أن التعاون مع «إنجرام مايكرو» يعزز قدرة مجموعة «نيميتشك» على تقديم حلول مفتوحة ومترابطة تمكّن العملاء من تحسين كفاءة التصميم والبناء والتشغيل بصورةٍ تنسجم مع متطلبات الاستدامة.

من جانبه، أوضح «مؤيّد سمباوه»، المدير العام لشركة «نيميتشك العربية»، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في القطاع العمراني للمنطقة، مشيرًا إلى أن الحضور القوي لـ «إنجرام مايكرو» في المنطقة وخبرتها في العمل مع الشركاء المحليين يجعلانها شريكًا مناسبًا لـ«نيميتشك»، التي تسعى إلى دعم المعماريين والمهندسين وشركات الإنشاء، وتعزيز استدامة القطاع من خلال حلول رقمية مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني.

بدوره، أشار «شيخ محمد أحمد»، المدير العام لـ «إنجرام مايكرو السعودية»، إلى أن التحول الرقمي يقوم على التعاون وتبادل الخبرات، موضحًا أن هذه الشراكة تعزز التزام الشركة بتوفير تقنيات عالمية للعملاء والشركاء تسهم في تلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع البناء والعمارة، وتحقيق قيمة ملموسة للأسواق الإقليمية.

نبذة عن مجموعة «نيميتشك»

تُعد مجموعة «نيميتشك» من الشركات العالمية الرائدة في توفير الحلول البرمجية التي تقود التحول الرقمي في مجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاء وإدارة المباني والإعلام، حيث تغطي حلولها الذكية دورة الحياة الكاملة لمشاريع البناء والبنية التحتية، بما يعزز كفاءة تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها بإستدامة أكبر. وتوفر «نيميتشك» لعملائها أدوات متقدمة لتطوير المحتوى الرقمي مثل الرسومات البصرية والأفلام وألعاب الكمبيوتر.

وتتبنّى المجموعة أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، والمعايير المفتوحة (OPEN BIM)، بهدف رفع الإنتاجية وتحقيق الاستدامة. كما تواصل توسيع محفظتها من الحلول من خلال الاستحواذات والاستثمارات في الشركات الناشئة المبتكرة.

ويستخدم حلول «نيميتشك» أكثر من 7 ملايين مستخدم حول العالم، فيما تضم المجموعة ما يقارب 4,000 خبير حول العالم، وتأسست على يد البروفيسور «جورج نيميتشك» عام 1963.

تُدرج مجموعة «نيميتشك» ضمن مؤشريْ «MDAX» و«TecDAX» منذ عام 1999، وقد سجلت إيرادات بلغت 995.6 مليون يورو وأرباحاً تشغيلية (EBITDA) وصلت إلى 301.0 مليون يورو في عام 2024. كما حصلت المجموعة، منذ نهاية عام 2024، على شهادة ISO 27001 المعتمدة دوليًا، والمعنية بأنظمة إدارة أمن المعلومات.

نبذة عن «إنجرام مايكرو»

تُعد «إنجرام مايكرو» شركة توزيع عالمية متخصصة في حلول ومنتجات تقنية المعلومات، وتشمل مراكز البيانات، والتخزين، والأمن السيبراني، والشبكات، والبرمجيات، والأجهزة، والخدمات، وحلول الاتصالات، وذلك بالتعاون مع شركات تكنولوجية رائدة عالمياً. ويضطلع فريق قيادة «إنجرام مايكرو» بدور فاعل في تطوير قطاع توزيع تقنية المعلومات والاتصالات، مع تركيز على الابتكار التقني وتقديم حلول وخدمات ذات قيمة مضافة لدعم الشركاء. وتعتبر «إنجرام مايكرو» اليوم من أبرز شركات التوزيع ذات القيمة المضافة في مجال التكنولوجيا، وتحظى بتقدير واسع من شركات التقنية وشبكات الموزعين، كما نالت عددًا من الجوائز من الشركات المصنّعة والقطاع تقديرًا لدورها وإنجازاتها في هذا المجال. وتضم الشركة وحدة أعمال متخصصة للخدمات الاحترافية والتدريب. وفي إطار استراتيجيتها للتوسع في الأسواق الإقليمية، أنشأت «إنجرام مايكرو» مؤخرًا وحدتين متخصصتين في الأمن السيبراني والحوسبة السحابية، باعتبارهما من مجالات التركيز الرئيسية في أعمال الشركة.

للمزيد من المعلومات حول الشركة، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://ingrammicrosaudi.com/

