الدوحة، أعلنت شركة سوق الكربون الطوعي(VCM) ، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) ومجموعة تداول السعودية، عن شراكة استراتيجية مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، لتوسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية من خلال معايير موثوقة وبنية تحتية للتداول ذات تصنيف مؤسسي.

وبموجب هذه الشراكة، أصبحت أرصدة الكربون المعتمدة من المجلس العالمي للبصمة الكربونية متداولة حاليا على منصة شركة سوق الكربون الطوعي في المملكة العربية السعودية. وقد أظهرت هذه الشراكة زخمًا قويًا في السوق، حيث جرى تداول أكثر من 600 ألف طن من وحدات الكربون المعتمدة من المجلس خلال الشهر الأول فقط من إدراجها في المنصة.

ويبرز هذا النشاط المبكر للتداول تنامي الطلب الإقليمي على أرصدة الكربون عالية النزاهة والمُتحقق منها بشكل مستقل، كما يؤكد دور شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية في تمكين اكتشاف الأسعار، وتعزيز السيولة، وتوفير وصول شفاف إلى السوق.

وقد قام المجلس العالمي للبصمة الكربونية، بتطوير برنامج دولي لاعتماد أرصدة الكربون، يصدر أرصدة قابلة للتداول للمشاريع المسجلة بناء على خفض وإزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تم التحقق منها وفق نتائج فعلية.

ويعد المجلس العالمي للبصمة الكربونية أول برنامج دولي لأسواق الكربون في دول "الجنوب العالمي" يحصل على اعتماد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ضمن آلية التعويض عن الكربون وخفض الانبعاثات في الطيران الدولي (CORSIA)، إضافة إلى اعتماد التحالف الدولي لخفض وتعويض الكربون (ICROA)، ما يجعل برنامج المجلس بوابة محورية لتوجيه التمويل المناخي عالي النزاهة إلى الأسواق الناشئة.

ويمكن للحكومات والشركات استخدام الوحدات المعتمدة من قبل برنامج المجلس العالمي للبصمة الكربونية لتلبية وتعزيز طموحاتها المناخية، بما في ذلك دعم المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وتمكين تداول نتائج التخفيف المنقولة دولياً (ITMOs)، حيث يسهم توفر وحدات المجلس على منصة شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية في توسيع نطاق الوصول إلى وحدات معترف بها عالمياً للمشترين في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل.

وتعليقا على هذه الشراكة، صرح الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، قائلاً: "تتيح شراكتنا مع شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية للمشاريع المعتمدة من قبل المجلس منصة وصول إلى سوق مؤسسي شفاف، مما يفتح آفاقاً وقنوات جديدة للطلب. إن أحجام التداول المبكرة لا تعكس فقط قدرة منصات التداول على تسريع تمويل المناخ ودعم الأهداف المناخية الوطنية، بل تؤكد أيضاً على المكانة المرموقة والثقة العميقة التي اكتسبها المجلس كبرنامج رائد في أسواق الكربون العالمية."

من جانبه، قال السيد فادي سعادة، الرئيس التنفيذي المكلف ورئيس قطاع التقنية في شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية: "تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية جهودنا لتوسيع أسواق الكربون الطوعية من خلال معايير موثوقة ونشاط سوقي حقيقي. إن أحجام التداول القوية التي شهدناها خلال الشهر الأول من الإطلاق تُظهر تنامي الثقة في سوق الكربون السعودي ودور منصة VCM في ربط المعروض عالي الجودة بالطلب الإقليمي والعالمي".

والجدير بالذكر أن شركة سوق الكربون الطوعي قد اطلقت أول منصة لتداول أرصدة الكربون الطوعية في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2024. وقد صُمِّمت هذه المنصة لدعم سوق يتسم بالشفافية وقابلية التوسع وتنامي السيولة، من خلال توفير بنية تحتية بمستوى المؤسسات، وآليات فعّالة لاكتشاف الأسعار والبيانات، وربطٍ مفتوح مع السجلات العالمية، إلى جانب إتاحة عدة آليات للتداول تشمل المزادات وخدمة طلب عرض السعر .

وتواصل شركة سوق الكربون الطوعي توسيع سوقها عبر استقطاب شركاء دوليين ذوي جودة عالية، وتقديم بنية تحتية موثوقة تدعم نمو أسواق الكربون الطوعية في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى المنطقة الأوسع.

عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC):

يُعد المجلس العالمي للبصمة الكربونية، أحد أبرز المشاركين في أسواق الكربون الطوعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع انتشار دولي واسع.. ويسهل المجلس على أصحاب المصلحة حول العالم تنفيذ الإجراءات المناخية من خلال برنامج طوعي لتعويض الكربون.

ويتمثل الهدف الأساسي للمجلس في المساهمة بتحقيق هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، وذلك عبر تطوير معايير وأطر عمل لأسواق الكربون الطوعية لتعزيز وتفعيل وتمويل جهود التخفيف من آثار تغير المناخ عالمياً، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعد المجلس البرنامج الدولي الوحيد في دول الجنوب العالمي، المعتمد من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ضمن آلية (CORSIA)، كما أنه معتمد من التحالف الدولي لخفض وتعويض الكربون (ICROA).

عن شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية (VCM):

تأسست شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية من قبل صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، ومجموعة تداول القابضة السعوديين في أكتوبر 2022، حيث يمتلك الصندوق حصة 80% من أسهمها والمجموعة 20% .

وتهدف الشركة إلى إنشاء سوق كربون طوعي يتمتع بالموثوقية، ويتسم بالسرعة ونطاق العمل الواسع لإحداث تأثير عالمي ملموس، مع التركيز على أرصدة الكربون عالية الجودة والعمل المناخي الإيجابي. كما تعمل على بناء منظومة متكاملة تشمل منصة لتداول أرصدة الكربون الطوعية وتقديم خدمات استشارية تدعم المنشآت في جهودها لخفض الانبعاثات الكربونية.

وقد نظمت الشركة في أكتوبر 2022 أول مزاد لها ضمن النسخة السادسة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، ونجحت في يونيو 2023 في بيع 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون الطوعية في نيروبي بكينيا، فيما عُدَّ أكبر عملية بيع لائتمانات الكربون على الإطلاق.

وفي أكتوبر 2023 استضافت الشركة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة أول مؤتمر عالمي لسوق الكربون في "دول الجنوب العالمي" خلال النسخة السابعة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض. وفي نوفمبر 2024 أطلقت الشركة أكبر منصة لتداول أرصدة الكربون في المنطقة على هامش مؤتمر (COP29)، بالتزامن مع طرح أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون الطوعية في مزادها الثالث.

