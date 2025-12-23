دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ديم للتمويل"، شركة تزويد الخدمات المالية ذات التوجه الهادف والملتزم بتمكين الشرائح غير المخدومة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن عقد شراكة استراتيجية مع "إيرباي تكنولوجيز المحدودة"، المنصة الرقمية العالمية التي توفر أنظمة سلسة ومتكاملة للتجارة والخدمات والمدفوعات.

وتتيح هذه الشراكة لـ "إير باي" تقديم حلول تمويل التجار من "ديم" مباشرة إلى قاعدة عملائها، ما يمكّن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل في اللحظة المناسبة، بسرعة أكبر، وبشكل أكثر ذكاءً، وتحكماً.

وتشكل هذه الشراكة خطوة محورية في استراتيجية "ديم" لتعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التعاون مع شركاء يوفرون خدمات متكاملة تدعم مختلف جوانب رحلة روّاد الأعمال اليومية؛ من إدارة تدفقات الإيرادات إلى اغتنام الفرص التي تعتمد على عنصر التوقيت. كما ترسخ هذه الشراكة مكانة "ديم" كشريك موثوق في تقديم حلول الائتمان المدمجة.

سيولة موجهة لدعم أهم محركات نمو الاقتصاد الوكني

تمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من إجمالي الشركات في دولة الإمارات، وتُعدّ الدعامة الأساسية لتوفير فرص العمل، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتنويع القطاعات الاقتصادية. ورغم هذا الدور المحوري، لا يزال الوصول إلى التمويل يشكل أحد أبرز التحديات التي تعيق نمو هذا القطاع الحيوي.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم "إيرباي" بإحالة الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة إلى "ديم"، مستفيدة من قدرات منصّتها لربط المؤسسين بالدعم الذي يحتاجونه. ومن جانبها، ستوفّر "ديم" سيولة وحلول تمويل قصيرة إلى متوسطة الأجل مصمّمة خصيصاً لتراعي طبيعة التدفقات النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بعيداً عن النماذج الائتمانية التقليدية.

في هذا السياق قال كريستوفر تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة "ديم للتمويل": "تمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من مجرد أعمال تجارية؛ فهي نسيج اجتماعي يجمع العائلات والمجتمعات، وتشكل ركيزة أساسية في صمود الاقتصادات. وتعكس هذه الشراكة قناعتنا بأن الوصول إلى التمويل يجب أن يكون متاحاً لروّاد الأعمال حيثما وُجدوا، بالوتيرة التي يعملون بها، وبما ينسجم مع أهدافهم وطموحاتهم. ومن خلال الدمج بين الأنظمة المبتكرة والتمويل المسؤول، نتيح للمؤسسين تحويل المرونة إلى تقدّم فعلي ومستدام".

ومن خلال الاتفاقية، ترسي كل من "إيرباي" و"ديم" نموذج شراكة يقوم على أسس التوزيع المسؤول وتحقيق نتائج أداء مشتركة، بما يعزّز نهج الإقراض المنضبط ويضمن متانة واستدامة المحفظة التمويلية على المدى الطويل.

تقنيات مالية تضع الإنسان في المقدمة وتواكب متغيرات السوق

بدوره قال سورابه أرورا، نائب الرئيس الإقليمي في إيرباي: "تقوم رؤية إيرباي على أن دور التكنولوجيا يكمن في تذليل العقبات، لا إلغاء الطموح البشري. ومن خلال شراكتنا مع ديم، نفسح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كثيراً ما تُهمّش رغم أهميتها الجوهرية. هذا التعاون يجعل الوصول إلى التمويل أكثر ذكاءً وسرعة وشمولاً، بما يدعم روّاد الأعمال الذين يصنعون مستقبل الاقتصاد".

وتنسجم هذه الشراكة مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات نحو مستقبل رقمي متقدم ومتنوع، يتيح لروّاد الأعمال الابتكار بثقة، ويمنحهم القدرة على الوصول إلى السيولة اللازمة لتعزيز الزخم، واغتنام الفرص، وتحقيق نمو مستدام طويل الأمد.

نبذة عن ديم للتمويل

ديم للتمويل ذ.م.م هي شركة خدمات مالية رقمية التوجه تأسست عام 2008، وتخضع لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وقد استحوذت عليها مجموعة قرقاش، إحدى أبرز المجموعات التجارية في دولة الإمارات، في سبتمبر 2021. وتلتزم "ديم" بالابتكار وتمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول تمويل مسؤولة تُسرّع وتيرة التقدم، من خلال دمج الخدمات المالية في الرحلات اليومية عبر التكنولوجيا، والشفافية، وتصميم يضع الإنسان في المقام الأول.

نبذة عن إيرباي

تمكّن إيرباي الشركات في كل من الهند والإمارات وتنزانيا من الوصول إلى بنية تحتية رقمية آمنة وقابلة للتوسع ومتوافقة بالكامل مع الأنظمة، ومرخّصة من قبل بنك الاحتياطي الهندي.(RBI) وبخبرة تمتد لأكثر من 13 عاماً، تحظى "إيرباي" بثقة المستهلكين والشركات والبنوك والمؤسسات المالية حول العالم. وتعمل "إيرباي" بالشراكة مع أكثر من 200 مؤسسة مالية وأكثر من 1,000 شريك أعمال عالمياً، ما رسّخ مكانتها كمزوّد ومستشار مفضّل لتقنيات الخدمات المالية وتمكين الحلول في المرحلة الأخيرة من الخدمة.

وانطلاقاً من فلسفة علامتها التجارية، تلتزم "إيرباي" بإتاحة الخدمات المالية النظامية للجميع، استناداً إلى التميّز التكنولوجي وفهم عميق لتطور المشهد المالي في الهند.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.airpay.co.in

