الدوحة، قطر: أعلنت «مشـــــــــــــــيرب العقارية» الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام، عن شراكتها مع شركة «كندال» الاستشارية العالمية متعددة التخصصات، وذلك لتنفيذ استراتيجية شاملة لإزالة الكربون من محفظتها العقارية بالكامل في «مشيرب قلب الدوحة». وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على هذا النطاق الواسع في دولة قطر، مما يعزز مكانة «مشيرب العقارية» كرائدة في مجال التطوير الحضري المستدام، ويدعم تحقيق الأهداف المحددة في «رؤية قطر الوطنية 2030»

وفي إطار هذا المشروع، نفذت شركة «كندال» تحليلاً مفصلاً ودقيقاً للبصمة الكربونية عبر محفظة الأصول الكاملة التي تشمل أكثر من 100 مبنى وأكثر من 800 وحدة سكنية و300 مساحة تجارية. وتستهدف استراتيجية إزالة الكربون تحقيق تقليل الانبعاثات عبر جميع النطاقات الثلاثة للمحاسبة الكربونية وفقاً لبروتوكول الغازات الدفيئة (النطاقات 1 و2 و3)، وتتماشى مع «مبادرة الأهداف القائمة على العلم» (SBTi) وهي معيار معترف به عالمياً في مجال إزالة الكربون.

تُشكل المحاسبة الكربونية الخطوة الأولى والأساسية في خارطة طريق «مشيرب العقارية» لإزالة الكربون، والتي تأخذ في الحسبان انبعاثات المباني المباشرة وغير المباشرة على حدٍ سواء. وقد تم تقييم كل مبنى وفقاً لمنهجية «كندال» المتطورة «الخطوات السبع نحو صافي الانبعاثات الصفري»، مع وضع خطط عمل مفصلة ومحددة لتقليل استهلاك الطاقة التشغيلية من خلال تنفيذ تعديلات أولوية للأنظمة المستخدمة.

وقد أُجريت عمليات تدقيق شاملة للطاقة عبر جميع أنواع وتصنيفات المباني لتقييم الأداء الحالي وتحديد الفرص عالية التأثير وفعالة التكلفة لتوفير الطاقة وتحسين الكفاءة. كما تتناول خطة إزالة الكربون عناصر جوهرية أخرى مثل ممارسات المشتريات المستدامة وتحسين سلسلة التوريد وإدارة النفايات وتعزيز السياسات البيئية. وقد حصل كل مبنى على تصنيف أداء محدد مع تحديد التدابير والإجراءات المطلوبة كجزء من مساره المخصص نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

وكجزء من ريادتها وتميزها في مجال شفافية الكربون، ستتمكن «مشيرب العقارية» من تقديم بيانات انبعاثات مفصلة ودقيقة للمستأجرين والشركاء، مما يدعم أهدافهم الخاصة في مجال إزالة الكربون ويمكّن التوافق مع الأطر والمعايير الدولية للاستدامة.

وفي تعليق لها حول هذه الشراكة الاستراتيجية، قالت المهندسة فاطمة فوزي، مدير الاستدامة في «مشيرب العقارية»: "إن هذه المبادرة تتجاوز مشاريع الاستدامة التقليدية، فهي تُمثل خطوة محورية وجوهرية في إعادة تعريف مستقبل المجال الحضري في دولة قطر. ومن خلال دمج استراتيجيات إزالة الكربون القائمة على أسس علمية مع مشاريعنا العقارية، فإننا لا نضع معياراً جديداً وجريئاً للقيادة المناخية في المنطقة فحسب، بل نُظهر أيضاً الإمكانيات الحقيقية التي يمكن تحقيقها عندما تجتمع عوامل الابتكار والشفافية والتعاون البنّاء. وتعكس هذه الشراكة التزامنا طويل المدى بدفع وتحفيز العمل المناخي القابل للقياس في المجال الحضري، وتسلط الضوء على الأثر الإيجابي للعمل مع شركاء رؤيويين ومتخصصين مثل شركة كندال."

وبدوره، قال غاري دودز، الشريك والمدير في دولة قطر، لشركة «كندال»: "يشرّفنا دعم مشيرب العقارية في هذه المبادرة الرائدة. هذا المشروع يتجاوز تحسين المباني إلى إعادة تعريف معايير التطوير المستدام في قطر. من خلال النهج الشامل للمحفظة العقارية، تطمح الى تحقيق تغيير حقيقي يواكب التطلعات المحلية والمعايير العالمية."

وفي السياق ذاته، أضاف ماريو صعب، مدير الاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «كندال»: "من خلال اتخاذ نهج متطور قائم على البيانات ومتماشٍ مع المعايير العلمية لإزالة الكربون من المحفظة العقارية، تضع مشيرب العقارية معياراً جديداً ومتقدماً للتطوير المستدام في المنطقة - يمكن للمؤسسات والشركات الأخرى التعلم منه واتباع خطواته والاستفادة من تجربته الرائدة."

ويأتي هذا التعاون والشراكة الاستراتيجية في سياق الجهود المستمرة والمتواصلة التي تبذلها «مشيرب العقارية» لمواصلة تطوير وتعزيز البنية التحتية المستدامة والذكية في دولة قطر، وترسيخ مكانتها كرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.

نبذة عن مشيرب العقارية:

تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)

وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم وحدات سكنية عصرية مفروشة بالكامل، ومنشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب المرافق الثقافية المتميزة. ويحتضن قلب المشروع متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال، وفندق الوادي - إم غاليري من مجموعة أكور للفنادق، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة.

كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

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