دبي: أعلنت مجموعة شانغريلا عن إبرام اتفاقية مع شركة United Bodrum Turizm A.Ş. لتولّي إدارة منتجع فاخر جديد في بودروم، ما يُشكّل ثاني مشاريع المجموعة في تركيا، ويعزّز التزامها بتوسيع حضورها في أبرز الوجهات السياحية الترفيهية في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

أُقيمت مراسم التوقيع في فندق آيلاند شانغريلا في هونغ كونغ، بحضور السيدة هوي كوك، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمجموعة شانغريلا، إلى جانب السيد تشي وي تشوا، المدير التنفيذي والرئيس المالي للمجموعة، والسيد كريس فونغ، رئيس قسم الاستثمار وإدارة الأصول في المجموعة. ومن جانب شركة United Bodrum Turizm A.Ş. حضر كل من السيد غونغور تشيبني، رئيس مجلس الإدارة، والسيد كامل أوغورلو، الشريك، والسيد فيرزان تشيليكانات، ممثّلًا عن المالك.

رسّخت بودروم مكانتها كواحدة من أبرز وجهات الرفاه على ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى العالم، وغدَت وجهة تستقطب المسافرين الذين ينشدون تجارب راقية، وطبيعة جميلة، وضيافة استثنائية. وبفضل روحها العصرية، وثقافتها النابضة بالحياة، ومراسيها العالمية الفاخرة، أصبحت بودروم العنوان العالمي الجديد لأسلوب الحياة الفاخر المعاصر.

يقع فندق شانغريلا بودروم في الطرف الشمالي الغربي من شبه جزيرة بودروم، ضمن خليج ياليكافاك الخلاب، وعلى بُعد عشر دقائق فقط من مرسى ياليكافاك الشهير، وبجوار مشروع "ذا وَن بودروم" الحائز على جوائز. سيضم المنتجع 70 غرفة فندقية و10 فلل خاصة، كما يُوفّر شاطئًا خاصًا وإطلالات بانورامية على بحر إيجة والمناظر الساحلية المحيطة. ومن المرتقب افتتاح المنتجع في النصف الأول من عام 2029.

يؤكّد هذا التطوّر الاستراتيجي رؤية شانغريلا طويلة الأمد لتوسيع محفظتها من التجارب الفاخرة المميّزة في أوروبا والشرق الأوسط. وبعد النجاح الذي حقّقه فندق شانغريلا البوسفور في إسطنبول، سيُقدّم منتجع بودروم طابع الضيافة الآسيوية المميّز الذي تشتهر به العلامة وفلسفة التصميم الأنيقة في قلب ساحل بحر إيجة، ما سيُسهم في ترسيخ مكانة بودروم كإحدى أبرز وجهات الرفاه الراقية على مستوى العالم.

في هذا الصدد، قال السيد تشي وي تشوا، المدير التنفيذي والرئيس المالي لمجموعة شانغريلا:

"تُشكّل بودروم إضافة استثنائية إلى محفظتنا بفضل طبيعتها الخلّابة، وجاذبيتها العالمية، وسمعتها المتصاعدة كمركز فاخر على مستوى العالم. ويسعدنا أن نستحضر ضيافة شانغريلا العصيّة على الزمن وهويتها الراقية والعصرية إلى هذا الركن المذهل من العالم."

بدوره، قال السيد غونغور تشيبني، رئيس مجلس إدارة شركةUnited Bodrum Turizm A.Ş.:

"يُشرّفنا التعاون مع مجموعة شانغريلا على مشروع سيُعيد تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة في بودروم. سيُشكّل هذا المنتجع معيارًا جديدًا لأسلوب الحياة الراقي، كما سيرتقي بمكانة بودروم عالميًا كوجهة استثنائية بمعايير رفيعة."

حول منتجعات وفنادق "شانغريلا"

تُعدّ مجموعة 'شانغريلا' إحدى أبرز الأسماء العالمية في مجال تطوير الفنادق والاستثمارات العقارية وامتلاكها وتشغيلها، والتي تشتمل على مباني المكاتب والعقارات التجارية والشقق السكنيّة الفندقة. كما تتضمّن الأنشطة الرئيسية الأخرى للمجموعة خدمات متخصّصة في إدارة الفنادق، إضافة إلى تطوير حركة المبيعات العقارية. ويبلغ عدد الفنادق التي تمتلكها أو تديرها المجموعة في الوقت الراهن أكثر من 100 فندق حول العالم موزّعة على 70 وجهةً تعمل تحت شعار العلامات التجارية 'شانغريلا' و'كيري' و'هوتيل جين' إضافة إلى 'تريدرز'. وتحظى المجموعة بمكانةٍ بارزة في آسيا، كما تقوم بتطوير مجموعة مشاريع قيد التنفيذ تتضمّن الفنادق ومشاريع التطوير الاستثماري متعددة الاستخدامات في كل من أستراليا والبحرين والصين وكمبوديا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.shangri-la.com.

نبذة عن شركة United Bodrum Turizm A.Ş.

تُعدّ United Bodrum Turizm A.Ş. شركة تركية متخصّصة في الاستثمار والتطوير، وتركّز على إنشاء مشاريع ضيافة وسكنية استثنائية في منطقة بحر إيجة. تنضوي تحت راية مجموعة United Group، التي تُعد من أبرز المؤسّسات العقارية والإنشائية في تركيا.

