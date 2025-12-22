وانضمت السفينة التي تتسع لـ 1,360 ضيفاً إلى سفينة سيليستيال جورني في المنطقة، حيث انطلقت في 12 ديسمبر مفتتحة رحلات آيكونك أرابيا الجديدة والتي تبحر فيها لمدة ثلاث وأربع وسبع ليالٍ ذهاباً وإياباً من مينائها الشتوي في أبوظبي.

وبدأت سيليستيال الأنشطة الاحتفالية بالمشاركة في تجربة زراعة أشجار القرم في منتزه قرم الجبيل في جزيرة الجبيل بأبوظبي، في إطار مبادرة لدعم جهود دولة الإمارات في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق هدفها المتمثل بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030. وتولت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تنظيم الفعالية المميزة بمشاركة كلّ من كريس ثيوفيليديس، الرئيس التنفيذي لشركة سيليستيال؛ والقبطان جورج كومبيناس، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات؛ وأليكسيس إيكونومو، نائب رئيس عمليات الفنادق وخدمات الركاب؛ وقبطان السفينة نيكولاوس فاسيليو.

كما أقيمت مراسم تبادل الدروع التذكارية بمناسبة بدء تشغيل السفينة ورحلاتها الأولى إلى كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة في دولة الإمارات؛ والدوحة في دولة قطر؛ وخصب في سلطنة عُمان.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لي هاسليت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة سيليستيال: "يمثل إطلاق رحلات سفينة سيليستيال ديسكافري في الخليج العربي مرحلة مهمة جديدة في مسيرة علامتنا التجارية. ويعكس الترحيب الحار الذي حظينا به الإقبال المتزايد على الرحلات البحرية في المنطقة، ويتجلى ذلك في مستوى الطلب الذي نلمسه لدى الضيوف على التجارب الغامرة والأنشطة الحقيقية، والتي نقدمها وفق أعلى معايير القيمة. كما يؤكد تشغيل سفينتي سيليستيال ديسكافري وسيليستيال جورني في الخليج العربي خلال السنوات الثلاث القادمة التزامنا بتقديم أفضل التجارب لضيوفنا بما يتيح لهم استكشاف هذه البقعة الرائعة من العالم".

وتبدأ أسعار رحلات آيكونك أرابيا لمدة ثلاث ليال من 359 دولار أمريكي للشخص الواحد، ضمن العرض الترويجي للموسم الحالي.

وتشمل الأسعار جميع الوجبات والمشروبات الخفيفة وخدمة الإنترنت اللاسلكي ورسوم الميناء والإكراميات. وتتوفر العروض للحجز حتى 5 فبراير 2026 وإلى نفاد التذاكر.

ويمثل موسم 2025/2026 لرحلات سفينتي شركة سيليستيال في الخليج العربي، نمواً في قدرة الشركة الاستيعابية على أساس سنوي لخط الرحلات البحرية بنسبة 211%، مقارنة ببرنامجها الافتتاحي في موسم 2024/2025. والجدير بالذكر أن سفينة سيليستيال جورني التي تستوعب 1,260 ضيفاً، تبحر في رحلة أيام الصحراء لمدة سبع ليالٍ.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني celestyal.com، أو الاتصال على الرقم 08082584170.

لمحة حول شركة سيليستيال [مخصصة للسوق البريطانية حصراً]

سيليستيال هي شركة رائدة تعمل على مدار العام في مجال الرحلات البحرية وحائزة على جوائز مرموقة، ولديها الآن حضور في المملكة المتحدة عبر مشغل الرحلات السياحية، سيليستيال ترافل. وتواصل الشركة إرساء معايير تجارب السفر الفريدة من نوعها في الجزر اليونانية والبحر الأدرياتيكي والخليج العربي. وتتفوق الشركة في تقديم أرقى مستويات الضيافة وضمان الاستمتاع بتجربة ثقافية أصيلة على متن السفينة أو على البر. وتُشغّل الشركة سفينتين مجهّزتين ومجدّدتين بشكلٍ كامل تستوعب كلٌ منهما ما يصل إلى 1,360 راكب، وتعطي الأولوية لتخصيص الخدمات بما يضمن تهيئة بيئة فاخرة تستقبل أكثر من 140,000 راكب سنوياً من أكثر من 130 جنسية مختلفة.

