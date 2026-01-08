المملكة العربية السعودية، أعلنت "سيكوينت" (Seequent)، الشركة المتخصصة في علوم باطن الأرض والتابعة لمجموعة "بنتلي" (Bentley)، عن إبرامها اتفاقيات شراكة مع جامعات ومراكز أبحاث رائدة في المملكة العربية السعودية، لدفع عجلة التعليم في مجال علوم الأرض وتطوير المهارات الرقمية في جميع أنحاء المملكة.

وفي إطار هذه المبادرة، ستتيح "سيكوينت" لأي جامعة إمكانية الوصول إلى برنامجها "ليبفروغ ووركس" (Leapfrog Works)، الخاص بالنمذجة الجيولوجية ثلاثية الأبعاد، وبرنامجها للتحليل الجيو-تقني "جيو ستوديو" (GeoStudio) للمقررات الدراسية المؤهلة في المؤسسات التعليمية الشريكة المختارة. وسيمكن ذلك الطلبة من اكتساب خبرة عملية مباشرة باستخدام أدوات النمذجة الرائدة عالمياً في مجال باطن الأرض والجيوتقنية، والتي يتم استخدامها على نطاقٍ واسع في مختلف القطاعات.

وتضم قائمة المؤسسات التعليمية المندرجة ضمن هذه الشراكة كلاً من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك خالد وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وإضافة إلى ذلك، سيتم إتاحة أداة التعلم المجانية عبر المتصفح "فيزبل جيولوجي" (Visible Geology) لدعم الجامعات والمدارس الثانوية عبر تقديم تكنولوجيا تفاعلية في مجال علوم الأرض لتعزيز العملية التعليمية.

وتأتي اتفاقيات الشراكة هذه تماشياً مع النمو المتسارع لقطاعي التعدين والمعادن الأساسية في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يسهم قطاع التعدين بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، مما يرفع الطلب على الجيولوجيين والمهندسين الجيوتقنيين المهرة. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى رفد الطلبة بمهارات النمذجة التطبيقية الواقعية، في ظل توسيع الحكومة السعودية لأهدافها في مجالات الجيولوجيا والمعادن والبنية التحتية. وتسعى "سيكوينت" إلى دعم المملكة في تمكين المهارات الوطنية، وتعزيز المجتمعات التقنية، وتأسيس مسار من الكفاءات الجاهزة للمستقبل في مجالات الهندسة وعلوم الأرض، وذلك عبر دمج البرمجيات المعيارية المستخدمة في الصناعة ضمن المناهج الأكاديمية.

وقال لوك جيوردانيللي، مدير الشؤون الأكاديمية في "سيكوينت": "يسرنا تقديم الدعم للجيل الجديد من الجيولوجيين والمهندسين السعوديين، وتمكين الطلبة من التعرُّف عن كثب على أدوات النمذجة المعيارية المستخدمة في القطاع خلال مرحلةٍ مبكرة من مسيرتهم، بما يعزز جاهزيتهم لمواجهة التحديات على أرض الواضع في قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية. وتعكس شراكاتنا مع المؤسسات التعليمية في المملكة هدفنا المشترك المتمثل في تزويد الطلبة بالمهارات الرقمية اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للمملكة."

ويواصل التأثير الأكاديمي لشركة "سيكوينت" توسعه على الصعيد العالمي، حيث ترتبط بشراكاتٍ مع أكثر من 600 جامعة حول العالم، كما تلتزم بمساعدة المعلمين والطلبة على فهم باطن الأرض بشكل أفضل بالاستفادة من تقنيات علوم الأرض الحديثة.

نبذة عن شركة "سيكوينت":

تساعد "سيكوينت"، الشركة المتخصصة في علوم باطن الأرض والتابعة لمجموعة "بنتلي"، المؤسسات على فهم باطن الأرض، مما يمنحها الثقة لاتخاذ قرارات أفضل وبسرعة أكبر. وتطور الشركة تقنياتٍ رائدة عالمياً في مجال علوم الأرض، تحدث تحولاً في طريقة عمل العملاء. كما تساعد الشركة العملاء بشكل يومي على تطوير الموارد المعدنية الأساسية بشكل أكثر استدامة، وتصميم وبناء بنية تحتية أفضل، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، والحد من تأثيرهم على البيئة. وتعمل "سيكوينت" في 150 دولة، وتتخذ من نيوزيلندا مقراً رئيسياً لها.

