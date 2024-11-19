الرياض، المملكة العربية السعودية: قبيل انعقاد مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا في الرياض في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024، تشارك سيسكو، الشركة العالمية الرائدة في مجال الشبكات والأمن، بعض الرؤى المهمة حول اتجاهات الأمن السيبراني الرئيسية التي ظهرت بين يوليو وسبتمبر 2024. وتستند هذه الرؤى التي تسلط الضوء على زيادة ملحوظة في الهجمات القائمة على الهوية وبرامج الفدية، إلى تحليل أجراه فريق سيسكو تالوس، أحد أكثر فرق أبحاث استخبارات التهديدات موثوقية على مستوى العالم.

وخلال فترة الثلاثة أشهر، شهدت الهجمات القائمة على الهوية ارتفاعاً ملحوظاً، لا سيما تلك التي تركز على سرقة بيانات الاعتماد، والتي شكلت 25% من الحوادث. وقد أصبح تنفيذ مثل هذه الهجمات أسهل، وغالباً ما يتم باستخدام أدوات تتوفر بسهولة.

كما ظلت حوادث برامج الفدية تشكل مصدر قلق كبير، حيث شكلت ما يقرب من 40% من الهجمات. ولوحظت خلال الفترة المشمولة بالتحليل أشكال جديدة من برامج الفدية، بما في ذلك RansomHub وRCRU64 وDragonForce، إلى جانب أشكال مألوفة مثل BlackByte وCerber.

وكانت المؤسسات العاملة في قطاعات التعليم والتصنيع والخدمات المالية الأكثر استهدافاً في هذا الربع، حيث شكلت أكثر من 30% من حالات الاختراق. ويتماشى هذا الاتجاه مع تمت ملاحظته في الأرباع السابقة من هذا العام.

وجدير بالذكر أن سيسكو تشارك بصفتها راعٍ استراتيجي لمؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2024، تحت شعار ""ابتكار عصر جديد من الأمن"، حيث ستعرض خلال مشاركتها في المؤتمر أحدث ابتكاراتها في مجال الأمن السيبراني. وتسلط سيسكو هذا العام الضوء على كيفية دعم وحماية مراكز البيانات والسحابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعد من أهم محركات ثورة الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف جعل كل تطبيق وجهاز آمناً بغض النظر عن كيفية توزيعه أو اتصاله.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال سلمان فقيه، المدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية: "تسلط الاتجاهات المتزايدة للهجمات القائمة على الهوية وبرامج الفدية الضوء على الطبيعة المتطورة للتهديدات السيبرانية. ونحن في سيسكو ملتزمون بدعم عملائنا لتعزيز مرونتهم الرقمية بحلول أمنية متقدمة. ويمثل مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا منصة مهمة لنا لاستعراض أحدث الرؤى حول التهديدات، وعرض ابتكاراتنا التي تمنع الهجمات القائمة على الهوية، وتكشف وتوقف الخروقات، وتسد فجوة استغلال نقاط الضعف".

وبالإضافة إلى ذلك، ستعرض شركة Splunk، التابعة لسيسكو، ابتكاراتها في جناح الشركة نفسه، حيث ستقدم حلولاً تدعم مستقبل مراكز عمليات الأمن، وحلول متخصصة لبيئات التكنولوجيا التشغيلية.

وفي إطار برنامج فعاليات شركة سيسكو في مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا، سيلقي لوثار رينر، مدير عام قطاع الامن السيبراني بشركة سيسكو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كلمة حول "إعادة تعريف الأمن في عصر الذكاء الاصطناعي"، تسلط الضوء على التزام سيسكو بالابتكار والأمن في بيئة تهديد متزايدة التعقيد.

تتواجد شركة سيسكو في الجناح H1-T20 في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في منطقة ملهم من 26 إلى 28 نوفمبر 2024.

نبذة عن شركة سيسكو

سيسكو هي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا التي تربط الأطراف ببعضها بشكلٍ آمن لجعل كل شيء ممكناً. إن هدفنا هو توفير مستقبل شامل للجميع من خلال مساعدة عملائنا على إعادة صياغة تطبيقاتهم، وتعزيز أسلوب العمل المختلط لديهم، وتأمين مؤسساتهم، وتحويل بنيتهم التحتية، وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. اعرف المزيد عنا من خلال غرفة الأخبار وتابعنا على X على @Cisco.

سيسكو وشعار سيسكو هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مُسجلتان لشركة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والدول الأخرى. يمكن العثور على قائمة العلامات التجارية الخاصة بشركة سيسكو على الرابط: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html.

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