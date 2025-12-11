أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:– أعلنت اليوم، "سيريوس العالمية القابضة"، الرائدة في قطاع الاستثمار التكنولوجي، والذراع الرقمي للشركة العالمية القابضة، عن شراكة استراتيجية مع "كريبتو.كوم"، وذلك بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية في مجال الأصول الرقمية، من خلال تعزيز تبنّي تقنية البلوك تشين، والبنية التحتية للترميز وفوائد الأصول في العالم الواقعي.

وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم "كريبتو.كوم"، في المرحلة الأولى، باستكشاف دمج البلوك تشين عالية الأداء التي أطلقتها مؤسسة "إيه دي آي"، المنظمة غير الربحية التي أسستها شركة "سيريوس العالمية القابضة"، ويقع مقرّها في أبوظبي، إذ سيدعم هذا الدمج نمو البنية التحتية الرقمية ذات المستوى السيادي في الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للترميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما ستقوم الشركتان بتقييم فرص إدراج الأصول الرقمية المرتبطة بمنظومة "سيريوس العالمية القابضة" بما في ذلك الأصول الحقيقية المرمَّزة والعملات المستقرة، وذلك رهناً بمعايير "كريبتو.كوم" الصارمة لإدراج الرموز، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وسيشمل التعاون أيضاً تقييم استخدام "كريبتو.كوم باي"، عبر شركات محفظة "سيريوس العالمية القابضة"، وبالتوازي مع ذلك، ستستكشف الشركتان الفرص المؤسسية من خلال "كريبتو.كوم إكستشينج"، المنصة العالمية الرائدة لتداول العملات المشفرة المدعومة بالدولار الأمريكي، من حيث حجم التداول الفوري.

وفي هذا الإطار، قال إيريك أنزياني، الرئيس ومدير العمليات في "كريبتو.كوم": "يشكّل توسيع الاستخدام اليومي للعملات الرقمية ركيزة أساسية في رؤيتنا في "كريبتو.كوم"، ونقدّر عالياً التزام دولة الإمارات بترسيخ اعتماد تقنية البلوك تشين". وأضاف: "تمتلك "سيريوس العالمية القابضة" منظومة متنوعة من الشركات التي تتوافق رؤيتها مع توجهاتنا، ونتطلع للعمل معها جنباً إلى جنب، لدفع مسيرة الابتكار وتحقيق طموحاتنا المشتركة".

من جانبه، قال ألين ياسين، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية لدى "كريبتو.كوم": "تقود دولة الإمارات الابتكار في مجال العملات المشفرة، ويمتدّ تأثيرها إلى المستوى العالمي". وأضاف: "أثبتت تقنية البلوك تشين أنها قوة تغيير حقيقية تعيد رسم ملامح النظام المالي. ونحن فخورون بشراكتنا مع "سيريوس العالمية القابضة" لتوسيع نطاق استخدام الأصول الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة".

وبدوره، قال أجاي بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة "سيريوس العالمية القابضة"، وعضو المجلس الرئيسي في مؤسسة "إيه دي آي": "تعّد هذه الشراكة خطوة محورية في كيفية تشكيل دولة الإمارات لمستقبل التمويل الرقمي. فمن خلال مواءمة البنية التحتية ذات المستوى السيادي لدى "سيريوس"، والبلوك تشين من "إيه دي آي"، مع واحدة من أكثر منصات التداول العالمية موثوقية، فإننا نمهّد الطريق لترميز الأصول الحقيقية المرتكزة على العملة المستقرة القادمة المدعومة بالدرهم الإماراتي، على نطاق عالمي، ويشكّل هذا التعاون أساساً لاقتصاد رقمي جديد على المستويين الإقليمي والدولي".

واستناداً إلى نقاط القوة في كلا المنظومتين، تضع هذه الشراكة الأساس لإمكانية التوسع خارج دولة الإمارات، كما يتيح التعاون لشركة "سيريوس العالمية القابضة" و"كريبتو.كوم" تصدير قدرات الأصول الرقمية المتقدمة إلى الأسواق المستعدة للاعتماد الآمن على مستوى المؤسسات.

نبذة عن "سيريوس العالمية القابضة":

شركة سيريوس العالمية القابضة، هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتتميز بموقعها الرائد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي. تتميز سيريوس العالمية القابضة برؤيتها لدفع عجلة التغيير الشامل وإطلاق العنان لآفاق مستقبل مستدام ومشرق، عبر شركاتها التابعة التي يتجاوز عددها الـ 20 على مستوى العالم، والتي تسهم في تشكيل قطاعات الصحة والمناخ والمنظومة الرقمية الشاملة في عالمنا اليوم. www.siriusholding.com

نبذة عن "كريبتو.كوم":

تأسست "كريبتو.كوم" في عام 2016، وتحظى بثقة ملايين المستخدمين حول العالم، كما تُعدّ رائدة القطاع في الامتثال التنظيمي ومعايير الأمان والخصوصية. تتمثل رؤيتنا في وضع العملات المشفّرة في متناول الجميع. وتلتزم "كريبتو.كوم" بتسريع تبنّي العملات المشفّرة من خلال الابتكار المستمر.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://crypto.com.

نبذة عن مؤسسة "إيه دي آي":

مؤسسة "إيه دي آي" هي منظمة غير ربحية، أسستها شركة "سيريوس العالمية القابضة"، التابعة للشركة العالمية القابضة، ويقع مقرّها في أبوظبي. وتسعى "إيه دي آي" إلى تمكين الحكومات والمؤسسات في الأسواق الناشئة عبر تطوير بنية تحتية قائمة على تقنية البلوك تشين، وبناء شراكات استراتيجية تساعد الحكومات على بناء وتطوير اقتصادات رقمية وطنية، وتعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي. وتتمحور رسالة "إيه دي آي" حول تفعيل مشاركة نحو مليار شخص في الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2030، مستندةً إلى قاعدة صلبة تضم أكثر من 400 مليون شخص ضمن دائرة أعمالها الحالية.

ومن خلال شراكات استراتيجية في أكثر من 20 دولة ومحفظة متنامية من حالات الاستخدام مثل العملة المستقرة الجديدة لدولة الإمارات المدعومة بالدرهم، تعمل المؤسسة على إعادة تعريف ما يمكن تحقيقه عند تقاطع التكنولوجيا والتأثير الاجتماعي.

يقع مقرّ "إيه دي آي" في أبوظبي التي تصعد بسرعة كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية الشاملة، وتفخر بقيادة التحول من خلال تحويل السياسات الرؤيوية إلى أنظمة عملية وقابلة للتطوير، تمكّن الأفراد والشركات والحكومات على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://adi.foundation/.

