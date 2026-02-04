خالد عباس: يمثل مشروع ‘سيرين’ إضافة نوعية تتماشى مع الرؤية الشاملة لتطبيق مفاهيم التخطيط والتنمية المتكاملة بالعاصمة الجديدة

شامل أبوالفضل: مشروع 'سيرين' يوازن بين الأصالة الدينية وتحسين تجربة الزائر.

القاهرة، مصر – أعلنت شركة سيرينيتي للاستثمار وإدارة الأصول العقاراية عن انطلاقها كأول مطور متخصص في تطوير وإدارة حدائق الذكرى، عن مشروعها الأول "سيرين"، المقام على قطعة أرض بمساحة 58 فدان كمرحلة أولى بالشراكة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على طريق السويس، ومن المتوقع إطلاقه في الربع الأول من عام 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية تهدف إلى تطوير مفهوم المدافن في مصر ضمن إطار حضاري منظم، مع الالتزام التام بكافة الضوابط والشرائع الإسلامية، بما يواكب متطلبات التخطيط العمراني الحديث.

يقدم مشروع "سيرين" نموذجًا متكاملًا لحدائق الذكرى، يعتمد على تخطيط مدروس وخدمات أساسية تهدف إلى تحسين تجربة الزائر، وتشمل مسجدًا، مناطق مخصصة لانتظار السيارات، ومنظومة أمن متكاملة تضمن الخصوصية على مدار الساعة، ومساحات خضراء منسقة، إلى جانب جهاز إداري متخصص لتجهيز الوحدات وتيسير الزيارات، بما يعكس فهمًا عمليًا لاحتياجات الأسر المصرية.

علق المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: "نفخر بتكامل مشاريع العاصمة الجديدة، كنموذج يحتذى به، إذ يمثل مشروع ‘سيرين’ إضافة نوعية تتماشى مع الرؤية الشاملة لتطبيق مفاهيم التخطيط والتنمية المتكاملة بالعاصمة الجديدة. ونعتز بالتعاون مع شركة سيرينيتي، لما لمسناه من توافق في الفكر والالتزام بأعلى مستويات الجودة في التنفيذ، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من جودة المشروعات المقامة داخل العاصمة الجديدة."

وبدوره، صرح الأستاذ شامل أبوالفضل، رئيس مجلس الإدارة شركة سيرينيتي للاستثمار وإدارة العقارات: "نظرًا للتجارب الشخصية الصعبة لفقدان الأحباء والصعوبات التى تواجهنا في الاستمرار بالزيارة، تبلورت لدينا الفرصة لتحويل هذه الفكرة إلى واقع، إذ تم تطوير مشروع حدائق الذكرى ‘سيرين’ مستلهمًا من الإرث التاريخي المصري في تكريم الراحلين، ومعاد تقديمه في صيغة معاصرة توازن بين الأصالة الدينية ومتطلبات الحياة الحديثة، لتشجيع الزيارة المنتظمة وجعلها تجربة أكثر تنظيمًا وهدوءًا، دون المساس بحرمة المكان."

تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار موقع مشروع "سيرين" ليكون في العاصمة الجديدة على طريق السويس، ما يضمن سهولة الوصول وتنظيم الحركة والبنية التحتية، مع السعي إلى تقديم حلول حضارية بأسعار تنافسية تتماشى مع السوق المحلي.

وتتولى شركة الليثي أركيتكتس تصميم المشروع، حيث تم التعامل مع كافة التفاصيل المعمارية بعناية لخلق أجواء من السكينة والطمأنينة، وتسهيل إجراءات الدفن والزيارة، مع الالتزام بمعايير التخطيط الحديثة التي تضمن سهولة الحركة واحترام الطابع المقدس للمكان. وتعكس هذه الرؤية التصميمية توجه “سيرينيتي” الذي يستند إلى استثمار فريق من الخبرات في التطوير العقاري، منهم الأستاذ شامل أبو الفضل، رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ طارق عبد الرحمن والمعماري ليثي مكاوي.

-انتهى-

#بياناتشركات