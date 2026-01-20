أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري – الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول في السوق المصري – عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة الاستراتيجية مع شركة الجمال القابضة، في خطوة تعكس استراتيجية سيتي إيدج القائمة على التعاون مع كبرى الكيانات المتخصصة لتعزيز جودة مشروعاتها وتوسيع نطاق أعمالها محليًا وإقليميًا.

وتركز مذكرة التفاهم على الاستثمار المشترك في تطوير المشروعات العقارية وغيرها من المشروعات من خلال دمج خبرات سيتي إيدج في التطوير المتكامل مع الخبرات التنفيذية والهندسية للجمال القابضة، خاصة في مجالات البنية التحتية والمرافق.

وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية سيتي إيدج لتعزيز مكانتها كمطور عقاري رائد عبر بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل، بما يضمن تنفيذ مشروعات عالية الجودة وفق المعايير العالمية، ويحقق كفاءة تنفيذ عالية وسرعة إنجاز وقيمة مضافة مستدامة.

بهذه المناسبة، صرّح المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج بأن توقيع مذكرة التفاهم مع الجمال القابضة يمثل خطوة استراتيجية مهمة، حيث يعكس التزام الشركة بتعزيز التعاون بين خبراتها العميقة في التطوير العقاري وخبرات الجمال القابضة في تنفيذ البنية التحتية والمرافق، وهو ما يتيح تقديم مشروعات متكاملة وعالية الجودة وتوسيع نطاق أعمال الشركة داخليًا وخارجيًا، بما يدعم نمو السوق المصري ويعزز القدرة التنافسية للطرفين على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف ناصر أن السجل الحافل لشركة سيتي إيدج في تطوير المشروعات السكنية والتجارية والإدارية يجعلها شريكًا موثوقًا قادرًا على قيادة مشروعات كبرى، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز تحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ بطريقة فعّالة ومنسقة.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس طه الجمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجمال، بأنهم متحمسون لتعزيز هذه الشراكة، حيث تتكامل أنشطة الشركاء لتقديم نماذج متكاملة تعكس أحدث ما توصل إليه كل طرف في مجالي البنية التحتية والتطوير العقاري، مؤكدًا أن النماذج الناجحة التي قامت شركة سيتي إيدج بتنفيذها ستُضيف نجاحًا إلى ما حققته مجموعة الجمال في ربوع جمهورية مصر العربية، وكذلك في كلٍ من المملكة العربية السعودية والعراق وليبيا، حيث تتواجد مشاريع المجموعة.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تطوير نموذج متكامل للمشروعات العقارية يعتمد على التنسيق المبكر بين المطور والمنفذ، لتحسين إدارة الموارد، خفض التكاليف، تقليل المخاطر الفنية، وتسريع وتيرة التنفيذ مع ضمان أعلى مستويات الجودة.

كما تتيح الشراكة للجمال القابضة المشاركة في تنفيذ مشروعات ضخمة محليًا وإقليميًا والاستفادة من خبراتها في البنية التحتية والمرافق، فيما تمكّن سيتي إيدج من دخول أسواق جديدة وتعزيز قدرتها التنافسية للفوز بمشروعات استثمارية مستدامة.

وتحقق مذكرة التفاهم مجموعة من المكاسب الاستراتيجية للطرفين، بما في ذلك رفع كفاءة التنفيذ، توسيع نطاق الأعمال، تعزيز القدرة التنافسية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، مما يسهم في تطوير الكوادر وتحسين آليات العمل وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لبناء شراكة طويلة الأجل تدعم خطط النمو والتوسع لكل من سيتي إيدج والجمال القابضة، وتعزز موقعهما في سوق الاستثمار العقاري، مع تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة على المدى المتوسط والطويل.

نبذة عن الشركة :

سيتي إيدج للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال 2 مليار جنيه مصري كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان (HDBK.CA) وهي من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري. تقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة في مصر والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما في ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية.

عن شركة الجمال القابضة

شركة رائدة في مجال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتمتلك خبرات فنية وتنفيذية متميزة في أعمال المرافق، والطرق، وشبكات البنية التحتية، بما يؤهلها للقيام بدور محوري في دعم وتنفيذ المشروعات العقارية الكبرى بكفاءة وجودة عالية.

وقد امتد نشاط الشركة للعديد من الدول العربية والافريقية منذ سنوات وقد مكنها هذا من دراسة ومعرفة طبيعة هذه الأسواق وحجم الفرص الاستثمارية هناك ونظرا لتعاملاتها الكثيرة مع جهات رئيسية في هذه الدول فقد جعلها هذا مصدر ثقة لدراسة استقطاب شركات استثمار عقاري رائدة لتطوير مشروعات في هذه الدول.

-انتهى-

#بياناتشركات