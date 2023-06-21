أعلنت سيتا، المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، عن إعادة انتخاب الدكتور عمر جفري من الخطوط العربية السعودية رئيساً لمجلس إدارة سيتا لثلاث سنوات.

وكان الدكتور جفري قد أعيد تعيينه عضواً في مجلس الإدارة من قبل مساهمي شركة سيتا العالمية خلال اجتماعها العمومي السنوي الذي عُقد في 14 يونيو 2023. وبعد إعادة تعيينه، اجتمع مجلس إدارة سيتا وأعاد انتخابه رئيساً للمجلس لمدة ثلاث سنوات إضافية.

يتمتع الدكتور جفري بخبرة واسعة في قطاع الطيران إلى جانب خبرته الأكاديمية، مع سجل حافل يمتد لحوالي 40 عاماً من الخبرات المتنوعة، والتي تشمل التحول الاستراتيجي وإدارة الشركات، ومجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة الخدمات المشتركة وغيرها من المواقع القيادية. وعلى المستوى الأكاديمي، شغل الدكتور جفري منصب أستاذ مساعد وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ويشرف مجلس إدارة سيتا على أنشطة المجموعة لضمان تعزيز كفاءة عملياتها، ويترأس الدكتور جفري هذا المجلس لأكثر من 8 سنوات. وخلال فترة عضوتيه في مجلس الإدارة، كان للدكتور جفري دوراً كبيراً في العديد من أنشطة المجلس، مثل لجنة المكافآت الترشيحات ولجنة الحوكمة. كما أنه عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية، ومستشار وزير النقل لشؤون الطيران بوزارة النقل السعودية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور جفري: "أعتز جداً وأتشرف بإعادة انتخابي عضواً في مجلس الإدارة من قبل مساهمي شركة سيتا، وقيام الزملاء أعضاء المجلس باختياري مرة أخرى رئيساً للمجلس. ويسعدني جداً أن أكون محل ثقة زملائي أعضاء مجلس الإدارة، شاكراً ومقدراً لهم ثقتهم بي. واتطلع إلى العمل مع زملائي في المجلس وجميع المسؤولين في الشركة على مختلف المستويات ودعم نمو سيتا خلال السنوات القادمة، ومواصلة تلبية متطلبات قطاع الطيران في مختلف المجالات التي تعنى بها الشركة وخاصة توجهه نحو التحول الرقمي".

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