جنيف: أعلنت سيتا، الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا قطاع النقل الجوي، عن تحقيق نتائج قياسية لعام 2023 حيث بلغت إيراداتها ما يقارب 1.5 مليار دولار أمريكي. وهذا يمثل زيادة بنسبة 7% عن العام السابق، مع وجود مؤشرات إيجابية مماثلة حتى الآن لعام 2024. وكشف ديفيد لافوريل، الرئيس التنفيذي لشركة سيتا عن هذه الأرقام خلال الجمعية العمومية السنوية في يونيو الماضي، مشيراً إلى نمو في الهامش والأرباح والتي تجاوزت الخطط بنسبة 4%، وذلك قبل احتساب الفوائد والضرائب وعوامل الإهتلاك والاستهلاك.

وقال لافوريل: "يستفيد كل واحد من عملائنا وأعضائنا من أدائنا القوي، وهذا يعني قدرتنا على تمويل تطورات محفظتنا ذاتياً، واستكشاف المزيد من فرص الابتكار. وهو أمر بالغ الأهمية، في الوقت الذي نتعامل فيه مع الاتجاهات الكبرى التي تواجه قطاع السفر، ونتبنى تقنيات جديدة لتشكيل مستقبل صناعتنا. إن تطورات محفظتنا وابتكاراتنا تهيئ الصناعة للسنوات المقبلة، لتقدم رحلات سلسة وغير تلامسية، وبكفاءة تشغيلية، ومرونة، واستدامة، وأكثر من ذلك".

وأبرمت سيتا عقوداً وشراكات قياسية لتحويل السفر في مجال المطارات وتقنيات الحدود، وذلك من خلال الهويات الرقمية والخدمة الذاتية البيومترية والمحمولة، والحدود الرقمية. ومن الأمثلة على ذلك نقاط الاتصال البيومترية للمسافرين في مطار فرانكفورت، والتعاون في السفر الرقمي والاستدامة مع المنظمة العربية لشركات الطيران، واستمرار التجارب الرائدة عالمياً في أروبا باستخدام معيار وثيقة السفر الرقمية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (أيكاو).

كما وقعت سيتا اتفاقية مع هيئة المطارات الهندية (AAI) لتقديم أحدث حلول معالجة بيانات الركاب، والتمكين السحابي لـ 44 مطاراً في الهند، مما يبشر بمزيد من النمو في حركة الركاب.

ومع عودة الحركة الطبيعية للسفر فإن الحاجة تزداد لتكون العمليات أكثر كفاءة، حيث أطلقت سيتا SITA Connect Go SD-WAN، الخدمات الجديدة في العام 2023 لمساعدة صناعة الطيران على تحقيق هذا الهدف كمنصة للرقمنة الصناعية، وأصبحت الخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية البنغلاديشية من أوائل العملاء الذين استخدموا هذا الحل لتعزيز النمو.

وتساعد تكنولوجيا المعلومات في جعل الرحلات أكثر كفاءة واستدامة، باستخدام أدوات تشغيلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والبيانات. وفي عام 2023 تبنت عدد من شركات الطيران أحد حلول سيتا وهو SITA OptiFlight® لتقليل استهلاك الوقود، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تخطيط أفضل لمسارات الرحلات، وشملت القائمة الخطوط الجوية البرازيلية Azul ، والخطوط الجوية السنغافورية وAIX Connect ، وVistara وغيرها العديد من الشركات، حيث تعتبر خدمات الذكاء الاصطناعي وتحسين الرحلات أمراً حيوياً لدعم رحلة قطاع الطيران نحو مستقبل خالٍ من الكربون.

وقال لافوريل: "لقد تجاوزنا بشكل كبير أهداف السنة الأولى من خطة أعمالنا لتنمية سيتا. وهذا ما ساعدنا لدخول عام 2024 بدفع قوي، ومع إرث طويل من النجاح يمتد إلى 75 عاماً فإننا نتطلع إلى مستقبل السفر، ومهمتنا هي إعداد عملائنا لتقديم تجربة السفر والنقل المثالية، باستخدام التقنيات الأكثر تقدماً وكفاءةً واستدامة".

وشهد عام 2024 إطلاق SITA Total Airport Optimizer، للتركيز على الكفاءة التشغيلية والاستدامة في صناعة السفر باستخدام منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يساعد المطارات على إدارة كل جانب من جوانب عملياتها. ومن خلال الشراكة مع Univers، دخلت الاستدامة إلى قلب عملية صنع القرار التشغيلي، وهذا يعني أن المطارات يمكنها مراقبة استخدام الطاقة، والانبعاثات الصادرة عن الطائرات والمركبات الأخرى، والبصمة الكربونية الخاصة بها، والإبلاغ عنها.

واستمر الزخم في عام 2024 مع استحواذ سيتا على شركة "ماتيرنا آي بي إس"، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات المسافرين للمطارات وشركات الطيران، وفي سوق التسليم الذاتي للأمتعة. وستسهم هذه الخطوة على إعادة تشكيل الطيران، وإنشاء أقوى محفظة ركاب في العالم للمطارات والسفر الرقمي.

وتبع هذا الاستحواذ إطلاق شركة "سمارت سي" (SmartSea) المدعومة من سيتا وكولومبيا لإدارة السفن، الشركة الرائدة عالمياً في إدارة السفن والخدمات البحرية. حيث ستعيد سمارت سي تشكيل صناعة الشحن البحري من خلال إتاحة الوصول إلى نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تحول صناعة النقل الجوي، ويأتي هذا كجزء من توسع سيتا في قطاعي الرحلات البحرية، والسكك الحديدية، والتنقل الجوي الحضري، مثل المطارات العمودية.

وبعد فترة وجيزة استحوذت سيتا على شركة ASISTIM، المعروفة بخدمات إدارة عمليات الرحلات الجوية لشركات الطيران. وهذا يمهد الطريق أمام شركات الطيران من جميع الأحجام للاستعانة بمصادر خارجية لبعض من عملياتها الخاصة بالرحلات الجوية، من خلال إدارة متكاملة لمركز مراقبة عمليات الطيران.

وختم لافوريل بالقول: "يمثل الوقت الحالي نقطة تحول لقطاع صناعة السفر. إن الاتجاهات الكبرى مثل الرقمنة والاستدامة ستغير الطريقة التي نعمل بها إلى الأبد. لقد ساعدنا النقل الجوي على مدار 75 عاماً في الانتقال إلى المستقبل، ونحن الآن في وضع يمكننا من مساعدة صناعات السفر والنقل الأوسع نطاقاً لتقديم تجارب سفر سلسة، وتحقيق كفاءة تشغيلية ومرونة، ومعالجة متطلبات الاستدامة".

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