أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، اليوم عن إطلاق عرضها لإدارة الهوية والوصول، المبني على نهج "نسيج الهوية الموحد"، والمصمم لتأمين المؤسسات الحديثة عبر مختلف أنواع الهويات، بما يشمل الموظفين والعملاء والشركاء والآلات وأعباء العمل السحابية والهويات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتعتمد الهجمات القائمة على الهوية على استغلال بيانات اعتماد المستخدمين – مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور ورموز المصادقة – للوصول غير المصرح به إلى الأنظمة والبيانات الحساسة، إضافة إلى إساءة استخدام الصلاحيات، بما في ذلك الوصول المميز. ومع تزايد تعقيد البيئات الرقمية وتطور التهديدات السيبرانية، باتت نماذج إدارة الهوية والوصول التقليدية غير قادرة على مواكبة هذا التطور. ويعالج نهج "نسيج الهوية" الذي تتبناه سيبكس هذا التحدي من خلال توحيد حوكمة الهوية ضمن إطار واحد، بما يتيح تطبيق السياسات بشكل متسق، وتعزيز مستوى الرؤية، وتوفير تحكم مركزي شامل عبر كامل منظومة الهويات.

وفي هذا السياق، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس: "أصبحت الهوية اليوم نقطة التحكم المحورية للأمن السيبراني في الاقتصاد الرقمي، وتشكل الهجمات السيبرانية القائمة على الهوية مصدر قلق كبير للمؤسسات لقدرتها على تجاوز أدوات الحماية التقليدية. ونقوم من خلال نهج نسيج الهوية الموحد، بتمكين المؤسسات من تأمين جميع أنواع الهويات، البشرية وغير البشرية، وتسريع تبني نموذج "الثقة المعدومة"، مع تلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة " .

ومن أبرز ما يميز نهج سيبكس قدرته على إدارة الهويات غير البشرية جنباً إلى جنب مع المستخدمين البشريين بشكل صريح. حيث يتم إدارة ومراقبة وتدقيق حسابات الخدمات وواجهات برمجة التطبيقات وأعباء العمل ووكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن نفس الإطار، بما يضمن تشغيل العمليات المؤتمتة بشكل آمن ومتوافق مع سياسات المؤسسة والمتطلبات التنظيمية.

كما يضع هذا العرض الهوية كنقطة التحكم الأساسية ضمن نموذج "الثقة المعدومة"، وذلك من خلال تمكين مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات، ورفع الصلاحيات عند الحاجة فقط، والتحقق المستمر، والمصادقة التكيفية القائمة على المخاطر. ويساعد ذلك المؤسسات على الاستجابة بشكل ديناميكي لمخاطر الهوية ووضعية الأجهزة والإشارات السياقية، مع تعزيز مستوى الأمن العام.

وتتميز سيبكس أيضاً بامتلاكها دورة حياة متكاملة لخدمات إدارة الهوية والوصول، بدءاً من الاستشارات الاستراتيجية وتقييم مستوى النضج، مروراً بتصميم البنية ونشر الحلول، وصولاً إلى التشغيل المُدار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويضمن هذا النموذج الشامل تحقيق أمن مستدام، والامتثال المستمر، ونتائج قابلة للقياس تتجاوز عمليات التنفيذ لمرة واحدة.

وتم تصميم هذا العرض مع مراعاة متطلبات السيادة الرقمية في صميمه، حيث يتماشى مع الأطر التنظيمية في دولة الإمارات ومتطلبات توطين البيانات وأطر الأمن السيبراني الوطنية. كما يدعم التكامل مع منصات الهوية الرقمية الوطنية مثل "UAE Pass"، ما يمكّن المؤسسات من تحقيق الجاهزية للتدقيق دون الحاجة إلى إضافة ضوابط لاحقة.

وبفضل قدراتها الإقليمية القوية عالمية المستوى في التنفيذ وحوكمة المؤسسات، تعمل سيبكس كشريك امتداد لفرق الأمن وتكنولوجيا المعلومات لعملائها، بما يضمن سرعة الاستجابة، والتوافق الثقافي، والتكامل السلس مع عمليات الحوكمة ومراكز عمليات الأمن.

عن شركة سيبكس القابضة CPX Holding

سيبكس القابضة، التابعة لمجموعة جي 42، هي شركة رائدة في توفير حلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي الشاملة. تأسست شركة سيبكس في عام 2022 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، ويعمل بها أكثر من 600 متخصص في الأمن السيبراني والأمن المادي، يوفرون الخدمات للشركات والحكومات وقطاعات البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وبفضل تركيزها القوي على توفير أعلى مستويات الأمن عبر منظومة الذكاء الاصطناعي، تعمل سيبكس على تمكين المؤسسات من تقييم المخاطر وحماية أصولها ومواصلة العمل بثقة واطمئنان.

