وقّعت مجموعة سويس-بلهوتيل إنترناشيونال اتفاقية إدارة مشروع ذا غاما من سويس-بلهوتيل، كيليماني، نيروبي، مع شركة البشرى العقارية، معلنةً الانطلاقة العالمية لعلامتها التجارية الجديدة ومسلّطةَ الضوء على مسار توسعها الاستراتيجي في أفريقيا. تعزز هذه الاتفاقية من حضور المجموعة الراسخ في منطقة شرق أفريقيا التي تدير عدة عقارات فيها، وتعكس ثقتها بنمو المنطقة وإمكانياتها السوقية.

سيقدّم فندق ذا غاما من سويس-بلهوتيل المقرر افتتاحه خلال الأشهر الـ12 القادمة تجربة ضيافة راقية ومتكاملة بتصنيف 4 نجوم ومصممة خصيصًا للمسافر العصري، حيث ستجمع بين التصاميم الحديثة والمرافق الذكية ومساحات الفعاليات الاجتماعية النابضة بالحياة في موقع حيوي في المدينة.

قال الدكتور الشيخ محمد شاكول، الرئيس التنفيذي لشركة البشرى العقارية، "يمثل ذا غاما من سويس-بلهوتيل مشروعًا جريئًا ومعاصرًا في نيروبي. تتمحور رؤيتنا حول ابتكار وجهة ضيافة متكاملة تعكس روح المدينة وتلاقي التوقعات المتطورة للمسافر العصري. يضمن تعاوننا مع سويس-بلهوتيل إنترناشيونال التي تملك خبرات عالمية ومعايير تشغيلية رفيعة أن يرسم مشروعنا معيارًا جديدًا للضيافة في السوق."

من جانبه أضاف السيد جافين إم. فاول، رئيس مجلس إدارة ورئيس مجموعة سويس-بلهوتيل إنترناشيونال، "يشكل إطلاق مشروع ذا غاما من سويس-بلهوتيل إنجازًا كبيرًا بالنسبة إلى مجموعتنا بينما نضيف علامتنا التجارية الجديدة إلى محفظتنا العالمية. تواصل أفريقيا كونها إحدى الأسواق الرئيسية التي تهتم بها علامة سويس-بلهوتيل، وتملك نيروبي بشكل خاص إمكانيات هائلة. يعكس توقيع الاتفاقية ثقتنا بنمو المدينة طويل الأمد والتزامنا بتقديم علامات تجارية معاصرة تلبي توقعات الضيوف ومتطلبات السوق."

يتميز العقار بموقع استراتيجي في كيليماني، إحدى المناطق الأكثر حيوية وأهمية في نيروبي، مقابل مركز تسوق يايا الذي يعد من أشهر مراكز التسوق في المدينة. سيلبي الفندق الواقع في قلب وجهات العمل والترفيه في نيروبي احتياجات المسافرين بغرض العمل والترفيه متيحًا لهم الوصول إلى المراكز التجارية ومراكز التسوق والمطاعم والوجهات الترفيهية.

سيضم فندق ذا غاما من سويس-بلهوتيل في كيليماني 155 غرفة ضيوف مجهزة بعناية مع نطاق واسع من مرافق العمل والترفيه بما يشمل منفذين لبيع الأطعمة والمشروبات وصالة رياضية متكاملة ومسبحًا علويًا وساونا مخصصًا للسيدات وقاعة رقص وقاعات اجتماع واسعة صُممت لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية رفيعة المستوى.

يعد الفندق جزءًا من مشروع فاخر متعدد الاستخدامات، حيث يشمل مركز تسوق فاخر ومكاتب راقية ومسجدًا كبيرًا يستوعب 1000 شخص، مما يجعله وجهة حيوية ذات طابع مجتمعي في المدينة.

مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية للمشروع، أضاف السيد لوران أ. فوافنيل، نائب الرئيس الأول - العمليات والتطوير في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند، نائب الرئيس الأول - الموارد البشرية للمجموعة وتنمية المواهب في سويس-بلهوتيل إنترناشيونال، "تصورنا مفهوم ذا غاما من سويس-بلهوتيل بعناية فائقة لينال إعجاب الجيل الجديد من المسافرين الذين يبحثون عن الأصالة والتصميم الذكي والتواصل الاجتماعي من دون المساومة على الراحة أو جودة الخدمة. يعزز توقيع الاتفاقية من حضورنا في كينيا ويسلط الضوء على استراتيجية توسعنا الشاملة في أفريقيا والأسواق الناشئة."

مع إعلانها عن مشروع ذا غاما من سويس-بلهوتيل، تواصل مجموعة سويس-بلهوتيل إنترناشيونال تنويع محفظتها وتعميق حضورها في المدن الرئيسية في الوقت نفسه، معززةً مكانتها كشريك عالمي موثوق للمالكين والمستثمرين في مجال الضيافة في أفريقيا وحول العالم.

نبذة عن سويس-بلهوتيل إنترناشيونال

