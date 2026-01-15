دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت البيانات الجديدة الصادرة اليوم قوة سوق العقارات في دبي، حيث أظهرت أن كبار المطورين العقاريين قادوا المبيعات في كل من قطاعي العقارات الفاخرة والمتوسطة طوال عام 2025.

وقد سجلت مبيعات العقارات التي يتجاوز سعرها 15 مليون درهم إماراتي وتلك التي يقل سعرها عن مليوني درهم إماراتي معاملات قوية من حيث الحجم والقيمة في العام الماضي، مما يعكس صحة السوق بشكل عام، ويعزز ثقة المستثمرين والمشترين.

وأظهر تحليل أجرته شركة " fämالعقارية" أن شركة إعمار عززت مكانتها الرائدة في السوق بتحقيقها أعلى إيرادات من المبيعات، وتسليمها مشاريع ووحدات سكنية أكثر، وإطلاقها مشاريع جديدة أكثر من أي مطور عقاري آخر.

كما كشفت بيانات DXBinteract أن مبيعات إعمار بلغت 65.8 مليار درهم إماراتي، تلتها شركة داماك العقارية بمبيعات بلغت 35.9 مليار درهم إماراتي، ثم شركة بن غاطي بمبيعات بلغت 26 مليار درهم إماراتي.

كما اختتمت إعمار العام الماضي بأكبر عدد من الوحدات السكنية قيد الإنشاء 51,032 وحدة، وسلمت 27 مشروعاً و7,318 وحدة سكنية في عام 2025، وأطلقت 54 مشروعاً.

وكان عام 2025 قياسياً لسوق العقارات في دبي، كما كان عاماً مميزاً لا ينسى لشركة بن غاطي، التي صعدت أربعة مراكز في الترتيب لتصبح المطور العقاري الأول في المدينة من حيث إجمالي حجم المبيعات، حيث أنجزت 17,061 صفقة، متقدمة على داماك (15,393) صفقة، وإعمار (13,149) صفقة.

من جهتها تصدرت شركة نخيل قطاع العقارات الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 15 مليون درهم إماراتي بمبيعات بلغت 16.9 مليار درهم إماراتي من خلال 672 صفقة. تلتها شركة إعمار بمبيعات بلغت 15.7 مليار درهم إماراتي (680 صفقة)، ثم شركة مراس بمبيعات بلغت 9.5 مليار درهم إماراتي (289 صفقة).

وتصدرت شركة بن غاطي القائمة مجدداً في قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة، والتي تقل قيمتها عن مليوني درهم إماراتي بمبيعات بلغت 16.2 مليار درهم إماراتي من خلال 14,627 صفقة، تلتها شركة داماك (8.4 مليار درهم إماراتي (6,828 صفقة) وشركة شوبا 8.3 مليار درهم إماراتي (5,887) صفقة.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية": "إن حقيقة أن قطاعي العقارات الفاخرة ومتوسطة التكلفة يقدمان قيمة قوية تدل على أن الطلب لا يتركز في منطقة واحدة. وهذا يشير إلى سوق صحية ومتنوعة مع طلب ثابت من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء".

أبرز شركات التطوير العقاري في دبي عام 2025 - حسب قيمة المبيعات

القيمة (درهم إماراتي) إعمار 65.8B داماك العقارية 35.9B بنن غاطي 26.0B نخيل 24.5B شوبا 22.4B مراس 20.8B أمنيات 11.0B الدار 9.9B اتش أند أتش 8.0B داننوب العقارية 6.8B

أبرز شركات التطوير العقاري في دبي عام 2025 – حسب حجم المبيعات

الحجم بن غاطي 17,061 داماك العقارية 15,393 إعمار 13,149 شوبا 9,698 سمانا 4,754 نخيل 4,160 دانوب 4,089 عزيزي 3,479 امتياز 2,679 مراس 2,385

العقارات الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 15 مليون درهم إماراتي

القيمة (درهم إماراتي) الحجم نخيل 16.9B 672 إعمار 15.7B 680 مراس 9.5B 289

العقارات التي تقل قيمتها عن مليوني درهم إماراتي

القيمة (درهم إماراتي) الحجم بن غاطي 16.2B 14,627 داماك العقارية 8.4B 6,828 شوبا 8.3B 5,887

أبرز شركات التطوير العقاري في دبي - حسب المشاريع التي تم تسليمها

الحجم إعمار 27 بن غاطي 12 عزيزي 10 مراس 10 داماك العقارية 7 نشاما 5 امتياز 4 سيليكت جروب 4 إلينجتون 3 دانوب 3

أبرز شركات التطوير العقاري في دبي - حسب الوحدات التي تم تسليمها

الحجم إعمار 7,318 بن غاطي 4,093 عزيزي 2,633 ذا فيرست جروب 2,529 داماك العقارية 2,113 مراس 1,913 سيليكت جروب 1,849 دانوب 1,757 نشاما 1,693 شوبا 1,613

أبرز شركات التطوير العقاري في دبي - حسب المشاريع التي تم اطلاقها

الحجم إعمار 54 داماك العقارية 40 عزيزي 30 امتياز 21 مراس 17 بن غاطي 16 سمانا 15 اوبجكت وان 13 نشاما 10 إلينجتون 9

أبرز شركات التطوير العقاري في دبي - حسب الوحدات النشطة قيد الإنشاء

الحجم إعمار 51,032 داماك العقارية 46,554 عزيزي 36,464 شوبا 26,933 بن غاطي 25,072 دانوب 15,424 سمانا 13,463 مراس 9,484 نخيل 8,092 إلينجتون 7,358

-انتهى-

#بياناتشركات