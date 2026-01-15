دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت البيانات الجديدة الصادرة اليوم قوة سوق العقارات في دبي، حيث أظهرت أن كبار المطورين العقاريين قادوا المبيعات في كل من قطاعي العقارات الفاخرة والمتوسطة طوال عام 2025.

وقد سجلت مبيعات العقارات التي يتجاوز سعرها 15 مليون درهم إماراتي وتلك التي يقل سعرها عن مليوني درهم إماراتي معاملات قوية من حيث الحجم والقيمة في العام الماضي، مما يعكس صحة السوق بشكل عام، ويعزز ثقة المستثمرين والمشترين.

وأظهر تحليل أجرته شركة " fämالعقارية" أن شركة إعمار عززت مكانتها الرائدة في السوق بتحقيقها أعلى إيرادات من المبيعات، وتسليمها مشاريع ووحدات سكنية أكثر، وإطلاقها مشاريع جديدة أكثر من أي مطور عقاري آخر.

كما كشفت بيانات DXBinteract أن مبيعات إعمار بلغت 65.8 مليار درهم إماراتي، تلتها شركة داماك العقارية بمبيعات بلغت 35.9 مليار درهم إماراتي، ثم شركة بن غاطي بمبيعات بلغت 26 مليار درهم إماراتي.

كما اختتمت إعمار العام الماضي بأكبر عدد من الوحدات السكنية قيد الإنشاء 51,032 وحدة، وسلمت 27 مشروعاً و7,318 وحدة سكنية في عام 2025، وأطلقت 54 مشروعاً.

وكان عام 2025 قياسياً لسوق العقارات في دبي، كما كان عاماً مميزاً لا ينسى لشركة بن غاطي، التي صعدت أربعة مراكز في الترتيب لتصبح المطور العقاري الأول في المدينة من حيث إجمالي حجم المبيعات، حيث أنجزت 17,061 صفقة، متقدمة على داماك (15,393) صفقة، وإعمار (13,149) صفقة.

من جهتها تصدرت شركة نخيل قطاع العقارات الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 15 مليون درهم إماراتي بمبيعات بلغت 16.9 مليار درهم إماراتي من خلال 672 صفقة. تلتها شركة إعمار بمبيعات بلغت 15.7 مليار درهم إماراتي (680 صفقة)، ثم شركة مراس بمبيعات بلغت 9.5 مليار درهم إماراتي (289 صفقة).

وتصدرت شركة بن غاطي القائمة مجدداً في قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة، والتي تقل قيمتها عن مليوني درهم إماراتي بمبيعات بلغت 16.2 مليار درهم إماراتي من خلال 14,627 صفقة، تلتها شركة داماك (8.4 مليار درهم إماراتي  (6,828 صفقة) وشركة شوبا 8.3 مليار درهم إماراتي (5,887) صفقة.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية": "إن حقيقة أن قطاعي العقارات الفاخرة ومتوسطة التكلفة يقدمان قيمة قوية تدل على أن الطلب لا يتركز في منطقة واحدة. وهذا يشير إلى سوق صحية ومتنوعة مع طلب ثابت من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء".

أبرز شركات التطوير العقاري في دبي عام 2025 - حسب قيمة المبيعات

 

القيمة (درهم إماراتي)

إعمار

65.8B

داماك العقارية

35.9B

بنن غاطي

26.0B

نخيل

24.5B

شوبا

22.4B

مراس

20.8B

أمنيات

11.0B

الدار

9.9B

اتش أند أتش

8.0B

داننوب العقارية

6.8B

أبرز شركات التطوير العقاري في دبي عام 2025 – حسب حجم المبيعات 

 

الحجم

بن غاطي

17,061

داماك العقارية

15,393

إعمار

13,149

شوبا

9,698

سمانا

4,754

نخيل

4,160

دانوب

4,089

عزيزي

3,479

امتياز

2,679

مراس

2,385

العقارات الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 15 مليون درهم إماراتي

 

القيمة (درهم إماراتي)

الحجم

نخيل

16.9B

672

إعمار

15.7B

680

مراس

9.5B

289

العقارات التي تقل قيمتها عن مليوني درهم إماراتي

 

القيمة (درهم إماراتي)

الحجم

بن غاطي

16.2B

14,627

داماك العقارية

8.4B

6,828

شوبا

8.3B

5,887

 

 

 

 

أبرز شركات التطوير العقاري في دبي - حسب المشاريع التي تم تسليمها

 

الحجم

إعمار

27

بن غاطي

12

عزيزي

10

مراس

10

داماك العقارية

7

نشاما

5

امتياز

4

سيليكت جروب

4

إلينجتون

3

دانوب

3

أبرز شركات التطوير العقاري في دبي - حسب الوحدات التي تم تسليمها

 

الحجم

إعمار

7,318

بن غاطي

4,093

عزيزي

2,633

ذا فيرست جروب

2,529

داماك العقارية

2,113

مراس

1,913

سيليكت جروب

1,849

دانوب

1,757

نشاما

1,693

شوبا

1,613

أبرز شركات التطوير العقاري في دبي - حسب المشاريع التي تم اطلاقها

 

الحجم

إعمار

54

داماك العقارية

40

عزيزي

30

امتياز

21

مراس

17

بن غاطي

16

سمانا

15

اوبجكت وان

13

نشاما

10

إلينجتون

9

أبرز شركات التطوير العقاري في دبي - حسب الوحدات النشطة قيد الإنشاء

 

الحجم

إعمار

51,032

داماك العقارية

46,554

عزيزي

36,464

شوبا

26,933

بن غاطي

25,072

دانوب

15,424

سمانا

13,463

مراس

9,484

نخيل

8,092

إلينجتون

7,358

