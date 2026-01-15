PHOTO
دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت البيانات الجديدة الصادرة اليوم قوة سوق العقارات في دبي، حيث أظهرت أن كبار المطورين العقاريين قادوا المبيعات في كل من قطاعي العقارات الفاخرة والمتوسطة طوال عام 2025.
وقد سجلت مبيعات العقارات التي يتجاوز سعرها 15 مليون درهم إماراتي وتلك التي يقل سعرها عن مليوني درهم إماراتي معاملات قوية من حيث الحجم والقيمة في العام الماضي، مما يعكس صحة السوق بشكل عام، ويعزز ثقة المستثمرين والمشترين.
وأظهر تحليل أجرته شركة " fämالعقارية" أن شركة إعمار عززت مكانتها الرائدة في السوق بتحقيقها أعلى إيرادات من المبيعات، وتسليمها مشاريع ووحدات سكنية أكثر، وإطلاقها مشاريع جديدة أكثر من أي مطور عقاري آخر.
كما كشفت بيانات DXBinteract أن مبيعات إعمار بلغت 65.8 مليار درهم إماراتي، تلتها شركة داماك العقارية بمبيعات بلغت 35.9 مليار درهم إماراتي، ثم شركة بن غاطي بمبيعات بلغت 26 مليار درهم إماراتي.
كما اختتمت إعمار العام الماضي بأكبر عدد من الوحدات السكنية قيد الإنشاء 51,032 وحدة، وسلمت 27 مشروعاً و7,318 وحدة سكنية في عام 2025، وأطلقت 54 مشروعاً.
وكان عام 2025 قياسياً لسوق العقارات في دبي، كما كان عاماً مميزاً لا ينسى لشركة بن غاطي، التي صعدت أربعة مراكز في الترتيب لتصبح المطور العقاري الأول في المدينة من حيث إجمالي حجم المبيعات، حيث أنجزت 17,061 صفقة، متقدمة على داماك (15,393) صفقة، وإعمار (13,149) صفقة.
من جهتها تصدرت شركة نخيل قطاع العقارات الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 15 مليون درهم إماراتي بمبيعات بلغت 16.9 مليار درهم إماراتي من خلال 672 صفقة. تلتها شركة إعمار بمبيعات بلغت 15.7 مليار درهم إماراتي (680 صفقة)، ثم شركة مراس بمبيعات بلغت 9.5 مليار درهم إماراتي (289 صفقة).
وتصدرت شركة بن غاطي القائمة مجدداً في قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة، والتي تقل قيمتها عن مليوني درهم إماراتي بمبيعات بلغت 16.2 مليار درهم إماراتي من خلال 14,627 صفقة، تلتها شركة داماك (8.4 مليار درهم إماراتي (6,828 صفقة) وشركة شوبا 8.3 مليار درهم إماراتي (5,887) صفقة.
وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية": "إن حقيقة أن قطاعي العقارات الفاخرة ومتوسطة التكلفة يقدمان قيمة قوية تدل على أن الطلب لا يتركز في منطقة واحدة. وهذا يشير إلى سوق صحية ومتنوعة مع طلب ثابت من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء".
أبرز شركات التطوير العقاري في دبي عام 2025 - حسب قيمة المبيعات
|
|
القيمة (درهم إماراتي)
|
إعمار
|
65.8B
|
داماك العقارية
|
35.9B
|
بنن غاطي
|
26.0B
|
نخيل
|
24.5B
|
شوبا
|
22.4B
|
مراس
|
20.8B
|
أمنيات
|
11.0B
|
الدار
|
9.9B
|
اتش أند أتش
|
8.0B
|
داننوب العقارية
|
6.8B
أبرز شركات التطوير العقاري في دبي عام 2025 – حسب حجم المبيعات
|
|
الحجم
|
بن غاطي
|
17,061
|
داماك العقارية
|
15,393
|
إعمار
|
13,149
|
شوبا
|
9,698
|
سمانا
|
4,754
|
نخيل
|
4,160
|
دانوب
|
4,089
|
عزيزي
|
3,479
|
امتياز
|
2,679
|
مراس
|
2,385
العقارات الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 15 مليون درهم إماراتي
|
|
القيمة (درهم إماراتي)
|
الحجم
|
نخيل
|
16.9B
|
672
|
إعمار
|
15.7B
|
680
|
مراس
|
9.5B
|
289
العقارات التي تقل قيمتها عن مليوني درهم إماراتي
|
|
القيمة (درهم إماراتي)
|
الحجم
|
بن غاطي
|
16.2B
|
14,627
|
داماك العقارية
|
8.4B
|
6,828
|
شوبا
|
8.3B
|
5,887
|
|
|
|
أبرز شركات التطوير العقاري في دبي - حسب المشاريع التي تم تسليمها
|
|
الحجم
|
إعمار
|
27
|
بن غاطي
|
12
|
عزيزي
|
10
|
مراس
|
10
|
داماك العقارية
|
7
|
نشاما
|
5
|
امتياز
|
4
|
سيليكت جروب
|
4
|
إلينجتون
|
3
|
دانوب
|
3
أبرز شركات التطوير العقاري في دبي - حسب الوحدات التي تم تسليمها
|
|
الحجم
|
إعمار
|
7,318
|
بن غاطي
|
4,093
|
عزيزي
|
2,633
|
ذا فيرست جروب
|
2,529
|
داماك العقارية
|
2,113
|
مراس
|
1,913
|
سيليكت جروب
|
1,849
|
دانوب
|
1,757
|
نشاما
|
1,693
|
شوبا
|
1,613
أبرز شركات التطوير العقاري في دبي - حسب المشاريع التي تم اطلاقها
|
|
الحجم
|
إعمار
|
54
|
داماك العقارية
|
40
|
عزيزي
|
30
|
امتياز
|
21
|
مراس
|
17
|
بن غاطي
|
16
|
سمانا
|
15
|
اوبجكت وان
|
13
|
نشاما
|
10
|
إلينجتون
|
9
أبرز شركات التطوير العقاري في دبي - حسب الوحدات النشطة قيد الإنشاء
|
|
الحجم
|
إعمار
|
51,032
|
داماك العقارية
|
46,554
|
عزيزي
|
36,464
|
شوبا
|
26,933
|
بن غاطي
|
25,072
|
دانوب
|
15,424
|
سمانا
|
13,463
|
مراس
|
9,484
|
نخيل
|
8,092
|
إلينجتون
|
7,358
