الشارقة، وقع قسم الأسماك في سوق الجبيل بمدينة الشارقة، اتفاقية تعاون جديدة مع منصة وتطبيق “طازج” الإلكتروني، بهدف توفير المنتجات البحرية والغذائية بأعلى جودة لمجموعة أوسع من العملاء داخل إمارة الشارقة وخارجها، بما يعزز مكانة الطرفين كوجهتين موثوقتين للمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.

ووقع الاتفاقية السيد يوسف الزعابي، مدير قطاع الأغذية والضيافة في الشارقة لإدارة الأصول، والسيد موسى الشحي، مدير منصة “طازج”، مؤكدين أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع عمليات المؤسستين والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، من خلال دمج خدمات البيع المباشر مع حلول التوصيل الرقمي الحديثة.

وقال راشد الحمّادي، مدير قطاع الأسماك في سوق الجبيل: "يُعد قسم الأسماك في أسواق الجبيل أحد أبرز الوجهات لعشاق المأكولات البحرية، حيث يقدم تشكيلة واسعة من الأسماك المحلية والمستوردة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، كما يوفر بيئة حديثة تشمل أحدث المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات الزوار والمتسوقين والتجار والصيادين، إضافة إلى كونه وجهة سياحية للعائلات الراغبة في مشاهدة الأسماك الحية والطازجة والاستمتاع بتجربة تسوّق فريدة."

وأضاف الحمّادي، أن الموقع الاستراتيجي لسوق الجبيل وإطلالته البحرية المميزة، إلى جانب المرافق الحديثة والتسهيلات المتوفرة، جعلت منه محطة جذب للسياح والزوار القادمين إلى إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام".

ويُعتمد قسم الأسماك والأطعمة البحرية في سوق الجبيل وفروعه في الحمرية والمدام و كلباء والذيد، على نظام حاسوبي متطور هو الأول من نوعه في الإمارات والخليج، ويضم القسم عشرات المحلات التي توفر مئات الأصناف من الأسماك الطازجة والمنتجات البحرية المجمدة والمبردة والمتبّلة والمجففة، إلى جانب منطقتين مخصصتين لتنظيف وتقطيع الأسماك وفق أعلى المعايير الصحية العالمية.

مرافق سوق الجبيل:

ويقسم سوق الجبيل في مدينة الشارقة إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: قسم الخضراوات والفواكه، وقسم الأسماك، وقسم اللحوم، كما يتوفر في السوق هايبر ماركت ليقدم للزوّار تجربة تسوق متكاملة، موزعة على مساحة تبلغ حوالي 400 ألف قدم مربعة في موقع استراتيجي يطل على كورنيش الشارقة وجزيرة العلم، ما يجعله مزيجاً فريداً وجاذباً للزوّار .

وتتضمن مرافق السوق، 261 محلاً موزعة على قسم الخضراوات والفواكه ويحتوي على 174 محلاً، منها 22 محلاً للتمور، وقسم اللحوم الذي يضم 65 محلاً، وقسم الأسماك الطازجة ويحتوي على 35 محلاً لبيع الأسماك والأطعمة البحرية، كما يتوفر في السوق خدمات متنوعة ومرافق أخرى مثل أجهزة الصراف الآلي وهايبر ماركت وصيدلية وغيرها، ليتمتع المتسوقون بأعلى مستوى من الراحة والخدمة.

والجدير بالذكر أن سوق الجبيل، هو إحدى المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

-انتهى-